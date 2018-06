Plus de 90 ans d’âge… dans un ring de boxe!

Ce n’est pas parce qu’ils sont plus vieux que les autres qu’ils ne sont pas en mesure de donner un bon spectacle. Tom Young et Mike Moffatt, qui totalisaient pourtant plus de 90 ans en âge lorsqu’ils sont montés sur le ring, ont livré le meilleur combat du gala de l’Académie boxe Champion présenté samedi après-midi à Dieppe.

Young, le plus âgé des deux avec ses 54 printemps, l’a emporté par décision unanime (160 livres) devant le «jeune» Moffat, de Kennebecasis Valley, qui accuse 36 années au compteur.

Young, originaire de Saint-Jean, est une ancienne gloire amateur du début des années 1980 et il avait même remporté une médaille d’or aux Jeux d’hiver du Canada de 1983 à Chicoutimi. Il tente un retour comme après une absence de plus de 30 ans.

En finale (145 livres), le champion provincial Ryan Doucet, de Kennebecasis Valley, a subi la défaite devant l’Insulaire et ex-champion canadien Colton Perry.

En demi-finale (125 livres), Alen Fillipone, de la Crandall University, a pris la mesure de Jérémie Albert, de l’Académie Champion.

Dans un duel entre pugilistes de 160 livres, Ryan Moses, de Bathurst, a triomphé devant Derek Doucet, de Saint-Jean. Enfin, Leon Jake s’est imposé devant Liran Langleben, du club F.I.S.T.S. de Moncton.

Cinq combats d’exhibition ont également été présentés pendant l’après-midi.

Annie Mazerolle honorée

Par ailleurs, la National Boxing Authority a profité de l’occasion pour honorer Annie Mazerolle, de Saint-Ignace, à titre de boxeuse de l’année au Canada pour l’année 2017. Une plaque lui a été remise par le représentant de la NBA, Daniel Doiron.

«C’est un bel accomplissement pour moi et j’en suis fière. Ce n’est pas facile de s’entraîner pour un combat tout en étant une maman et en ayant un travail à plein temps. Je me suis quand même battue quatre fois l’année dernière. La boxe, c’est ma passion. J’aimerais remercier mon amour Cynthia Roy et mon fils Malik Bernard, qui est mon partisan numéro un, de même que mon entraîneur Jeff MacKay, mes partenaires d’entraînement et les gens qui achètent des billets pour venir me voir boxer», a révélé Annie Mazerolle.

En 2017, la boxeuse acadienne a d’abord remporté une victoire convaincante devant la Mexicaine Maria Jose Velis, puis s’est inclinée face à l’Ontarienne Claire Hafner par décision majoritaire. Elle a quelques mois plus tard eu sa revanche devant Hafner et elle a complété l’année en battant la Mexicaine Martha Patricia Lara Gayton.