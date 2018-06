L’octogone de l’UFC à Moncton en octobre

Un gala de l’Ultimate Fighting Championship sera présenté à Moncton le 27 octobre. Il s’agit de la première fois qu’un événement d’arts martiaux mixtes de ce calibre est présenté au Nouveau-Brunswick.

L’UFC a annoncé jeudi midi que le nouveau complexe du centre-ville accueillera un gala de la série «Fight Night» l’automne prochain. Aucun combat n’a encore été annoncé pour cette carte et on ignore encore pour l’instant combien coûteront les billets.

Il s’agira du premier passage de cette promotion – de loin la plus importante de ce sport émergent – qui s’arrêtera au Nouveau-Brunswick. Au cours des dernières années, l’UFC a organisé des événements à Halifax et à Québec.

Dans un communiqué de presse, l’un des vice-présidents de l’UFC, David Shaw, s’est dit ravi d’amener l’octogone à Moncton pour la première fois.

«Nous avons hâte de mettre en vedette nos athlètes de classe mondiale ainsi que l’énergie et l’atmosphère incroyables de nos événements dans le cadre de la première vague d’événements au nouveau complexe en octobre.»

Les galas de la série «Fight Night» sont présentés plus souvent et sont habituellement de moindre envergure que les galas à la carte, alias les «pay per view». Alors que les cartes les plus prestigieuses sont réservées aux grands centres urbains, il n’est pas rare de voir des plus petits marchés accueillir des événements «Fight Night».

Le prix des billets pour le passage de l’UFC à Moncton n’a pas encore été annoncé. La dernière fois que la promotion s’est arrêtée à Halifax, en février 2017, le coût de l’admission était de 48 à 183$ par personne. Des forfaits de luxe allant de 611 à 2511$ étaient aussi disponibles pour les maniaques d’arts martiaux mixtes qui en avaient les moyens.