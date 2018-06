LHJMQ: qui sera le premier Néo-Brunswickois choisi?

Qui va succéder à Jaxon Bellamy en tant que premier Néo-Brunswickois repêché dans la LHJMQ, ce samedi? Ça devrait normalement se jouer entre Joshua Lawrence, de Fredericton, et Lukas Cormier, de Sainte-Marie-de-Kent.

Si on se base à la liste du Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ, Lawrence devrait être le premier puisqu’il occupe le sixième échelon comparativement à la 10e place pour Cormier.

Sauf qu’il y a plusieurs impondérables dont il faut tenir compte.

Premièrement, Lawrence a clairement fait savoir qu’il comptait rejoindre les rangs de la Boston University à compter de 2020. Le talentueux attaquant, qui a évolué cet hiver pour les Sélects de la South Kent Academy U-16, dans l’État du Connecticut, s’est même déjà compromis à cet effet.

Sauf que ça c’est déjà vu auparavant qu’un joueur laisse miroiter de telles intentions dans le but d’éloigner certains clubs et du même coup améliorer ses chances de se faire repêcher par une équipe de son choix.

Il s’en trouve d’ailleurs certains pour croire que Lawrence n’accepterait de jouer que pour deux ou trois équipes dans le circuit Courteau, soit les Sea Dogs de Saint-Jean, les Mooseheads de Halifax et possiblement les Remparts de Québec. Et ça adonne que les Sea Dogs ont pour l’instant deux choix de premier tour, soit les deuxième et huitième sélections.

Deuxièmement, malgré les qualités indéniables de Lawrence, le fait demeure que Cormier n’a jamais cessé d’améliorer sa cote de popularité au fil des mois. En coulisses, on chuchote que les Islanders de Charlottetown auraient déjà décidé que l’arrière des Flyers de Moncton sera leur choix au quatrième rang.

Enfin, rien ne dit que d’autres transactions ne viendront pas chambarder l’actuel échiquier. D’autant plus que l’entrée en scène de l’attaquant Théo Rochette, un Suisse d’origine canadienne qui ne figurait même pas dans la liste des joueurs admissibles il y a une dizaine de jours, risque de changer les rangs de sélection de certains espoirs.

Rochette est un talent de premier plan qui pourrait même être sélectionné au tout premier rang par les Saguenéens de Chicoutimi. Le directeur général Yanick Jean n’a pas caché qu’il s’agissait d’une possibilité.

Rochette, qui évoluait cet hiver avec l’équipe U-20 de Lausanne, a compilé une fiche de 10 buts et 24 passes pour 34 points. Il a fait encore mieux dans les séries éliminatoires en y allant de 10 filets et sept mentions d’aide pour 17 points en seulement six rencontres. Pas si mal pour un hockeyeur âgé de 15 ans qui évoluait avec des joueurs de 18 et 19 ans.

Rappelons qu’Hendrix Lapierre, de l’Intrépide de Gatineau, William Villeneuve et Patrick Guay, des Cantonniers de Magog, Jérémy Poirier, des Grenadiers de Châteauguay, et Mavrick Bourque, des Estacades Trois-Rivières, sont dans l’ordre les cinq espoirs les mieux cotés par le CSR.

Le reste du top 10 est complété de Thomas Bordeleau, du Phénix du Collège Esther-Blondin, Charles Beaudin, des Cantonniers de Magog, et William Dufour, du Blizzard du Séminaire Saint-François.

Autres espoirs du N.-B.

D’autre part, quelques autres Néo-Brunswickois devraient être sélectionnés assez tôt samedi. C’est le cas de l’attaquant Dawson Stairs, des Nighthawks de Rothesay Netherwood, Alexandre David, Nicolas Savoie et Ethan Pearson, des Gladiators de la Newbridge Academy, de même que Cole Cormier, Yannic Bastarache et Patrick LeBlanc, des Flyers de Moncton.

Mathias Savoie, des Voyageurs de l’OHA, Connor Richard et Adam Bowness, des Vitos de Saint-Jean, et Sam Dow, des Caps de Fredericton, sont les autres Néo-Brunswickois répertoriés dans les cinq premières rondes par le CSR.

Quatorze autres Néo-Brunswickois sont par ailleurs répertoriés dans les rondes suivantes.

Ainsi, Alexis Dubé, des Voyageurs de l’OHA, Jacob LeBlanc, des Riverhawks de Rothesay Netherwood, et Brendan Milson, du Moose du Nord, sont classés pour les rondes 6 à 9 par le CSR.

Pour les rondes 9 à 14, on retrouve Nicholas Blagden, Samuel Parent et Kale McCallum, des Vitos de Saint-Jean, Alex Gallant et Evan Jackson, des Flyers de Moncton, Frédéric Plourde, Cody Gilbert, Cole Young, Sam McKinney et Max Grant, des Caps de Fredericton, ainsi que Tommy Rollin, des Gladiators de la Newbridge Academy.

Une bonne cuvée en vue pour le N.-B.

Après quelques années de vache maigre, le Nouveau-Brunswick est en bonne position pour retrouver sa place de principal fournisseur de talents des provinces atlantiques au repêchage de la LHJMQ.

Selon le Centre de soutien au recrutement, pas moins de 13 Néo-Brunswickois, cinq de plus que la Nouvelle-Écosse, figurent parmi les espoirs répertoriés dans les cinq premières rondes de l’encan qui sera présenté ce samedi au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

La dernière fois que le Nouveau-Brunswick a fourni davantage de joueurs que la Nouvelle-Écosse dans les cinq premières rondes remonte à 2013, alors qu’il avait dominé la province voisine 8 à 7.

Seulement deux autres fois au cours des 10 dernières années le Nouveau-Brunswick a eu le dessus sur la Nouvelle-Écosse, soit en 2008 (11 à 9) et en 2009 (11 à 7).