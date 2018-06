La crème des jeunes cyclistes a rendez-vous à Bathurst

Environ 75 des meilleurs cyclistes du Nouveau-Brunswick âgés entre 10 à 18 ans seront à Bathurst, ce dimanche, afin de prendre part à la Course jeunesse de vélo de montagne qui sera présentée sur le parcours situé à l’arrière de la boutique Nepisiguit River Company, sur la rue Sainte-Anne.

Une belle occasion pour voir à l’oeuvre les vedettes de demain du vélo, à commencer par Liam Dyker (Quispamsis) et Ella Bragdon (Fredericton), dans le groupe U-17, Alex Haché (Dieppe), Benjamin Martin (Dieppe) et Émilie Chloé McIntyre (Dieppe), dans le groupe U-15, Joshua Pellerin (Dieppe), Nicolas Lavoie (Edmundston), Ève Michaud (Edmundston) et Sophia Burry (Quispamsis), dans le groupe U-13, de même que Xavier LeBlanc (Kent), Isabelle Michaud (Edmundston) et Marie-Ève Michaud (Kent), dans le groupe U-11.

Au niveau local, Benoit Jean, de Pointe-Verte, Laurence Arseneau, de Beresford et Jolène Doucet, de Robertville, dans le groupe U-15, ainsi que Kassey Franco Arseneau, de Dunlop, dans le groupe U-17, seront à surveiller.

Si Benoit Jean fait déjà partie du programme provincial de développement jeunesse, les trois autres cognent déjà à la porte, estime l’un des entraîneurs du club Mountain & Fat Bike Chaleur (MFB), Joël Jean «C’est une sport qui est en pleine expansion, soutient Jean. Lors de notre première course l’an dernier, nous avions eu une cinquantaine d’athlètes. Dimanche, nous en attendons aux environs de 75.»

Selon lui, l’entrée en scène du vélo de montagne comme discipline officielle aux Jeux de l’Acadie et la naissance du programme provincial de développement jeunesse de Vélo Nouveau-Brunswick ont contribué à la soudaine croissance de ce sport.

Six clubs de la province ont déjà leur programme de développement, soit Course Vélo Edmundston, VeloKENT, Fitworks Nextgen de Dieppe, The Radical Edge de Fredericton et MFB Chaleur.

«Il y a même des programmes pour les enfants de 7 à 10 ans qui sont en train de s’installer un peu partout, souligne Joël Jean, qui s’occupe du MFB en compagnie de sa conjointe, Annick. Ça ressemble pas mal à ce qui se fait en ski de fond, à la seule différence qu’au lieu de s’appeler Jackrabbits ça se nomme Sprockids. Mais sinon, ça demeure un programme d’initiation au sport. Si tout va bien nous aurons notre programme Sprockids dès cet automne, sinon ça ira au printemps.»

Le MFB compte pour l’instant 16 athlètes dans son programme de développement jeunesse. Quatorze garçons et deux filles.

«Quand nous avons lancé le programme, nous voulions nous arrêter à 15 inscriptions. Malheureusement, sur les 16 que nous avons reçus, il n’y avait que deux filles. S’il n’y a plus de place pour les garçons, nous serions cependant prêts à prendre d’autres filles. Elles les bienvenues», confie Joël Jean.

Les inscriptions débuteront à 9h, dimanche matin. Les premières courses commenceront à 10h30. Il y aura des courses dans les groupes d’âge suivant: U-11 (garçons et filles), U-13 (g. et f.), U-15 (g. et f.), U-17 (g. et f.) et U-19 (g. et f.).