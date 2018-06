Dalhousie ne fait pas partie du circuit Acadie-Chaleur

Le président de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur (LHSAC), Charles Albert, a confirmé mardi après-midi que les North Marauders de Dalhousie ne feront pas partie des cadres du circuit en 2018-2019. Du moins, tant et aussi longtemps que les six équipes actuelles demeureront en place.

L’organisation des North Marauders a d’ailleurs retiré toute trace de sa page Facebook créée la semaine dernière et s’est excusée auprès de la LHSAC pour toute cette histoire.

Selon le président, c’est un malentendu qui est à l’origine de l’affaire.

«J’ai discuté avec William Belliveau, qui est le grand patron des North Marauders, et j’ai compris qu’il y avait eu de l’incompréhension de sa part. Et c’est sans doute en raison de mon anglais qui n’est peut-être pas à point», affirme le président Albert.

«En fait, l’erreur que nous avons commise le 25 mai à la réunion annuelle est d’avoir fait voter les équipes pour chacune des trois demandes (Lamèque, Bouctouche et Dalhousie), alors que nous aurions dû simplement voter pour ou contre une expansion», mentionne-t-il.

Comme les North Marauders sont l’équipe qui a obtenu le plus de votes lors de cette réunion (deux votes pour, trois votes contre), le malentendu se serait ensuite amplifié quand une rumeur a commencé à circuler à l’effet qu’une équipe songeait à quitter le circuit. Rumeur qui s’est finalement avérée sans fondement puisque le président Albert a obtenu la confirmation du retour des six clubs (Shippagan, Caraquet, Tracadie, Néguac, Chaleur et Baie-Sainte-Anne).

Cela dit, ça ne veut pas nécessairement dire que les North Marauders n’évolueront pas dans la LHSAC dans un avenir rapproché.

«Le hockey senior étant ce qu’il est, ça pourrait changer d’ici au début de la saison en octobre, révèle Charles Albert. Si jamais un club abandonne, c’est clair que nous allons approcher les North Marauders.»

Par ailleurs, le président a fait savoir qu’un vice-président aux communications devrait être annoncé dans les prochaines semaines, afin de compléter le bureau de direction qui comprendra quatre membres. Outre Charles Albert à la présidence, on retrouve aussi Martial McLaughlin, au poste de vice-président aux opérations hockey, ainsi que Paul Landry, en tant que secrétaire et trésorier. Ce dernier cumule aussi les fonctions de statisticien. De plus, le président Albert a confirmé le retour de Dion Duguay comme responsable du comité de discipline.

Les six équipes de la LHSAC disputeront un calendrier de 20 rencontres qui sera complété d’ici la fin août.