Les souvenirs du Popeye acadien – Le chiffre magique: 26

Sylvio Bourque (au centre) en compagnie du Néo-Écossais Chris Scott (à gauche) et de l’Insulaire Barry MacDonald. Bourque a défait ces deux colosses qui étaient nettement plus grands et plus gros que lui lors des Championnats de l’Atlantique. - Gracieuseté

En 40 ans de carrière, Sylvio Bourque a pris part à 25 reprises aux Championnats du monde de tir au poignet et il s’est hissé le même nombre de fois sur l’une des trois marches du podium. En fait, une autre médaille et il sera le plus grand médaillé dans l’histoire du Canada aux Mondiaux, record qu’il partage pour l’instant avec le Britanno-Colombien Dave Hicks. Un parcours mythique que l’Acadien de Grande-Digue souhaite prolonger de plusieurs autres années.

Lors des deux premiers volets de cette trilogie, vous avez pu en apprendre un peu plus sur ses débuts, parsemés de hauts et de bas, de même que sur ses voyages outre-mer à compter de 1992 et qui lui ont permis de vivre des aventures hors de l’ordinaire. Aujourd’hui, pour le dernier chapitre de cette histoire, vous aurez droit à la consécration de cet athlète d’exception.

De 2009 et 2012, Sylvio Bourque connaîtra sa période la plus fructueuse. Celle qui confirmera hors de tout doute son statut de légende canadienne dans son sport.

Il remporte son premier titre mondial en 2009 à Rosalina, en Italie, puis répète l’exploit en 2010 à Mesquite, dans l’État du Nevada, ainsi qu’en 2011 à Almaty, au Kazakhstan. Chaque fois du côté gauche. En 2012, il a l’année de sa vie à São Vicente, au Brésil, en raflant l’or autant de la gauche que de la droite. Cinq médailles d’or en quatre ans aux Mondiaux, il faut le faire.

Cette éclosion, Sylvio est convaincu que la course à pied a beaucoup à y voir. D’autant plus que l’idée lui est venue à la suite d’une conversation avec son fils Daniel.

«Un jour, Daniel m’a dit: ‘‘Papa, si tu veux vraiment devenir champion du monde, tu dois t’entraîner sérieusement toute l’année’’. Avant 2005, j’avais vaincu un nombre incroyable d’athlètes qui ont été ou sont devenus champions du monde. Malheureusement, j’étais incapable de les battre tous la même journée. En 2002, je me souviens d’une compétition internationale où j’avais battu le champion américain 2 à 0 en finale. Mais à l’automne, il m’a battu à son tour en finale des Mondiaux», affirme-t-il.

«J’ai donc commencé à courir en juillet 2005 et ça m’a énormément aidé. Soudainement, je n’avais plus aucun problème de poids. Même que je n’avais désormais plus à suivre de régime. Ç’avait toujours été un défi jusque-là pour moi de faire le poids parce que je suis quelqu’un qui adore manger. Grâce à la course, je gardais naturellement mon poids», dit-il.

Ce n’est toutefois qu’en 2009 que Sylvio a vraiment décidé de tout miser sur la course. Cette année-là, il prend part à 64 courses, dont sept marathons et les 22 épreuves du circuit Super Série. Il célébrera d’ailleurs son premier titre mondial en Italie en complétant quatre marathons (Toronto, Lowell, Moncton et Philadelphie) en moins de deux mois, soit du 27 septembre au 22 novembre. Course Nouveau-Brunswick lui remettra avec raison le prix de l’accomplissement personnel de l’année lors de son banquet annuel.

«La course fait non seulement sortir le méchant, mais ça m’a aussi permis d’être plus discipliné à l’entraînement. Je parvenais à mieux me concentrer. J’étais tellement en forme à cette époque que je me souviens qu’en 2012, l’année où j’ai gagné des deux côtés, les Américains ont voulu me faire boire pour me faire parler. Ils voulaient savoir comment je m’entraînais», raconte-t-il en pouffant de rire.

«Cela dit, je les ai méritées ces médailles d’or. J’ai travaillé très fort pour y arriver», tient-il à souligner.

Malheureusement, Sylvio Bourque n’a pas été en mesure d’ajouter un autre titre mondial par la suite. Bien sûr, il a obtenu des médailles d’argent et bronze, mais aucune d’or depuis 2012.

«Plus tu avances en âge dans une catégorie, plus ça devient difficile parce que chaque année tu te retrouves devant des athlètes plus jeunes. Mais là, si je parviens à me qualifier pour les Mondiaux de Turquie, ce sera ma dernière participation dans la division des grands maîtres (50-59 ans). À compter de 2019, je vais pouvoir faire partie des grands maîtres senior (60 ans et plus)», mentionne-t-il.

«Et mon objectif est d’aller chercher le record de 26 médailles. Je la veux cette médaille. C’est beau de partager le record avec Dave Hicks, mais je veux être tout seul au sommet. Ça va représenter ma persévérance. Avant que je ne commence à remporter beaucoup de médailles, j’ai souvent entendu dire que le record de Hicks était intouchable. Nous sommes aujourd’hui à égalité et je sais que je vais le battre un jour. Et je n’ai pas l’intention de m’arrêter là. Je veux l’apporter le plus loin possible», s’exclame-t-il en riant.

Je lui demande si sa carrière aurait été plus riche en podiums s’il avait pu compter sur un entraîneur comme c’est le cas pour plusieurs compétiteurs des autres provinces.

«Ça c’est sûr, croit-il. La ligne est tellement mince entre une victoire et une défaite. J’ai appris seul ou presque. Pour la technique, j’ai étudié les autres pendant les compétitions. Chaque fois que je voyais quelqu’un qui m’impressionnait, peu importe le pays et la catégorie de poids, j’allais l’interroger pour connaître ses méthodes d’entraînement. Je me rappelle également avoir beaucoup appris lors d’un atelier offert par la quadruple médaillée olympienne en patinage de vitesse Tania Vicent. Elle m’avait expliqué en me donnant des détails qu’elle devait sa longévité à ses entraîneurs qui la faisaient s’entraîner de façon intelligente.»

«À un moment donné, j’aimerais bien entraîner des plus jeunes afin de leur apprendre mon savoir. Surtout que je suis convaincu que le tir au poignet sera un jour un sport olympique. Ça se discute depuis déjà quelques années», confie-t-il.

Depuis 2005, Sylvio Bourque a également été honoré à plusieurs autres reprises. En 2010, par exemple, il est devenu le deuxième sportif à recevoir le prix de l’ancien de l’année à l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac après le joueur de baseball Rhéal Cormier en 2005.

En 2012, il a été intronisé au Panthéon canadien du tir au poignet et la Nouvelle-Écosse lui a fait le même honneur en mai.

«Je me sens très privilégié et extrêmement chanceux d’être encore là après 40 ans de compétition. J’ai rencontré plein de gens incroyables et j’ai eu le privilège de compétitionner sur tous les continents sauf l’Océanie et l’Antarctique. En plus, d’avoir pu visiter 25 différents pays a été une leçon de vie pour moi», ajoute-t-il.

Sylvio Bourque sera au Sheraton de Laval, du 29 juin au 1er juillet, alors qu’il tentera de se qualifier pour les Mondiaux d’Antalya, en Turquie, qui seront présentés du 13 au 21 octobre au splendide Grand Kremlin Palace.