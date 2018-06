Aigles Bleus 1989-1990 – «Une famille» – Alain Bissonnette

NDLR: L’Acadie Nouvelle vous présente d’ici à samedi une série de reportages exclusifs sur le web au sujet de l’équipe masculine de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, champions canadiens de 1989-1990, qui fera son entrée samedi au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick.

En 1989-1990, Alain Bissonnette patrouillait la troisième unité offensive des Aigles Bleus de l’Université de Moncton en compagnie des recrues Louis Melanson et Claude Lagacé. Ce trio exclusivement acadien fera son entrée au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick, ce samedi, en compagnie de leurs coéquipiers du Bleu et Or. Une intronisation qui vient souligner de belle façon leur conquête du championnat canadien en mars 1990.

À l’instar des deux autres vétérans de l’équipe, Claude Gosselin et Marc Bernier, Bissonnette en était à ses derniers coups de patin avec les Aigles Bleus.

C’est vous dire comment cette conquête l’a marqué au fer rouge, d’autant plus qu’il est encore convaincu que c’est au printemps de 1989 que le Bleu et Or aurait dû savourer le championnat.

En 1988-1989, les Aigles Bleus étaient tellement dominants qu’ils ont inscrit 199 buts en 26 matchs de saison régulière, un record d’équipe qui tient d’ailleurs toujours la route.

«Nous étions au sommet de la montagne et nous avions le sentiment que personne ne pouvait nous toucher», se souvient l’ancien numéro 14.

«Nous avions gagné la majorité du temps en marquant plus de sept buts par match (N.D.L.R. – Le Bleu et Or a inscrit au moins sept buts dans 18 de ses 34 parties disputées, séries éliminatoires et championnat canadien inclus). C’est pourquoi ça avait été une si grosse déception pour tout le monde quand on s’est fait battre (revers de 8 à 4) à Toronto», souligne celui que ses coéquipiers surnommaient Biz.

«Aujourd’hui, je réalise que c’est l’effort que tu mets dans quelque chose qui va t’aider à gagner. Le talent n’est pas suffisant. Tu as beau avoir tout le talent au monde, j’en ai vu des superbes joueurs de hockey passer dans l’équipe au fil des saisons, mais la motivation et le cœur n’étaient pas nécessairement là», dit-il.

Selon Bissonnette, il y avait peu de gens pour croire aux chances des Aigles Bleus lorsque s’est entamé la saison 1989-1990.

«Il y a beaucoup de monde qui ne croyait pas en nous et je crois que cela a aidé à bâtir notre caractère. Du noyau qui avait commencé avec Len (Doucet) en 1986, il ne restait plus Goose (Claude Gosselin), (Marc) Bernier et moi. En 1989, plusieurs nouveaux se sont greffés au club», confie-t-il.

«Nous n’avions pas une aussi bonne offensive, mais nous parvenions à gagner nos matchs même si c’était toujours serré. Je me souviens qu’il fallait tout le temps se battre pour gagner nos matchs. Il est arrivé à quelques reprises où nous avons dû revenir de l’arrière. Et ce que je retiens aussi, c’est que ce n’était pas toujours les mêmes joueurs qui s’illustraient. Chaque soir, on avait l’impression que chaque gars voulait être le joueur du match», affirme Bissonnette, qui est aujourd’hui le directeur du Centre scolaire communautaire La Fontaine de Néguac.

«Pour moi, parce que les Aigles Bleus n’étaient plus l’affaire de quelques joueurs, ç’a fait en sorte que nous sommes devenus une équipe. Notre voyage à Saint-Pierre-et-Miquelon a aussi aidé. C’est là que nous avons vraiment soudé l’équipe, que nous sommes devenus une véritable famille. C’est à partir de là que nous avons commencé à y croire. Nous étions en mission», note-t-il.

Comme l’a souligné Marc Bernier, Bissonnette est d’avis que le mélange Acadie-Québec a aussi eu une grande importance.

«Pour nous les Acadiens, les Aigles Bleus c’est un peu notre petite ligue nationale. Et en 1989-1990, nous avons des Acadiens d’un peu partout dans la province. Tu avais Marc qui venait du Madawaska, Réjean (Després) et Louis (Melanson) qui vient du comté de Kent, Claude (Lagacé), Donald ((McGrath), Serge (Thériault) et moi qui venions de la Péninsule acadienne, ainsi que Michel (LeBlanc) qui était de Moncton. Cette fierté que nous avions de représenter notre région. C’était la même chose avec les équipes de 1981 et de 1982 de Jean Perron. Ça prend un bon mélange entre les Acadiens et les Québécois pour gagner avec les Aigles Bleus», révèle Bissonnette.

Il dit se souvenir fort bien de l’accueil des partisans à l’aéroport de Dieppe à leur retour de Toronto.

«Nous ne nous attentions pas à voir autant de monde. C’était incroyable. Quand nous sommes entrés dans l’aéroport, nous avions de la misère à faire un pas devant l’autre», dit-il.

«Cette intronisation vient reconnaître ce que nous avons accomplis. Tu ne le réalises pas vraiment au moment que ça arrive, mais avec le temps tu comprends que tu as réalisé une grande chose. Et de ça, nous pouvons en être fiers», ajoute-t-il.