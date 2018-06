Repêchage LHJMQ – Une excellente cuvée pour l’Acadie

On le savait, la cuvée 2018 était excellente au Nouveau-Brunswick. On en a eu la preuve samedi, alors que pas moins de 22 joueurs de la province de Brian Gallant ont trouvé preneur au repêchage de la LHJMQ à Shawinigan, incluant plusieurs Acadiens.

Le premier de classe est le talentueux défenseur Lukas Cormier. L’ancien des Flyers de Moncton est parti quatrième, alors que les Islanders de Charlottetown ont conclu une transaction pour s’assurer de pouvoir le repêcher.

Cormier devient donc le deuxième Acadien à être sélectionné le plus rapidement par une équipe du circuit Courteau, un rang plus tard que le regretté Luc Bourdon (3e, Foreur de Val-d’Or) en 2003.

«C’est très excitant d’être repêché par une très bonne organisation. J’ai déjà hâte d’arriver au camp. Charlottetown est à moins de deux heures de la maison. Ça veut dire que mes parents et mes amis vont pouvoir venir me voir jouer plus souvent. Mais pour moi, ça ne change pas grand chose. Je veux seulement jouer au hockey», a commenté l’arrière doté d’un excellent coup de patin, d’une vision du jeu au-dessus de la moyenne et capable de joueur autant offensivement que défensivement.

Au 15e rang, les Sea Dogs de Saint-Jean ont tenté le grand coup en misant sur l’attaquant Josh Lawrence, même si ce dernier a clairement signifié son intention de poursuivre sa carrière dans la NCAA.

Le directeur général Trevor Georgie dit cependant avoir bon espoir de le convaincre de rejoindre son équipe.

Au 26e rang (deuxième tour), le Titan a fait l’acquisition de l’attaquant acadien Alexandre David.

Deux attaquants des Flyers de Moncton ont entendu leur nom au troisième tour, soit Patrick LeBlanc (41e) et Cole Cormier (44e). Ils deviennent la propriété des Islanders de Charlottetown et de l’Océanic de Rimouski, respectivement.

Le jeune Cormier se disait comblé d’aller jouer avec l’organisation qui a vu passer les Vincent Lecavalier, Brad Richards et Sidney Crosby.

«J’ai vécu une très belle journée samedi. Je suis très content de faire partie d’une aussi belle organisation. J’ai vraiment hâte de commencer, affirme-t-il. Il y a plein de bons joueurs qui sont passés par là et je veux être le prochain! Rimouski est un très bon endroit pour jouer au hockey. Si je continuer à travailler fort durant l’été et à me pousser au maximum, je pense que j’aurai une bonne chance de faire l’équipe l’an prochain.»

Le gardien Mathias Savoie (Ontario Hockey Academy) est parti au quatrième tour (62e), quand les Sea Dogs de Saint-Jean ont mis le grappin dessus.

Le défenseur Nicolas Savoie, qui a passé la dernière saison avec l’Académie Newbridge (U-16) a été sélectionné par les Remparts de Québec au 65e échelon.

L’attaquant Alexis Dubé, un patineur originaire de Saint-Quentin, est devenu la propriété du Drakkar de Baie-Comeau en cinquième ronde (83e).

Deux autres porte-couleurs des Flyers de Moncton ont aussi trouvé preneur lors du repêchage de samedi. L’attaquant Yannic Bastarache prend la direction des Mooseheads de Halifax, qui l’ont choisi au sixième tour (106e). Son ancien coéquipier Evan Jackson, devient pour sa part un membre de l’organisation des Wildcats de Moncton, qui l’ont sélectionné en 11e ronde (185e).

Six autres patineurs acadiens ont été choisis, soit l’attaquant Joey Frenette (Victoriaville), le gardien Jacob LeBlanc (Cap-Breton), l’attaquant Connor Richard (Saint-Jean), ainsi que les arrières Nicolas Bourque (Charlottetown) et Frédéric Castonguay (Acadie-Bathurst).