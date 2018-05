Repêchage LHJMQ – Les Wildcats cibleront «le meilleur joueur disponible»

«On va prendre le meilleur joueur disponible qui va vouloir venir jouer à Moncton.»

La stratégie des Wildcats de Moncton lors du repêchage de la LHJMQ qui aura lieu samedi à Shawinigan n’est pas un secret de polichinelle.

Par le passé, l’organisation ne s’est pas gênée pour troquer des choix et des espoirs afin d’aller chercher certains patineurs.

Selon le directeur général par intérim Ritchie Thibeau, cette époque est désormais révolue.

Moncton compte présentement six choix dans les quatre premières rondes (18e au premier tour, 20e et 27e au deuxième tour, 40e au troisième tour, ainsi que 64e et 71e en quatrième ronde) et ils ont bien l’intention de s’en servir.

Au total, les Wildcats ont 18 choix.

«Avec nos trois premiers choix, on va y aller avec le meilleur joueur disponible à ce rang, peu importe la position», confirme celui qui a pris la relève de Roger Shannon, limogé à la fin de la dernière campagne.

«On doit faire des bons choix, surtout avec nos six premières sélections parce que ce sont des gars qui vont éventuellement jouer avec les Wildcats.»

Ritchie Thibeau, qui occupe également le poste de recruteur-chef, croit que la meilleure façon de bâtir une équipe championne, c’est à travers le repêchage midget.

«On veut avoir une bonne équipe tous les ans. On va d’abord bâtir pour cette saison et la prochaine, mais on veut être compétitif chaque saison. Et le repêchage, c’est la base pour construire une organisation solide. On a des choix et on va s’en servir. On veut aller chercher des jeunes espoirs et bien les développer.»

À part le troc pour le gardien Matthew Waite (qui prendra le chemin de Shawinigan), le grand patron du recrutement ne confirme qu’une seule transaction et elle ne concerne que des choix.

«On ne choisira pas 18 joueurs. On va donc essayer d’améliorer notre position en utilisant quelques-unes de ces sélections.»

Sans être aussi relevé que celui de 2017, Thibeau croit que le repêchage de samedi permettra tout de même de découvrir quelques beaux talents.

«L’an passé, les meilleurs joueurs étaient supérieurs à ceux de cette année (avec notamment Alexis Lafrenière, Samuel Poulin et Jakob Pelletier). Mais cette saison, du 10e au 24e choix, les équipes vont être capable de trouver de très bons joueurs.»

Ritchie Thibeau affirme également qu’il ne prendra pas part au «derby Lukas Cormier». Plusieurs équipes vont tenter le grand coup pour aller chercher le talentueux défenseur acadien. Mais pas les Wildcats.

«On pense qu’on occupe une bonne position avec nos choix. On va ramasser deux très bons joueurs avec les 18e et 20e choix. Pour monter dans le repêchage, il faudrait probablement donner ces deux choix-là et sans doute un troisième choix. On n’est pas prêt à faire ça. On ne veut pas donner des choix du futur ou des jeunes que nous avons dans l’organisation.»

Moncton tentera surtout d’aller chercher de la profondeur samedi, question de se donner une certaine marge de manoeuvre.

«On doit trouver de la profondeur en défensive parce que nous avons perdu beaucoup à cette position au cours des dernières années. Après ça, on va essayer d’aller chercher de la profondeur à toutes les autres positions.»

Du côté des Sea Dogs de Saint-Jean, la cure de rajeunissement se poursuit. L’attaquant Cédric Paré se retrouvera avec l’Océanic de Rimouski vendredi. En retour, Saint-Jean héritera du 15e choix lors de la séance de repêchage de samedi à Shawinigan. L’athlète originaire de Pintendre a récolté 37 points en 60 rencontres en 2017-2018. Il avait été un choix de septième tour des Bruins de Boston au repêchage de juin 2017.

Une autre rumeur envoie le gardien Alex D’Orio chez les Mooseheads de Halifax en retour de choix au repêchage.