Repêchage LHJMQ – Le Titan échange Samuel L’Italien

On attendait plusieurs transactions de la part du Titan d’Acadie-Bathurst à Shawinigan. Mais c’est surtout celle qu’on n’attendait pas qui a retenu l’attention.

On savait déjà qu’Antoine Morand et Jordan Maher prenaient le chemin de Halifax, que Mitchell Balmas se retrouvait au Cap-Breton et que Justin Ducharme allait poursuivre sa carrière à Chicoutimi.

Ce qu’on ne savait pas, c’est que Samuel L’Italien allait se retrouver chez le Drakkar de Baie-Comeau.

En retour, le Titan hérite de choix de 2e ronde en 2019 et en 2020, ainsi qu’une sélection de 6e tour en 2018 (qui a servi à repêcher le gardien Félix-Anthony Ethier).

Le directeur général Sylvain Couturier avoue n’avoir jamais vu venir la demande de son vétéran.

«C’est une transaction qu’on ne voulait pas faire, mais Samuel voulait vivre une autre expérience après avoir gagné la coupe Memorial et avoir un nouveau départ ailleurs», explique-t-il en poussant un gros soupir.

«J’ai été surpris par sa demande vendredi matin, mais de notre côté, on ne veut pas de gars qui viennent du reculons à Bathurst. C’est notre recette depuis des années et elle a bien fonctionné. On va continuer dans le même sens», poursuit-il.

«Avec ce qu’on a vécu avec lui depuis trois ans, je respecte sa décision et je lui souhaite bonne chance. Il n’était pas question de se laisser en mauvais termes. On veut faire les choses de la bonne manière.»

La direction des champions de la coupe Memorial avait aussi du pain sur la planche en fin de semaine lors de la séance annuelle de sélection de la LHJMQ.

Avec son choix de premier tour (le 14e), Acadie-Bathurst a enrôlé le défenseur format géant Benjamin Roode, des Steele Subaru Major Midget (Nouvelle-Écosse).

«C’est un gros bonhomme qui bouge bien et qui fait une bonne première passe. Et c’est toute une pièce d’homme. Il fait déjà 6 pieds 3 pouces et 200 livres», mentionne l’entraîneur-chef Mario Pouliot.

«C’est un gars qui a cependant une belle mobilité. Je pense que ce sera un très bel espoir à développer. Nos recruteurs ont sélectionné plusieurs joueurs à gros gabarit, ça, c’est clair.», ajoute-t-il.

Au deuxième tour (26e), le Titan a réussi à mettre la main sur le joueur de centre acadien Alexandre David (Newbridge Academy).

«Je l’avais vu jouer au niveau pee-wee et je l’avais trouvé excessivement bon. C’est un gars très talentueux et rapide. Je sais qu’il a beaucoup de talent naturel et j’ai bien hâte de le voir sur la patinoire au camp d’entraînement, indique Pouliot. Et pour nous, le fait que c’est un gars qui vienne de la Péninsule acadienne est quelque chose de très intéressant aussi.»

En quatrième ronde (59e), le Titan a fait signe à l’attaquant des Chevaliers de Lévis, Olivier Coulombe.

«J’étais vraiment content de me retrouver avec une aussi belle organisation qui vient tout juste de gagner la coupe Memorial, j’étais vraiment content et choyé», avance le patineur québécois.

«Honnêtement je m’attendais à peut-être sortir un peu plus haut, mais j’étais vraiment content. Je sais aussi que c’est seulement un billet pour un camp et tout le monde à la même chance rendu au camp.»

Le Titan est resté au Québec pour ses choix de cinquième et de sixième tour. Ils ont d’abord acquis le défenseur Zachary Racicot (Gaulois de St-Hyacinthe) au 89e échelon, avant de sélectionner le gardien Félix-Anthony Éthier (Vikings de St-Eustache) au 96e rang.

La formation de la région Chaleur a conclu ce sixième tour avec le défenseur américain Tom Barbati (Eagles du Prep School St. John’s) au 105e rang. Avec son choix de 14e tour, le Titan a fait confiance au défenseur acadien Frédéric Castonguay, du Moose du Nord.