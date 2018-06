Hockey des Maritimes: place aux Rapides de Grand-Sault!

La nouvelle formation qui évoluera la saison prochaine au sein de la Ligue de hockey des Maritimes portera le nom des Rapides de Grand-Sault.

Le premier nom de la franchise obtenue à la suite du déménagement des Slammers de Woodstock et logo ont été dévoilés mercredi à leur domicile du Centre E. & P. Sénéchal.

À la suite d’un concours lancé dans les écoles de la région et auprès de la communauté, près de 350 suggestions ont été soumises en très peu de temps, a expliqué Marcel Deschênes, le propriétaire de la formation.

«C’est un nom qui se prête bien au hockey et qui représente bien notre communauté bilingue», a affirmé celui qui est le principal architecte du déménagement des Slammers à Grand-Sault.

Le nom se veut également une référence directe au puissant courant d’eau qui émane des chutes de Grand-Sault, le principal emblème touristique et symbole d’appartenance de la municipalité.

De l’avis de plusieurs qui sont dédiés depuis des semaines à bâtir cette équipe, la décision d’opter pour les Rapides n’a pas été une tâche facile.

Quant au logo, il est l’œuvre de Janie Girouard, de la firme FallODesign.

Il incorpore des éléments de modernisme et de traditionalisme. On y aperçooit une rondelle surplombant une armure, des rapides et des gouttes d’eau, des canots superposés et la couleur verte qui représente les champs agricoles, omniprésents dans la région de Grand-Sault.

Le nom Rapides est bien en évidence sur le logo, même si au premier coup d’œil il dévoile plutôt l’inscription Rapids.

«Nous avons une communauté qui est bilingue et que nous voulons respecter», a affirmé Marcel Deschênes, qui est également maire de Grand-Sault.

«C’est un très beau logo original, avec plein de petits détails qui sont surprenants. Il y a aussi une belle histoire à l’arrière de ce logo», a laissé tomber le joueur Denis Toner, à l’issue de ces dévoilements.

Un homme fort derrière le banc des Rapides

L’organisation des Rapides de Grand-Sault a profité de cette rencontre de presse afin de dévoiler l’identité de son entraîneur-chef pour la saison 2018-2019 de la Ligue de hockey des Maritimes (LHM).

C’est à Sandy McCarthy que reviendra l’honneur d’agir à titre de premier pilote de la formation.

L’ancien dur à cuire de la Ligue nationale de hockey et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec oeuvrait à titre d’entraîneur-chef des Slammers de Woodstock la saison dernière.

Sa feuille de route à ce sujet est éloquente, Sandy McCarthy ayant accumulé pas moins de 1534 minutes de pénalité lors de ses 11 saisons passées sur les glaces de la LNH.

En 736 rencontres disputées dans le circuit Bettman, l’attaquant originaire de Toronto à porté les couleurs des Flames de Calgary, du Lightning de Tampa Bay, des Flyers de Philadelphie, des Hurricanes de la Caroline, des Rangers New York et des Bruins de Boston.

«Il est intéressé de continuer son parcours ici. Il n’y avait aucune raison de ne pas l’avoir ici, c’était une formalité», a indiqué Marcel Deschênes, l’actuel propriétaire et unique actionnaire des Rapides de Grand-Sault.

«C’est bon de retrouver son expérience et sa maturité derrière le banc de l’équipe. Il peut paraître très intimidant avec son gabarit, mais c’est une bonne personne avec qui c’est très facile de pouvoir discuter», a ajouté le défenseur Denis Toner.

Les assises annuelles et le repêchage de la LHM débuteront jeudi à Berwick, en Nouvelle-Écosse. L’organisation des Rapides tentera sur place de bonifier la puissance de sa brigade offensive.

«Nous sommes conscients qu’on a du chemin à faire sur notre premier trio offensif», admet sans détour Marcel Deschênes.

La mise en vente des abonnements de saison pour assister aux rencontres des Rapides devrait s’entamer bientôt, a indiqué la direction de l’équipe.

«L’été ne sera pas long. Dans deux mois et demi, on sera sur la glace», a affirmé le propriétaire de la formation junior de Grand-Sault.