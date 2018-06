LHJMQ: Yannic Bastarache, un futur attaquant de puissance?

Onze ans après que les Tigres de Victoriaville eurent sélectionnés Jacques Cormier en quatrième ronde (68e au total), un deuxième Bouctouchois s’apprête à se faire repêcher par un club de la LHJMQ. Il a pour nom Yannic Bastarache et il fait partie des quatre mousquetaires des Flyers de Moncton qui, à moins d’une grande surprise, trouveront rapidement preneur, samedi, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Bastarache, un jeune gaillard de 6 pieds 1 pouce et 170 livres âgé de 16 ans, vient de connaître une excellente campagne en compagnie, entre autres, de ses coéquipiers Lukas Cormier, Cole Cormier et Patrick LeBlanc, alors qu’ils ont pris part au Championnat canadien midget AAA (Coupe Telus).

Bastarache a complété la saison régulière avec un dossier de 14 buts et 13 passes pour 27 points en 31 joutes, puis a ajouté deux filets et six mentions d’aide pour huit points en sept matchs éliminatoires. Enfin, à la Coupe Telus, il a enregistré un but et deux passes en cinq parties.

Répertorié au 58e échelon par le Centre de soutien au recrutement (CSR), Bastarache dit avoir discuté à la grande majorité des équipes du circuit.

«Je n’ai pas vraiment de préférence, dit-il. Tout ce que je demande c’est de me retrouver avec un club qui va me donner ma chance. Je veux jouer au hockey.»

«Ça fait longtemps que je rêve à la LHJMQ. Mon but est de devenir un jour un joueur-clé que l’entraîneur n’hésitera pas à utiliser dans les moments importants. Je veux également devenir un bon marqueur», souligne celui qui a pour idole John Tavares.

Son père Mauril, une ancienne gloire locale qui a d’ailleurs mené les Cavaliers de la polyvalente Clément-Cormier au championnat provincial des écoles secondaires AAA en 1989-1990, considère que son fils a tout ce qu’il faut pour devenir un bon attaquant de puissance dans le junior majeur.

«C’est un gars qui est responsable sur la patinoire et qui possède un bon sens du hockey. Yannick a également beaucoup de caractère. Il est le genre qui va accepter d’être mis en échec si cela peut aider à terminer un jeu. Le club qui va le recruter ne le regrettera pas», confie le paternel.

Cet été, le jeune Bastarache compte ajouter de la masse musculaire à sa charpente.

«Comme je l’avais fait l’an dernier, je vais m’entraîner avec Rick Léger. Je compte aussi travailler sur mon explosion sur patin», mentionne-t-il.

Samedi, Yannic Bastarache sera accompagné de son père Mauril, de sa mère Martine, de son frère Cédric, de sa sœur Janie et de son agent Philip Reid. Au sujet de Cédric, il s’agit de son frère jumeau et il est lui aussi un excellent joueur de hockey. Malheureusement, une blessure sérieuse à un pied l’a empêché de porter les couleurs des Flyers cet hiver. Il compte toutefois se reprendre la saison prochaine.