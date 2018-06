Cole Cormier, sur les traces de son père

Cole Cormier et son père Derek, un ancien hockeyeur professionnel. - Gracieuseté

Les Cantonniers de Magog et les Commandeurs de Lévis ont attiré les recruteurs comme des mouches cet hiver dans les divers arénas de l’Est du pays. Mais on retrouve ensuite un groupe de sept clubs qui ont également capté l’attention des évaluateurs de talent et les Flyers de Moncton en font définitivement partie.

On compte pas moins de quatre porte-couleurs des Flyers qui sont répertoriés dans les quatre premières rondes de l’encan qui aura lieu ce samedi au Centre Gervais Auto de Shawinigan, soit le défenseurs Lukas Cormier (10e meilleur espoir), de même que les avants Cole Cormier (47e), Yannic Bastarache (58e) et Patrick LeBlanc (59e).

C’est sans oublier l’arrière Alex Gallant et l’avant Evan Jackson qui sont également épiés par les formations du circuit et qui pourraient être choisis dans les rondes tardives.

Cole Cormier n’a peut-être pas le talent de Lukas, qui devrait selon plusieurs être repêché très tôt samedi, mais il n’en a pas moins des qualités qui plaît beaucoup aux équipes. D’autant plus qu’il vient d’une famille de hockeyeurs, ce qui bien souvent est un bon indicatif sur le potentiel du joueur.

Son père Derek a connu une longue et brillante carrière professionnelle de 17 saisons en Europe (Allemagne et Suisse) qui devrait le mener un jour au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick.

Nerveux Cole Cormier à quelques jours de l’encan?

«Non, pas encore. Je dirais que je suis plus excité. Mais samedi matin, je suis pas mal certain que la nervosité va commencer», affirme-t-il.

«La journée de samedi, c’est quelque chose que tous les joueurs attendent depuis qu’ils sont petits. J’ai hâte de voir quelle équipe va me sélectionner», dit-il.

Cormier sera accompagné de ses parents (Derek et Rhonda), de sa sœur Ellie et de son frère Cooper à Shawinigan. Son agent Bryan Dubé, un ex-joueur du Titan d’Acadie-Bathurst, sera également sur place.

«J’ai parlé pratiquement à toutes les équipes, dont celles du Nouveau-Brunswick et des Maritimes. Je n’ai pas vraiment de préférence. Je serai content n’importe où parce que je veux passer au prochain niveau. Je veux faire carrière dans le hockey», révèle le jeune attaquant âgé de 16 ans.

Cet hiver, Cole Cormier a amassé 13 buts et 16 passes pour 29 points en 35 parties de saison régulière. Il a haussé son jeu d’un solide cran pendant les séries comme en témoignent ses neuf buts et 14 points en huit rencontres éliminatoires. Au tournoi de la Coupe Telus, l’athlète de 5 pieds 9 pouces et 157 livres a ajouté deux mentions d’aide en cinq matchs.