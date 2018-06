Hockey senior: Dalhousie annonce son retour trop vite?

Les North Marauders de Dalhousie ont-ils été trop hâtifs en annonçant leur arrivée dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur (LHSAC)? Il faut croire que oui parce que le président du circuit Charles Albert assure qu’il n’y a rien de vrai dans tout ça.

Mercredi, les North Marauders ont causé tout un émoi en annonçant sur leur page web leur retour dans le hockey senior en accompagnant le tout de leur logo d’uniforme et du logo de la LHSAC.

Dans leur message publié à 17h17 mercredi, il y est écrit «Senior Hockey is Back! Le hockey senior est de retour!» avec la mention «Plus de détails à venir».

Quelques instants plus tard, les Marchands de Shippagan souhaitaient la bienvenue à cette nouvelle équipe, également par l’entremise de sa page Facebook.

Lorsque joint en après-midi, jeudi, le président du circuit, Charles Albert, a révélé qu’il allait d’abord enquêter sur l’affaire avant d’y aller d’une sortie publique.

Du côté des North Marauders, le vice-président de l’équipe Joey Bernard a fait savoir qu’il préférait d’abord parler avec le président Albert.

Selon ce qui a été permis d’apprendre, seul le retrait de l’une des six formations de la dernière campagne pourrait permettre l’entrée en scène d’une formation du Restigouche.

Et selon le président Albert, les six clubs clubs ont tous confirmé leur présence pour la saison 2018-2019, soit les Alpines de Tracadie, les Marchands de Shippagan, les Acadiens de Caraquet, les Rameurs de la Baie des Chaleurs, les Ice Dogs de Néguac et les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne.

Les groupes de Dalhousie, Bouctouche et Lamèque ont tous essuyé un refus le mois dernier lors d’une réunion de la LHSAC.