Repêchage LHJMQ – Le panier d’épicerie des Wildcats a débordé

On aurait juré que les Wildcats de Moncton étaient à Shawinigan pour faire leur épicerie tellement leur panier débordait de jeune talent samedi. L’organisation voulait combler plusieurs lacunes et la direction de l’équipe affirme quitter la Cité de l’Énergie avec le sentiment du devoir accompli.

Le directeur général par intérim, Ritchie Thibeau, semblait comblé par ce qui venait de se passer au Centre Gervais Auto quelques heures plus tôt.

Moncton a d’abord mis la main sur l’attaquant Elliot Desnoyers avec leur choix de premier tour (18e). Le joueur de centre des Gaulois de St-Hyacinthe est le neveu de l’ancienne vedette des Wildcats, Simon Laliberté.

Au tour suivant, Moncton a mis la main sur le défenseur Jordan Spence (20e), de Summerside, de même que sur l’ailier Nicolas Kingsbury-Fournier (27e), du Phénix du Collège Esther-Blondin. Des sélections de première qualité, selon Ritchie Thibeau.

«On avait des objectifs et on les a tous atteints. On voulait trouver un défenseur qui pouvait jouer avec nous dès cette année, pour remplacer un gars comme Nicholas Welsh. On pense que Jordan Spence sera ce défenseur à caractère offensif», affirme celui qui a pris la relève de Roger Shannon il y a deux semaines.

«On cherchait aussi du talent en attaque et je pense que c’est ce que nous avons eu avec Desnoyers et Kingsbury-Fournier. On voulait aussi un gardien de but qui a le potentiel pour devenir numéro un, et c’est pourquoi nous avons choisi Charles-Antoine Lavallée (40e).»

Selon lui, le portier des Gaulois pourra devenir un joueur d’impact chez les Wildcats.

«C’était le meilleur gardien disponible sur notre liste et nous sommes très heureux d’avoir pu mettre la main dessus en troisième ronde. On avait ciblé trois gardiens et on s’était dit que si l’un d’eux était encore là au troisième tour, on allait le choisir. On a eu celui qui était en haut de la liste. Quand c’est arrivé, on savait que ça allait être une bonne journée pour nous.»

Par le passé, les Wildcats ont beaucoup misé sur les joueurs locaux. Ce fut beaucoup moins faste à ce niveau samedi.

Seulement trois patineurs du Nouveau-Brunswick ont entendu leur nom, soit le défenseur Sam Dow (Caps de Fredericton), l’ailier Zachary Alchorn (Vitos de Saint-Jean) et le centre Evan Jackson (Flyers de Moncton).

«On aurait aimé choisir d’autres gars locaux, mais plusieurs ont été choisis juste avant notre rang. On cherche toujours des joueurs du Nouveau-Brunswick, mais on veut d’abord et avant tout prendre le meilleur joueur disponible.»

Ritchie Thibeau pense que plusieurs de ces nombrils verts auront la chance de se faire valoir au camp d’entraînement.

«On pense que de deux à quatre de ces gars-là vont jouer avec nous dès la saison prochaine. Au total, ils ont tous une chance de jouer un jour dans la LHJMQ. Si on peut avoir huit de ces joueurs qui jouent avec nous au cours des deux prochaines années, on sera content.»

Moncton a de plus surpris beaucoup de monde en allant chercher le gardien Francis Leclerc, chez le Drakkar de Baie-Comeau. Ce troc a été rendu nécessaire en raison de la blessure subie par Mark Grametbauer la semaine dernière.

«On ne connaît pas tous les détails. On l’a appris au cours des derniers jours. On voulait donc nous assurer d’avoir un vétéran pour commencer le camp d’entraînement, parce que c’est possible qu’on doive se passer de Grametbauer pour plusieurs mois. On a des jeunes en qui l’on croit, mais on avait besoin d’un gars d’expérience, qui peut être numéro un.»