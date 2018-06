Les souvenirs du Popeye acadien – le commencement

En 1978, le mythique groupe 1755 lance son album éponyme, Richard Hatfield est bien en selle à l’Assemblée législative, Suzanne Hébert remporte le 10e Gala de la chanson de Caraquet en interprétant, entre autres, sa célèbre Ode à l’Acadie, la carrière du jockey Ron Turcotte prend fin à la suite d’une vilaine chute au Parc Belmont qui l’a laissé paraplégique, Edmundston présente sa première Foire brayonne et la Ligue américaine de hockey s’installe à Moncton. Pendant ce temps-là, discrètement, Sylvio Bourque fait ses premiers pas dans un sport marginal appelé le tir au poignet.

Parce que oui, voilà déjà 40 ans que notre Popeye acadien nous représente sur les scènes nationale et internationale grâce à la force de ses robustes avant-bras.

Comme nous sommes à deux semaines des Championnats canadiens qui prendront l’affiche du 29 juin au 1er juillet, à Laval, l’occasion est on ne peut mieux choisie de fouiller dans les nombreux souvenirs de cet athlète d’exception à la longévité abracadabrante.

Cependant, parce que son parcours sportif est aussi chargé que les casseaux de fraises sauvages que ma défunte maman ne manquait jamais d’aller ramasser en juillet de chaque année, je vais devoir diviser son histoire en trois parties. Trois textes que l’on peut résumer par le commencement, la maturité et la récolte.

Aujourd’hui, donc, nous nous concentrerons sur les débuts de ce passionné de l’effort physique qui, un bon jour, quand il jugera bon de tirer un trait à sa longue carrière d’athlète, ira sans l’ombre d’un doute rejoindre les Yvon Durelle, Ron Turcotte, Luc Bourdon et autres immortels acadiens au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick.

Un coup de foudre

En 1978, Sylvio Bourque vient à peine de quitter l’adolescence quand il fait la découverte des compétitions de bras de fer. À noter qu’il est déjà réputé, du moins dans son coin, pour sa force physique puisqu’il avait terminé, quelques mois plus tôt, en deuxième position lors des Championnats des Maritimes de dynamophilie présentés à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Devenu étudiant à l’Université de Moncton, le jeune blanc-bec de Grande-Digue n’est âgé que de 18 ans quand, sur l’invitation de son frère aîné Félix, il se présente au carnaval de Sainte-Anne-de-Kent, là où est né l’un des plus grands personnages de l’Acadie moderne, Louis Joseph Robichaud.

Sans tambour ni trompette, le jeune Sylvio déloge de son piédestal le champion en titre des moins de 180 livres. Le coup de foudre pour ce sport sera immédiat et Sainte-Anne-de-Kent devient l’endroit où tout a vraiment débuté.

D’accord, il reviendra bredouille à l’été de ses premiers championnats canadiens qui ont lieu à Toronto, mais le champion en devenir n’en est pas moins déjà motivé pour la suite.

Quelques semaines plus tard, manifestement animé par un besoin viscéral de forcer, il joint le club de lutte olympique de l’U de M, alors dirigé par un certain Eugène »Gene » Gaudet, avec qui il a depuis gardé le contact.

«La lutte est de loin le sport le plus exigeant que j’ai pratiqué, confie-t-il. Même que je n’ai jamais réussi à passer la deuxième ronde d’un tournoi. Mais je travaillais fort pour m’améliorer. Tellement fort que je me suis finalement retrouvé avec une mononucléose. J’étais totalement épuisé, en plus de mes notes à l’université qui étaient en baisse. J’ai dû cesser tout sport et activité physique pendant un bon bout de temps.»

D’un océan à l’autre

Ce n’est qu’au printemps 1979 qu’il reprend l’entraînement. Et comme ses avant-bras ont soif de victoires, il met les bouchées doubles dans le gymnase. Et pendant qu’il retrouve la forme, nous sommes témoins, non sans fierté, de la naissance des Jeux de l’Acadie et de la consécration d’Antonine Maillet qui remporte le prix Goncourt pour Pélagie la charrette.

«Avec mon frère cadet Édouard, nous nous sommes mis à éplucher chaque jour L’Évangéline pour voir quels étaient les festivals qui organisaient des compétitions de tirs au poignet. Dans le temps, plusieurs communautés en présentaient. Cet été-là, je me souviens d’avoir tout gagné au Festival de la truite de Balmoral et au Festival Bon Ami de Néguac. Je me suis donc présenté à Toronto en août avec beaucoup de confiance pour les Championnats canadiens et j’ai surpris tout le monde en l’emportant. Ç’a avait même été diffusé (en différé) d’un océan à l’autre sur la chaîne CTV», affirme-t-il.

Grâce à ce premier haut fait d’armes, le voilà parachuté aux Mondiaux dès le mois suivant à Kansas City, la ville où sévissait le grand baseballeur George Brett. Pour se préparer, il accepte de se rendre en Alberta afin de s’entraîner avec deux sommités canadiennes du bras de fer, John Miazdzyk et Tony Senger. Malheureusement, malgré son bon vouloir, il ne casse rien dans la plus grande ville du Missouri.

Surentraîné

L’année suivante, signe qu’il n’a toujours pas appris à contrôler son hyperactivité vis-à-vis de l’entraînement, il s’épuise encore une fois. C’est donc au repos forcé et en maudissant son entêtement qu’il voit Terry Fox entamer son légendaire marathon de l’espoir à travers le pays et qu’il suit la progression des Aigles Bleus de Jean Perron qui s’apprêtent à voguer vers deux titres canadiens consécutifs.

«Pendant l’été de 1980, je me suis carrément surentraîné, dit-il. Je voulais trop. Je commençais mes journées en allant m’entraîner au gymnase pour lever des haltères, puis je me rendais à mon travail dans une usine de poisson où mon quart de travail commençait à 17h30. Je terminais normalement vers 1h du matin, sauf qu’il m’arrivait souvent de faire du temps supplémentaire jusqu’à 7h le matin. Mon travail était très dur physiquement. Nous avions à décharger les camions et dans le temps ça se faisait manuellement. Aussitôt terminé je m’en allais à la maison, je prenais ma douche, je mangeais un peu et je dormais quelques heures pour m’en retourner au gymnase au milieu de l’après-midi.»

«Le corps humain étant ce qu’il est, ça m’a mené au surmenage. Il aurait fallu que je m’accorde du temps pour récupérer, mais je n’étais pas du tout à l’écoute de mon corps. À cause de ça, je n’ai pas été en mesure de défendre mon titre canadien. C’est clair que je manquais de maturité. Je n’avais aucun entraîneur et j’ai donc appris sur le tas ce qu’était la vie d’un athlète», mentionne-t-il.

En 1981, il remonte tranquillement la pente, mais il est clair que son manque de maturité lui cause encore des ennuis.

«J’étais naïf. Cette année-là, je me préparais pour les Mondiaux qui avaient lieu à Timmins, en Ontario, et toutes mes dépenses étaient payées à la condition que je me présente à 150 livres. J’avais besoin de perdre 15 livres et Gene Gaudet m’a présenté un nutritionniste pour m’aider dans ma perte de poids. Le jeudi avant la compétition, je pesais 148 livres quand je suis embarqué dans l’avion. Comme j’avais l’impression que c’était beaucoup, je me suis mis à manger comme un cochon. J’ai pris cinq livres pendant le vol et j’avais donc trois livres en trop à l’arrivée. J’ai dû me taper quelques heures dans un sauna pour perdre ces trois livres. Heureusement, j’ai quand même réussi à terminer en troisième place, ce qui se veut ma toute première médaille à des championnats du monde», raconte-t-il avec humour.

Toujours en 1981, il se hissera sur la deuxième marche du podium aux Championnats canadiens, de même qu’à une compétition internationale à Kamloops, en Colombie-Britannique. Ce n’est pas si mal, mais quand même sous les attentes qu’il avait fait entrevoir par sa spectaculaire victoire des Nationaux de 1979.

«Avec le recul, j’avais juste dépassé les attentes. En 1979, j’ai été comme on dirait les Golden Knights de Vegas. Personne ne me voyait gagner, mais c’est ce qui est arrivé. Il m’a ensuite fallu apprendre à devenir un athlète», indique-t-il.

Sur le droit chemin

L’homme fort de Grande-Digue retrouvera le droit chemin pendant l’année 1982. Et ce n’est pas peu dire. Pendant que nous assistons aux derniers jours du quotidien L’Évangéline, Sylvio remporte à Edmonton son deuxième titre canadien. Entretemps, il avait obtenu son baccalauréat de l’Université de Moncton et il avait pris la décision d’entamer une carrière dans l’enseignement en Alberta. C’est aussi à cette période qu’il devient le premier Canadien à remporter des tournois de bras de fer dans les 10 provinces canadiennes. Un exploit qu’il croit d’ailleurs être toujours le seul à avoir accompli.

Lors d’une compétition internationale présentée à Reno, dans le Nevada, il signe sa première grosse victoire internationale en triomphant de la main gauche. Un triomphe qu’il estime, avec le recul, comme le début de sa maturité en tant qu’athlète.

C’est justement de cela que je vais vous parler lors de notre prochain rendez-vous, lundi matin.