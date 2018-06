Justin Ducharme: les Sags obtiennent un gros travaillant

Comme c’est le cas pour Antoine Morand, Jordan Maher, Mitchell Balmas et Samuel L’Italien, le Mirabellois Justin Ducharme fait partie de ce qu’on peut appeler le prix à payer pour une coupe du Président et une coupe Memorial. Mais contrairement aux quatre autres, on a la vive impression que le jeune Ducharme n’a donné jusqu’ici qu’un bref aperçu de son grand potentiel. Une chose est sûre, les partisans des Saguenéens de Chicoutimi ne devraient pas mettre trop de temps à tomber amoureux avec le rapide ailier droit.

Utilisé plus souvent qu’autrement au sein du quatrième trio, Ducharme a toutefois eu l’occasion de démontrer plusieurs beaux flashs lorsqu’il a été appelé à remplacer des joueurs absents (blessure ou suspension) en cours de route. C’est sans oublier son travail impeccable en infériorité numérique.

Ducharme quitte d’ailleurs Bathurst avec tristesse.

«Ç’a été difficile de quitter les gars, d’autant plus que je savais que je ne revenais pas la saison prochaine», affirme celui qui a complété sa première campagne avec un dossier de 11 buts et 12 passes en 53 rencontres.

Évidemment, ça n’efface en rien le spectaculaire printemps qu’il vient de connaître avec le Titan.

«C’est un sentiment indescriptible que d’être champion de la coupe Memorial. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli», souligne-t-il.

Ducharme est également fier d’être le joueur ciblé par Yanick Jean dans la transaction qui a permis au Titan d’acquérir Olivier Galipeau. À l’écouter, c’est même un honneur.

«Gally a été un énorme morceau dans notre équipe. Il nous a permis de gagner. C’est pourquoi malgré la tristesse de quitter Bathurst, je crois que cette transaction en a valu la peine. Après tout, je suis champion de la coupe Memorial et je conserve des souvenirs incroyables pour le reste de ma vie avec ce que j’ai vécu en tant que joueur du Titan», révèle-t-il.

Le hockeyeur de 6 pieds et 180 livres était au Centre Gervais Auto de Shawinigan pour le repêchage samedi, où il s’est familiarisé avec sa nouvelle organisation.

«Tranquillement, je me fais à l’idée que je suis désormais un Saguenéen. En fait, je suis excité de commencer une nouvelle aventure. Mon objectif pour la prochaine saison est simplement de continuer à travailler fort et de faire tout en mon possible pour aider mon club à avoir du succès», confie-t-il.

Mais avant de penser au prochain camp d’entraînement, Ducharme se concentrera d’abord sur le repêchage de la Ligue nationale. Lors de son dernier relevé, la Centrale au recrutement l’a catalogué comme le 103e meilleur espoir en Amérique du Nord. Ses exploits lors des dernières séries éliminatoires pourraient bien lui permettre de gagner plusieurs rangs.

«Mon agent Paul Corbeil est justement en contact avec des équipes», soutient Ducharme qui sera au American Airlines Center de Dallas pour vivre tout ça avec ses proches, les 22 et 23 juin.