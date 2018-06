LHJMQ: le gardien Ethan Pearson ne manque pas de confiance

Dans toute l’histoire de la LHJMQ, seulement trois gardiens du Nouveau-Brunswick sont parvenus à être repêchés dans le top 50 au fil des ans.

Il y a eu Jake Allen par les Fog Devils de St. John’s (2007, 40e), Robert Steeves par le Titan d’Acadie-Bathurst (2009, 43e) et Jacob Stewart par l’Armada de Blainville-Boisbriand (2015, 46e).

Mais voilà qu’Ethan Pearson se retrouve à son tour en excellente position pour accéder au trio, samedi, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Le jeune francophone de Fredericton est répertorié au 44e rang par le Centre de soutien au recrutement (CSR).

Pearson, un gaillard de 6 pieds et 187 livres, dit s’être entretenu avec 15 des 18 formations du circuit Courteau. Seuls les Olympiques de Gatineau, les Huskies de Rouyn-Noranda et… le Titan d’Acadie-Bathurst ne lui ont pas donné signe de vie.

Le portier des Gladiators de la Newbridge Academy, un collège privé de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, ne cache pas sa nervosité à l’approche du grand jour.

«J’ai été voir le repêchage l’année passée à Saint-Jean avec Lukas (Cormier) et ça m’avait impressionné, affirme-t-il. C’est gros! C’est comme dans la Ligue nationale. Je suis nerveux, mais surtout excité.»

Parmi les équipes qui ont montré un intérêt certain, Pearson cite les Wildcats de Moncton et les Sea Dogs de Saint-Jean, de même que les Screaming Eagles du Cap-Breton, l’Océanic de Rimouski et les Tigres de Victoriaville.

L’intérêt des Tigres représente d’ailleurs beaucoup aux yeux de Pearson puisque son grand-père Gilles Marotte, qui a évolué pendant 12 saisons dans la Ligue nationale de hockey comme défenseur, y a joué son hockey mineur.

Marotte, aujourd’hui décédé, a porté les couleurs des Bruins de Boston, des Blackhawks de Chicago, des Kings de Los Angeles, des Rangers de New York et des Blues de St. Louis.

«Être repêché par un club des Maritimes serait un bonus c’est évident, dit-il, mais ce serait bien aussi d’être choisi par des clubs comme Victoriaville, d’où est originaire mon grand-père, ou Québec. Moi, tout ce que je demande, c’est de me retrouver dans un club qui va me permettre de démontrer mon potentiel.»

Pearson, qui ne manque pas de confiance en lui, croit possible qu’il soit sélectionné dès la deuxième ronde bien que le CSR le place au milieu du troisième tour.

«Je ne serais pas surpris, soutient-il. J’ai vraiment un bon feeling là-dessus. En même temps, ça n’a pas vraiment d’importance le rang où je vais sortir. La seule chose qui pourrait cependant me déranger c’est que j’ai l’impression que plus loin je serai choisi et plus difficile sera mes chances d’obtenir une invitation pour le camp de sélection du programme national U-17.»

À ce sujet, Pearson n’a peut-être pas raison de s’inquiéter puisque seulement deux portiers sont mieux classés que lui par le CSR, soit Charles-Antoine Lavallée (28e), des Gaulois de Saint-Hyacinthe, et Simon Bucheler (38e), des Prédateurs de Lac-Saint-Louis dans le midget espoir.

Afin de s’assurer d’arriver fin prêt pour le camp d’entraînement en août de sa nouvelle équipe, Ethan Pearson passera le prochain été à travailler sur tous les aspects de son jeu via deux camps d’entraînement de gardien. Le premier est celui organisé par Allain Roy à Châteauguay pendant la première semaine de juillet. Puis, il se dirigera à Oshawa, en Ontario, pour au moins une autre semaine de camp, peut-être même deux. Et sinon, il s’entraînera à la maison à Fredericton avec un entraîneur privé.

Cet hiver, Pearson a connu une excellente saison avec les Gladiators en maintenant une moyenne de buts alloués de 1,89 et un taux d’arrêts de ,925 dans le circuit ECEL U-16. Il a également pris part à 12 parties dans le circuit PSHF U-16, toujours avec les Gladiators, où il a présenté une excellente moyenne de 1,32.

Samedi, le jeune gardien sera accompagné de ses parents (Lynn Marotte et Frank Pearson), de sa sœur Gabrielle et de son agent Marc Lavigne, qui se veut le spécialiste du hockey junior majeur dans l’Est du pays au sein de l’agence Roy Sports Group de l’Acadien de Campbellton Allain Roy.