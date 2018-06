Elliot Desnoyers et les Wildcats: c’était écrit dans le ciel

C’était écrit dans le ciel qu’Elliot Desnoyers amorcerait sa carrière junior avec les Wildcats de Moncton. Sélectionné 18e lors du repêchage de samedi à Shawinigan, le patineur québécois suivra les traces de son oncle Simon Laliberté au Nouveau-Brunswick.

Le joueur de centre avait récolté 284 points en 272 rencontres avec les Wildcats de 1996 à 2000. Il avait connu sa meilleure saison en 1997-1998, avec un dossier de 43-45=88.

Laliberté était évidemment aux côtés de son neveu dans les gradins du Centre Gervais Auto, samedi.

L’attente a semblé interminable, mais le jeune Desnoyers a finalement entendu son nom, prononcé par le propriétaire Robert K. Irving.

«C’est magique. Mon oncle a joué là pendant quatre saisons. Honnêtement, je ne m’y attendais pas tant que ça. C’est une super belle surprise», lance le patineur âgé de 16 ans.

«Je les avais rencontrés la veille, mais on dirait que je n’avais pas cette équipe en tête quand le repêchage a débuté. Je me disais que c’était impossible que je me retrouve avec la même équipe que mon oncle.»

Mais le hasard fait parfois très bien les choses.

«C’est arrivé et j’ai vécu un super beau moment. J’ai pensé à toutes les petites anecdotes que mon oncle m’a racontées. On a tous vécu ça ensemble», confie le centre de 5 pieds 10 pouces et 180 livres.

Desnoyers se joindra à une équipe en pleine transition en août.

«Comme l’équipe est en progression, c’est une bonne occasion de percer l’alignement. Je vais grandir avec l’équipe. C’est un défi super intéressant à relever.»

L’ancien des Gaulois de St-Hyacinthe ne sera pas seul dans cette aventure.

«Mon père (David Desnoyers a joué avec le Laser de St-Hyacinthe de 1991 à 1995) et mes oncles ont tous déjà joué dans la LHJMQ. Ils m’ont dit que leurs temps au niveau junior, c’était les plus belles années de leurs vies. J’y pense pas mal depuis l’an passé et c’est un rêve qui devient réalité pour moi. C’est le début de quelque chose de grand.»

Simon Laliberté flotte également sur un nuage depuis samedi. Pour lui, c’est un retour vers le futur.

«Ça me rappelait plein de beaux souvenirs. Je ne m’attendais pas à ça du tout, mais ce fut une très belle surprise. J’étais très content pour lui. Je me suis souvenu que j’avais été choisi pratiquement au même rang (Laliberté avait été le 13e choix en 1996 à Victoriaville), c’était vraiment bizarre», raconte-t-il.

«Il se retrouve dans une des bonnes organisations de la ligue. Il est vraiment choyé d’être avec les Wildcats. Les joueurs ont toujours été très bien traités. Monsieur Irving fait attention à son monde. C’est une très bonne place pour lui.»

Celui qui a pris sa retraite en 2016 (il évoluait dans la Ligue nord-américaine de hockey) affirme que les Wildcats et leurs partisans vont apprendre à découvrir un joueur spécial.

«Je pense que ça va être un gros choix pour eux. Elliot est un gars plus gros et plus physique que moi. Il est donc davantage prêt pour hockey junior. Les gens vont aussi découvrir qu’il a beaucoup d’habiletés. C’est un gars très rapide pour sa grosseur et il a de très bonnes mains.»

Simon Laliberté a été un des premiers joueurs de l’histoire des Wildcats il y a deux décennies. Son neveu Eliott Desnoyers sera un des premiers à patiner dans le nouvel amphithéâtre du centre-ville et amorcer un tout nouveau chapitre de l’histoire de la concession.

La boucle est bouclée.