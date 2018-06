Le Blizzard aura son école de hockey

La frénésie entourant le Blizzard d’Edmundston se poursuivra même en été! Les champions du calendrier régulier et des séries éliminatoires de la Ligue de hockey des Maritimes tiendront leur première école de hockey pour les jeunes garçons et filles âgés de 6 à 14 ans, du 27 août au 1er septembre au Centre Jean-Daigle d’Edmundston.

Les inscriptions seront acceptées à compter de lundi, de 18h à 21h, au Pavillon sportif d’Edmundston. Le nombre de places est limité.

Le coût par participant est de 350$ plus taxes. Un rabais de 25$ sera accordé par enfant additionnel d’une même famille.

Pendant la semaine que durera l’école de hockey (du lundi au vendredi, de 8h à 16h45), les participants seront répartis en trois groupes de 30 et quatre gardiens de buts. Chaque jour, ils auront la chance d’être sur la patinoire pendant 2h30m en compagnie de l’équipe d’entraîneurs et des joueurs du Blizzard.

Toutes les activités seront adaptées aux groupes d’âge des enfants. De plus, il y aura une partie amicale pour chaque groupe le samedi matin.

Le forfait comprend également des sessions d’entraînement hors glace et des activités en gymnase, des sessions d’information sur des sujets reliés (nutrition, psychologie sportive, etc.), un chandail et des bas aux couleurs de l’école de hockey ainsi qu’un gaminet (t-shirt) remis à chaque participant, tout comme des rencontres avec des invités spéciaux tout au long de la semaine.

Pour plus de renseignements: 737-7120 ou ecoledehockeydublizzard@gmail.com.

Abonnements

La direction du Blizzard d’Edmundston annonce le prix de base de ses abonnements en vue de la saison 2018-2019 demeurera le même que l’an dernier. Seuls des frais de service sont

ajoutés. Ainsi, il en coûtera 269 $ (frais de service de 24$ inclus) pour un abonnement adulte, 223$ (frais de service de 24$ inclus) pour un abonnement senior (60 ans et plus), 174$ (frais de service de 24$ inclus) pour un abonnement étudiant et 60$ (frais de service de 12$ inclus) pour un abonnement enfant (8 ans et moins).

La vente de 900 nouveaux abonnements aura lieu le 16 juin lors d’une journée «blitz», de 9h à 21h, et les gens devront se présenter à l’entrée Est du Centre Jean-Daigle. Le nombre d’abonnements est limité à deux par achat. De plus, le nombre d’abonnements adultes ou aînés est limité à deux par foyer. Les parents pourront ajouter des abonnements enfants et/ou étudiants sur présentation de preuve de résidence de l’enfant au domicile familial.

L’achat d’un abonnement de saison procure les avantages suivants: réduction de 50% sur le coût des parties préparatoires, invitation à participer à une activité privée pré-saison avec l’équipe du Blizzard, premier choix sur l’achat des billets des séries éliminatoires et droit de renouvellement l’année suivante.

Par ailleurs, les personnes qui avaient leur abonnement lors de la saison 2017-2018 pourront renouveler leur abonnement en priorité tel qu’il avait été convenu lors de l’achat initial. La période de renouvellement aura lieu du lundi 11 juin au mercredi 13 juin, de 9h à 20h. Les abonnés doivent se présenter au bureau d’Évènements Edmundston. À noter que les abonnés actuels ne pourront pas ajouter d’abonnement lors du renouvellement.