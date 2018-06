Les souvenirs du Popeye acadien – de l’athlète à l’homme

Dans deux semaines, Sylvio Bourque tentera d’obtenir à Laval son laissez-passer pour les Championnats du monde de tir au poignet qui seront présentés cet automne, du 13 au 21 octobre, dans la magnifique ville d’Antalya, en Turquie. Il a pour objectif de remporter une 26e médaille aux Mondiaux afin de devenir le Canadien le plus décoré de l’histoire, lui qui partage actuellement ce titre avec le Britanno-Colombien Dave Hicks.

Samedi, dans le premier volet de cette série de trois textes consacrés aux 40 années de carrière de l’Acadien de Grande-Digue, vous avez ainsi pu découvrir ses débuts dans cette discipline où prime la rapidité, la technique et la force. Un parcours parsemé de hauts et de bas et qui s’expliquent par son immaturité en tant qu’athlète.

Rien de plus normal puisque Sylvio s’est bâti, du moins lors de ses premières années, fin seul et sans l’aide d’un entraîneur.

Je vous avais laissé en plan en 1982, année où on peut dire qu’il a atteint une certaine maturité et au cours de laquelle il empocha sa première grosse victoire sur la scène internationale en triomphant à la compétition de Reno, reconnue comme étant la plus grande petite ville du monde et qui se trouve dans l’État du Nevada.

Comme dirait André Ducharme de Rock et Belles Oreilles (RBO) au début d’un sketch de la famille d’autrefois: «c’est là que nous sommes rendus».

L’athlète cède la place à l’homme

Bien que Sylvio avait appris à mieux contrôler la «démangeaison malsaine» qui poussait quotidiennement son corps à aller forcer des heures dans un gymnase, la décennie qui suivra ne sera marquée d’aucune victoire significative, bien qu’il continue d’aller compétitionner de temps à autres afin de ne pas perdre la main.

À vrai dire, Sylvio l’athlète commençait à laisser un peu plus de place à Sylvio l’homme.

Par ailleurs, en 1985, après quatre années en Alberta, il décide de revenir à la maison pour poursuivre sa carrière d’enseignant. L’Acadie pleurait alors la mort de son plus grand violoniste, Arthur LeBlanc, et la Ville portuaire de Saint-Jean se préparait à accueillir les Jeux d’été du Canada.

Il prend épouse en 1988 et il découvre les joies de la paternité deux ans plus tard avec la naissance de son unique enfant, son fils Daniel.

Ce n’est qu’en 1991 que Sylvio quitte enfin sa demi-hibernation. Et parce qu’il a besoin d’un coup d’éclat, et aussi pour se prouver à lui-même qu’il possède encore cette puissance dans les bras, il décide sur un coup de tête de se présenter au populaire concours des hommes forts de Shippagan.

En arrivant dans la capitale de la pêche commerciale, on lui fait rapidement sentir que sa place n’est pas parmi les hommes forts et que ses succès dans les compétitions de bras de fer ne sont que le résultat d’une bonne technique et de rapidité. Vous vous en doutez bien, ça l’a piqué au vif.

«J’étais vraiment déterminé à leur montrer que j’étais fort pour vrai. À l’évidence, ils ignoraient mon passé dans la dynamophilie», me dit-il avec un brin de malice dans la voix.

Sylvio Bourque, Jason Lavigne et Réjean Allain lors d’une récente compétition de tir aux poignets. – Gracieuseté

Par contre, il est le premier à convenir qu’il n’inspirait pas confiance et qu’il était en plus relativement inconnu dans la Péninsule acadienne. Alors que les plus rompus de ce genre de concours s’étaient présentés au Centre Rhéal-Cormier en bottines et avec une ceinture d’haltérophile autour de la taille, lui était arrivé en espadrilles et un petit short. Il détonnait autant qu’un chevreuil dans une partie de bingo au club de l’âge d’or.

«Je n’avais aucune technique, admet-il. Même qu’à mon premier essai dans l’épreuve de la brouette, qui consistait à se promener sur une distance de 10 pieds avec une lourde charge, j’avançais en zigzaguant et je voyais des étoiles tellement je forçais. Je poussais alors une charge d’un peu plus de 1300 livres. J’en arrachais tellement que j’en ai vu qui se moquaient de moi.»

«Mais je me suis ressaisi. J’ai d’abord commencé à mieux respirer, ce qui a fait en sorte que j’ai arrêté de voir des étoiles. Et ç’a été de mieux en mieux puisque j’ai finalement gagné dans ma catégorie des poids en soulevant un peu plus de 1800 livres si ma mémoire est bonne. En tout cas, il n’y avait plus personne qui riait. Je suis retourné deux autres fois à Shippagan dans les années suivantes et j’ai gagné chaque fois», mentionne-t-il.

Parce qu’il craignait une blessure, il y a mis un terme.

«Je craignais de me blesser à la colonne vertébrale. Me connaissant, j’aurais voulu soulever toujours plus lourd et ma priorité était d’abord le tir au poignet. Et puis, j’avais commencé à vraiment prendre goût aux voyages que les compétitions me permettaient de faire», confie-t-il.

Ce goût de voyager remonte à 1992. Alors que l’ouverture du Pays de la Sagouine est l’événement de l’année en Acadie, Sylvio foule pour la première fois un autre sol que celui de l’Amérique du Nord. La destination est Tokyo, la ville qui a vu naître mon cinéaste favori, le grand maître Akira Kurosawa.

Non seulement Sylvio pousse-t-il un soupir de soulagement en y remportant une médaille de bronze de la main droite, signe qu’il avait toujours bien du jus dans le réservoir, mais il apprend qu’il y a ailleurs dans le monde des cultures diablement intéressantes à découvrir.

«Avant mon départ pour le Japon, le globe terrestre était la seule chose qui me donnait une idée des autres endroits dans le monde, même si je savais que ça ne représentait pas la réalité. Par exemple, je n’avais pas conscience que ça allait me prendre au-delà de 16 heures de vol pour m’y rendre. Ç’a été tout un choc en arrivant là-bas. C’est comme si je me retrouvais dans un autre monde. Depuis, je me fais un devoir de visiter tout ce que je peux dans chaque pays», révèle-t-il.

Deux ans plus tard, en 1994, année du Premier congrès mondial acadien, il se rend cette fois-ci à Moscou, où il met encore une fois la main sur une médaille de bronze du côté droit. C’est toutefois une mésaventure à son hôtel qui l’a le plus marqué et avec raison.

«J’étais assis en compagnie de trois autres Canadiens dans le restaurant de l’hôtel et deux agents du KGB avec le visage camouflé sont arrivés vers nous et le premier m’a mis son arme dans le visage. J’étais complètement terrifié et je ne comprenais absolument rien de ce qu’il me disait. J’ai alors pensé sortir mon passeport de ma poche pour lui montrer qui j’étais. Tout de suite après, l’interprète russe est venu nous expliquer qu’ils étaient à la recherche d’un gars appartenant à la mafia russe. En tout cas, ils ont finalement trouvé le gars dans l’hôtel et ils n’ont même pas pris la peine de l’arrêter. Ils l’ont tué drette-là», révèle Sylvio, qu’on devine encore marqué par cette histoire.

Il conserve aussi des souvenirs bouleversants de son séjour à Guwahati, en Inde, aux Mondiaux de 1997. D’autant plus que Sylvio n’a rien cassé pendant la compétition avec des décevantes cinquième (bras gauche) et sixième places (bras droit).

«Ce que je retiens de ce voyage est l’extrême pauvreté d’une bonne partie de la population. Dans certains endroits de la ville, c’était horriblement surpeuplé. Les gens ne faisaient que survivre et la qualité de vie était absolument déplorable. Tu marchais sur le trottoir et les égouts coulaient sur le côté avec des rats qui se promenaient là-dedans. J’ai même vu des rats dans un restaurant où nous étions en train de manger. Les gens autour ne semblaient pas plus surpris que ça, comme si ça faisait partie de leur quotidien», indique-t-il.

Dans les années qui suivront, on le verra compétitionner, entre autres, à l’Île Curaçao (Pays-Bas), à Rovaniemi (Finlande), à Gdynia (Pologne) et, surtout, à Durban (Afrique du Sud), en 2004.

Si vous croyez qu’il a vu la mort de près en 1994 à Moscou, ce n’est rien à comparer avec ce qui lui est arrivé à Durban 10 ans plus tard.

Mais d’abord, pour ceux et celles qui l’ignorent, sachez que Durban est une ville de 3,5 millions de personnes dont le taux de criminalité est parmi les plus élevés sur la planète. Là-bas, à moins d’être suicidaire, tu n’as pas intérêt à mettre les pieds là où tu n’as pas affaire. Cela dit, Sylvio n’a pas eu besoin d’un bandit pour le trucider, il y est presque arrivé tout seul.

«J’étais sur une plage extrêmement belle et j’ai décidé d’aller jouer dans les vagues. Malheureusement, le courant était tellement fort que ç’a fini par m’apporter au loin. J’étais absolument incapable de m’en sortir et je paniquais. Mes pieds ne touchaient plus au sol, personne ne me voyait et j’étais convaincu que j’allais me noyer. C’était clair dans ma tête. Étrangement, de savoir que j’allais mourir m’a calmé. J’ai alors eu l’idée de nager avec les vagues qui se dirigeaient vers le rivage. Quand j’ai atteint le rivage, je me suis fait raconter qu’il y avait trois personnes qui se noyaient chaque jour sur cette plage», me révèle-t-il.

Bref, vous êtes prévenus, même les vagues de Durban contribuent au taux de criminalité de cette terrifiante ville. Heureusement, il y a eu deux prix de consolation puisque Sylvio s’est hissé sur la deuxième marche du podium du côté droit et du côté gauche.

Demain, je complèterai ce survol de la riche et incroyable carrière sportive de Sylvio Bourque avec le troisième et dernier volet. L’arrivée de la course à pied dans sa vie, à compter de 2005, sera d’ailleurs le départ d’une période que j’appelle la récolte puisqu’il se mettra dès lors à collectionner les podiums internationaux de façon assidue.

À demain.