Soccer U-16: victoire inattendue et historique à Boston

À l’arrière: Kevin Topolniski (entraîneur), Pascal Sonier, Alexandre Williams, Eric Sinzinkayo, Jum Lim, Anthony Gallant, Félix Losier, Ryan Breau, Étienne Bélanger, René Grant et George Jenkins (entraîneur). Au milieu: Neal Anand. À l’avant: Justin Chiasson, Maxime-Olivier Dako, Philippe Gallant, Lucas Frenette, Carlos Ponto Arndt et Aditya Majithia. - Gracieuseté

Le soccer ne cesse de progresser au Nouveau-Brunswick. La victoire historique de l’équipe masculine U-16 au prestigieux Memorial Day Needham Invitational Tournament à Boston en fin de semaine en est une preuve éclatante.

Un groupe de jeunes des quatre coins de la province ont livré une performance inspirante pour offrir au Nouveau-Brunswick le premier championnat de son histoire lors de ce tournoi.

Nos représentants ont signé un gain de 5 à 2 sur le Bolts de Boston lors du match ultime pour gagner la médaille d’or.

Maxime-Olivier Dako (Moncton) a dirigé l’attaque des gagnants avec deux buts. Les autres ont été réussis par Félix Losier (Tracadie), Jun Lim (Quispamsis) et Lucas Frenette (Bathurst).

Le gardien de l’équipe, Ryan Breau, savourait ce triomphe inattendu.

«On a vraiment bien joué en équipe. Je savais que notre groupe d’âge était fort cette année, mais je ne pensais pas qu’on pouvait gagner le tournoi, mentionne l’athlète âgé de 15 ans. Notre jeu collectif était vraiment bon. On a bien communiqué sur le terrain. Je dirais aussi que tous les gars sont proches et que notre préparation était excellente.»

«On ne pensait jamais qu’on allait gagner par une aussi grosse différence. Mais on voulait vraiment gagner le match parce qu’on avait perdu contre eux dans les parties de groupe (un revers de 2 à 1). On voulait avoir la victoire et c’est ça qui nous a vraiment motivés.»

Le directeur général de Soccer Nouveau-Brunswick et directeur technique de l’Académie haute performance de Moncton, Younes Bouida, parle d’un moment important dans le développement du sport dans la province.

«C’est un très gros tournoi, avec près de 400 équipes et 1000 parties durant la fin de semaine dans les différentes catégories», souligne-t-il.

«On s’est déjà rendu en demi-finale, mais on n’y avait jamais gagné. Il faut dire qu’on joue contre des équipes très solides. On utilise également cette compétition comme une préparation pour tournoi de l’Atlantique (les garçons U-16 ont rendez-vous à Halifax, du 5 au 8 juillet).»

Selon lui, cette médaille fait beaucoup de bien au moral d’une petite province comme le Nouveau-Brunswick.

«Cette victoire va nous permettre d’augmenter notre capital de confiance. Quand on participe à des grands tournois comme ça, les joueurs sont parfois timides, surtout dans les premières parties. Ce triomphe prouve que les jeunes sont capables de battre des grosses équipes qui viennent de grands centres comme Boston ou New York.»

Younes Bouida affirme que cette victoire confirme la progression des différentes équipes à travers la province.

«Dans le plan de développement technique des programmes de soccer, on ne veut pas prendre de raccourcis juste pour aller chercher des victoires. On veut vraiment développer nos joueurs à partir du plus jeune âge. On voit qu’on a maintenant des joueurs avec beaucoup plus de constance et qu’on a des joueurs de qualité année après année.»