Deux étoiles acadiennes se racontent à l’auteur Philip Croucher

Dix athlètes. Dix parcours. Dix réussites.

Voilà ce que l’auteur Philip Croucher a entrepris de nous raconter dans son livre Winners: The new generation of Maritime sports stars, que l’on pourrait traduire par «Gagnants: La nouvelle génération des vedettes sportives des Maritimes».

Y figurent notamment les coureurs Geneviève Lalonde et Shayne Dobson, de même que les hockeyeurs Jake Allen et Chad Denny.

Publié par la maison d’édition néo-écossaise Formac, Croucher nous présente dans cet ouvrage de 128 pages 10 athlètes qui ont marqué à leur façon la dernière décennie sportive dans les Maritimes.

«Ça fait un peu drôle de penser que mon nom soit immortalisé ainsi, mais j’étais surtout simplement contente qu’on pense à moi pour ce livre», a révélé Geneviève Lalonde, tout juste avant son entraînement quotidien mercredi matin.

«Comme athlète, tu souhaites toujours inspirer la prochaine génération. C’est l’une des choses que je cherche à faire ressortir dans ma carrière, tout en tentant de courir le plus vite possible en sautant par-dessus des obstacles», a déclaré la spécialiste de steeplechase de Moncton.

«C’est vraiment un bel honneur d’être inclus dans ce livre, a mentionné de son côté Shayne Dobson en fin d’après-midi. Je crois que c’est important de souligner les athlètes de notre région. D’ailleurs, j’aimerais féliciter et remercier Philip d’avoir entrepris ce grand projet.»

À savoir quels sont les sujets qui ont été abordés avec l’auteur, le paralympien de Campbellton a eu cette réplique savoureuse avec son humour coutumier: «Est-ce que j’ai le droit de dire que j’incite les gens à lire le livre afin de découvrir la réponse?». Bien sûr Shayne que tu as le droit.

L’auteur Philip Croucher soutient par ailleurs que l’idée du livre est venue de son éditeur chez Formac. Il soutient toutefois avoir dressé lui-même la liste des athlètes qui figurent dans le livre.

«Je voulais raconter des histoires incroyables avec des athlètes de différents sports et d’horizons différents à travers les Maritimes. C’est pourquoi j’ai pensé à Geneviève et Shayne qui sont des coureurs de haut niveau ayant atteint le summum de leur sport. Ce sont des athlètes humbles et fiers de leur origine. Ç’a été génial de leur parler. Chad en est un autre qui est très fier de ses origines. Il a aussi été un vrai modèle pour les jeunes de la communauté autochtone. Chad est un très bon exemple de quelqu’un qui, après sa carrière sportive, a su passer à l’étape suivante de sa vie.»

«Il y a tellement de grands athlètes dans les Maritimes qu’il serait facile de faire une deuxième version du livre, voire des troisième ou quatrième versions. Mais avant de penser à ça, je veux d’abord que les gens découvrent ce livre et j’espère qu’ils pourront en apprendre davantage sur ces athlètes qui sont aussi des modèles pour leur région. Je crois sincèrement que même les gens qui ont suivi de près la carrière de ces athlètes vont apprendre des nouvelles choses. Ces athlètes ont été d’une telle générosité en me racontant les hauts et les bas de leur carrière.»

Les autres athlètes figurant dans cet ouvrage sont Ellie Black (gymnastique artistique), Custio Clayton (boxe), Heather Moyse (bobsleigh), Blayre Turnbull (hockey), Chelsey Gotell (natation), Jared Connaughton (athlétisme), Pamela LeJean (athlétisme en fauteuil roulant) et Justine Colley (basketball).

Vous pouvez vous procurer ce livre en passant une commande chez votre libraire, ou encore via le site de commerce en ligne d’Amazon (amazon.ca).