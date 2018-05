Repêchage LHJMQ – Alexandre David a des mains de magicien

Pour plusieurs hommes de hockey, Alexandre David est probablement le joueur le plus talentueux en provenance de la Péninsule acadienne depuis Luc Bourdon. Ce n’est pas peu dire. De l’avis de tous, il a un talent fou. Tellement que ça lui sort par les oreilles. Il a des mains de magicien et un don inné pour préparer des jeux en zone offensive. En fait, son seul défaut aura été d’avoir une solide baisse de régime dans les deux derniers mois de la saison.

En janvier, Carl Bouchard, le directeur du Centre de soutien au recrutement (CSR), disait de David qu’il était l’un des trois meilleurs fabricants de jeu du repêchage et qu’il le voyait comme un éventuel choix première ronde.

Malheureusement, les choses se sont ensuite compliquées et quand la liste du CSR a été dévoilée au début du mois il était répertorié au début de la troisième ronde. Au 37e échelon pour être plus précis.

Un classement bien loin des attentes du jeune Acadien de Pigeon Hill. De son propre aveu, ç’a été un coup dur à encaisser.

«Oui ça m’a dérangé, dit-il. Ça m’a pris un peu de temps à le digérer. Puis, à un moment donné, j’ai fini par comprendre que je n’avais pas le choix de l’accepter. De toute façon, ça ne veut rien dire, c’est seulement un numéro.»

Il n’en reste pas moins que David était d’autant plus déçu qu’il sait fort bien être le grand responsable de sa glissade.

«En fin de saison, je n’ai juste pas démontré ce que je pouvais faire, affirme-t-il. Je ne jouais pas comme Alexandre David est capable de jouer. Je n’étais pas blessé, c’est juste que rien ne fonctionnait. J’étais dans une mauvaise passe. Mais je me suis bien repris au Meltdown de Montréal. J’ai connu un gros tournoi. Ç’a vraiment super bien été pour moi.»

Invité à décrire quel joueur de hockey il est au-delà de sa réputation à fabriquer des jeux, Alexandre David estime que l’une de ses grandes forces est son tir des poignets.

«Mon entraîneur (Olivier Filion) à Newbridge trouve d’ailleurs que je ne m’en sers pas assez. Je suis également un gars qui travaille fort, autant dans les entraînements que lors des matchs. Quand je suis sur la glace, je veux être le meilleur», résume-t-il.

David dit avoir rencontré 17 des 18 équipes en vue de l’encan de samedi. Seuls les Remparts de Québec n’ont pas cru bon de l’approcher.

«C’est certain que j’aimerais être repêché par le Titan, mais je n’ai pas vraiment de préférence. Je veux juste me retrouver dans un club qui va me faire jouer et qui va m’aider à me développer pour devenir un meilleur joueur. Je veux être un joueur de hockey dans la vie», révèle-t-il.

David sera accompagné de ses parents (Michel et Mona), de son frère Justin, ainsi que se son oncle Léonce David et de sa tante Josiane Lambert-David. Son agent Andrew Maloney, de l’agence Maloney & Thompson Sports Management, sera également présent. Il s’agit de la même firme qui représente le défenseur Roman Josi, des Predators de Nashville.

«Ça va être un moment inoubliable. Ça fait plusieurs années que j’attends ce jour», mentionne l’attaquant de 5 pieds 8 pouces et 165 livres.

Malgré sa baisse de régime en fin de saison, Alexandre David a quand même trouvé le moyen d’inscrire 29 buts et 43 passes pour 72 points en 39 rencontres avec le programme U-16 des Gladiators de la Newbridge Academy. Petite anecdote ici, David portait le numéro 28 comme son idole Luc Bourdon avec les Canucks de Vancouver.

«C’est pour lui que j’ai joué avec le 28. Il était mon idole», souligne-t-il.

Par ailleurs, il était un spectateur attentif lors de la finale de la coupe Memorial, dimanche.

«C’était le fun de voir Marc-André (LeCouffe) remporter ce tournoi. J’en rêve moi aussi de gagner ce trophée», confie-t-il.

Cet été, Alexandre David va s’entraîner sous la supervision d’Éloi Roy, de Caraquet. Ça va consister à cinq ou six entraînements hors glace et deux sessions de patinage par semaine. Il prendra également part à un camp d’une semaine à la fin de juin à Toronto.

Patrick LeBlanc a capté l’attention

Si les Flyers de Moncton ont attiré aussi souvent les recruteurs de la LHJMQ ces derniers mois, c’est parce que le talent y était omniprésent.

Bien sûr, ils y allaient particulièrement pour espionner le défenseur Lukas Cormier, mais ce serait mentir de croire qu’ils n’avaient pas aussi à l’oeil les attaquants Cole Cormier, Yannic Bastarache et Patrick LeBlanc.

Pour un, LeBlanc semble avoir capté l’attention de tous. Le jeune attaquant de Moncton a discuté avec la grande majorité des 18 formations du circuit, incluant les trois clubs du Nouveau-Brunswick.

Comme c’est le cas de tous les Néo-Brunswickois, il avoue une préférence pour les Maritimes, mais n’en fera pas un drame si jamais une équipe du Québec lui fait signe.

«C’est certain que ce serait agréable de jouer pour une formation des Maritimes, mais je n’ai pas vraiment de préférence. Ça devrait être une bonne expérience. Je pense que ça devrait bien aller, même si je suis un peu nerveux. J’ai hâte de savoir quelle équipe va me repêcher», affirme LeBlanc.

Il sera accompagné à Shawinigan de ses parents (Michel et Lyne), de son frère Marco, de même que ses grand parents (Gérald, Betty, Aris et Norma). Son agent Francis Mac Rae sera également dans les gradins avec eux.

«Toute ma famille va être là avec moi pour cette journée spéciale», souligne le hockeyeur de 5 pieds 11 pouces et 140 livres.

En 2017-2018, LeBlanc, qui a célébré son 16e anniversaire mercredi, a totalisé neuf buts et 20 passes pour 29 points en 35 duels réguliers. Il a été encore plus dominant dans les séries éliminatoires avec une récolte de 12 points, dont 10 passes, en huit rencontres. Puis, au Championnat canadien (Coupe Telus), il a ajouté deux filets et deux mentions d’aide en cinq matchs.