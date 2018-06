«C’est émotif de quitter le Titan» – Samuel L’Italien

Samuel L’Italien a beau avoir demandé une transaction, le Rimouskois n’en éprouve pas moins une grande tristesse de quitter une organisation qui lui a permis de vivre d’aussi grandes aventures.

L’Italien a été échangé samedi au Drakkar de Baie-Comeau en retour d’une prise de 6e ronde, qui a permis l’arrivée du gardien Félix-Anthony Éthier, ainsi que des sélections 2e tour en 2019 et en 2020.

Le vétéran joueur de centre, qui n’avait pas son pareil pour s’occuper des mises en jeu importantes et des missions défensives, aura donné de fiers services au Titan d’Acadie-Bathurst lors de ses quatre saisons dans l’organisation.

«Je crois que c’était la meilleure chose pour moi pour ma dernière saison. En fait, les deux côtés sont gagnants à long terme», a lancé l’ancien numéro 9 du Titan.

Celui que l’entraîneur-chef Mario Pouliot avait surnommé le Rocket, après son tour du chapeau face aux Mooseheads de Halifax le 27 septembre, était aussi en mesure d’aider à l’attaque, comme en témoignent ses 19 buts et 44 points en saison régulière.

«C’est émotif de quitter le Titan, affirme L’Italien. J’ai passé quatre saisons au sein de cette formidable organisation et j’y ai remporté la coupe du Président et la coupe Memorial. J’en serai toujours reconnaissant.»

D’ailleurs, L’Italien avoue flotter toujours sur un nuage avec des images bien précises en tête des deux conquêtes et des célébrations de mardi soir dans le centre-ville de Bathurst.

«J’ai encore de la misère à réaliser ça, dit-il. L’émotion est encore à son plein.»

«Ce que je retiens est que nous sommes parvenus à l’emporter en partant à la base il y a quatre ans. C’est quelque chose dont nous pouvons être fiers. C’est un exploit que nous n’oublierons jamais. Pour ma part, après une saison aussi remarquable, c’est certain que je vais garder le contact avec les gars.»

L’Italien se joint à une équipe qui devrait figurer parmi les clubs de tête la saison prochaine. Il est d’autant plus heureux qu’il aura l’occasion d’évoluer en compagnie de son jeune frère Dylan, obtenu lui aussi pendant le week-end du Phoenix de Sherbrooke.

«Ce sera amusant de jouer avec Dylan. Ce sera la première fois que ça va nous arriver», a mentionné l’aîné de deux ans.

Avec une offensive menée par les Jordan Martel, Gabriel Fortier, D’Artagnan Joly, Ivan Chekhovich, Yaroslav Alexeyev, Nathan Légaré et Shawn Element, le directeur général Steve Ahern a laissé miroiter la possibilité de voir L’Italien compléter un trio avec Martel et Joly.

Le Drakkar n’est également pas piqué des vers en défensive avec les Xavier Bouchard, Yan Aucoin, Christopher Merisier-Ortiz et le géant Andrew Smith. Devant les buts, Justin Blanchette et Kyle Jessiman devraient composer un duo correct.

«Ça promet d’être une aventure palpitante, confie-t-il. Je suis fébrile de rejoindre ma nouvelle équipe. Nous avons un solide noyau et un bon groupe de joueurs. J’ai déjà hâte que ça commence. J’ai discuté avec l’entraîneur (Martin Bernard) et j’ai été content d’apprendre que l’équipe était très intéressée d’obtenir mes services. On devrait avoir l’occasion de jaser encore plus dans les prochains jours.»

Ryan MacLellan en terrain connu

Ryan MacLellan, le défenseur obtenu dans la transaction qui a envoyé Mitchell Balmas au Cap-Breton, n’arrive pas en terrain inconnu chez le Titan. L’un de ses meilleurs amis est l’ailier gauche Logan Chisholm, avec qui il a d’ailleurs remporté la Coupe Telus (championnat canadien midget AAA) en 2017 avec les Islanders de Cap-Breton Ouest.

Repêché en quatrième ronde (67e au total) par l’organisation de Sydney en 2016, MacLellan a partagé la dernière saison avec les Screaming Eagles et les Lumberjacks de South Shore dans la MHL (junior A). En 31 duels avec les Aigles Criards, MacLellan a obtenu cinq mentions d’aide.

«Je suis excité d’avoir été acquis par le Titan, mentionne l’arrière âgé de 18 ans. J’ai suivi leurs aventures dans le dernier mois et j’ai le plus grand respect pour cette organisation. Encore plus depuis qu’ils ont remporté la Coupe Memorial.»

«Je me considère comme un défenseur qui se distingue autant en offensive qu’en défensive. J’aime patiner avec la rondelle. Mon but cette saison est de me tailler un poste régulier et de contribuer aux succès de l’équipe», affirme-t-il.

«Je connais très bien Logan pour avoir joué avec lui dans plusieurs équipes ces dernières années et nous sommes de très bons amis. C’est toutefois le seul gars que je connais vraiment dans l’équipe, sauf que j’ai déjà affronté la majorité d’entre eux», ajoute le Néo-Écossais d’Antigonish.

Ethan Crossman sous le bistouri

Le Titan d’Acadie-Bathurst a appris une bien mauvaise nouvelle samedi alors qu’Ethan Crossman pourrait rater la totalité du camp d’entraînement en raison d’une blessure.

Le directeur général Sylvain Couturier a confirmé la nouvelle et a annoncé que Crossman sera opéré sous peu, mais il n’a pas voulu préciser la nature de la blessure.

«Il va falloir attendre que l’opération ait eu lieu avant de statuer comment longue sera son absence. Il y a quelques années, Reilly Pickard a subi sensiblement la même opération et trois semaines plus tard il était de retour dans le gymnase. Mais on me dit que dans le cas d’Ethan ce sera vraisemblablement plus long. Il pourrait bien rater une bonne partie du camp. On verra bien», révèle Couturier.

En fait, cette nouvelle était venue s’ajouter à celle de l’agent de Samuel L’Italien qui demandait une transaction.

«Nous avions une bonne offre sur la table concernant Samuel Asselin, mais quand L’Italien a demandé pour partir et avec la blessure d’Ethan, ç’a pas mal changé les choses, dit-il. Nous allons nous asseoir avec Asselin et lui expliquer ce qu’il en est.»

Le Titan est par ailleurs à la recherche d’un nouvel entraîneur adjoint avec le départ d’Alexandre Guérard qui a décidé d’accepter le poste d’adjoint à Frédéric Parent chez le Blizzard du Séminaire Saint-François dans la Ligue midget AAA du Québec.

«C’est une lourde perte pour l’organisation, signale Couturier. Ce sera difficile de trouver quelqu’un qui aura les mêmes qualités que lui. Nous avons beaucoup aimé son travail. Il était bon avec les joueurs et pour les entraînements hors-glace, était excellent avec l’ordinateur et ils apportait toujours de bonnes idées.»

Quelques candidats ont déjà commencé à cogner à la porte et une embauche sera annoncée plus tard cet été. L’entraîneur-chef Mario Pouliot aura évidemment un gros mot à dire sur la sélection du nouvel adjoint. Rappelons que Bryan Lizotte est l’autre adjoint de Pouliot.