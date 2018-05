Escrime: Raphaël Bradley taille ses adversaires en pièces

L’entraîneur Jim Stevens et l’escrimeur Raphaël Bradley. - Gracieuseté

par Camille Turbide, stagiaire

Wendy Yano et Raphaël Bradley font désormais partie de l’élite canadienne en escrime. Les deux Néo-Brunswickois sont montés sur le podium des championnats canadiens qui ont eu lieu du 18 au 21 mai à l’Université Brock, à St. Catharines, en Ontario.

Yano et Bradley ont taillés leurs adversaires en pièces, remportant des médailles d’or et de bronze dans leur catégorie respective. Ils compétitionnent en sabre.

La médaillée d’or de la catégorie vétéran a triomphé avec une victoire écrasante de 10 à 3 sur son opposante, Lisa Huzel.

Yano a aussi compétitionné dans la catégorie vétéran mixte, où elle a terminée cinquième à la suite d’une défaite serrée de 10 à 8.

Bradley a réussi à se positionner deuxième après la ronde préliminaire chez les U-23. L’athlète de Fredericton a remporté son premier match d’élimination 15 à 6. Il allait ensuite perdre 15 à 12 devant le médaillé d’argent William Kinney, ce qui lui conférait le bronze.

«Il n’y avait pas autant de compétition dans le groupe des U-23, j’avais donc espoir de remporter une médaille. J’ai vraiment fait une meilleure performance que je m’attendais. Cette médaille prouve que tous mes efforts à l’entraînement ont valu la peine. Je suis fier d’avoir réussi à obtenir ce résultat parce que le championnat national, c’est vraiment l’événement final de la saison», a-t-il indiqué.

En plus de cette médaille, l’escrimeur de Fredericton a obtenu une 13e place dans la catégorie senior et une 14e chez les juniors.

En plus de Raphaël Bradley et Wendy Yano, cinq autres escrimeurs du Nouveau-Brunswick participaient à la compétition. Calum Skidmore a été le meilleur d’entre eux, terminant septième dans la catégorie junior, 32e chez les seniors et douzième chez les U-23 à l’épée.

Pierre Arseneau et Buster Biggs, du club Damoclès de Fredericton, ainsi que Thomas Allen et Yiming Xu, du club Fundy de Saint-Jean, complètent la délégation néo-brunswickoise. Ils ont tous pris part à la compétition au fleuret.