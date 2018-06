Grosse prise devant les buts pour le Titan

Il est bien possible que Sylvain Couturier vient de frapper un coup de circuit. Le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst a confirmé mardi après-midi qu’il en était venu à une entente avec l’agent libre Tyriq «Ty» Outen, un gardien américain de 6 pieds 3 pouces et 180 livres de Tampa, qui est le 19e meilleur espoir parmi les portiers évoluant en Amérique du Nord en vue du repêchage de la Ligue nationale en fin de semaine.

Outen, qui célébrera son 18e anniversaire de naissance le 16 août, était l’un des agents libres les plus courtisés à travers la LHJMQ.

Au cours des deux dernières années, il évoluait dans la région de Boston au sein des Kings de South Shore, l’alma mater de deux anciennes vedettes du circuit Courteau, Charlie Coyle et Jordan Lavallee.

La saison dernière, Outen, qui était le plus jeune membre de son club, a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,11 et un taux d’arrêts de ,897 dans la National Collegiate Development Conference (NCDC), un circuit où la grande majorité des joueurs sont âgés de 20 ou 21 ans.

Et la saison précédente, Outen avait été choisi le gardien de l’année dans la United States Premier Hockey League U-16 grâce à une moyenne de 2,93 et un taux d’arrêts de ,898. Il avait fait encore mieux pendant les séries avec une moyenne de 2,33 et un taux d’efficacité de ,940.

Sylvain Couturier est évidemment heureux de cette acquisition.

«C’est une grosse capture pour notre organisation. Il avait l’option d’aller dans la USHL, ou encore de retourner avec son club de South Shore. Mais il voulait venir jouer ici et nous allons l’avoir pour au moins deux ans. Il m’a été chaudement recommandé par un recruteur de la Ligue nationale», affirme-t-il.

«Il y avait d’autres équipes qui avaient les yeux sur lui. On me dit qu’il est très athlétique et je sais qu’il vient d’une bonne famille. Son père (Ronnie) a même joué du basketball professionnel. Nous étions en discussions avec lui et sa famille depuis février», dit-il.

L’arrivée d’Outen est d’autant plus intéressante qu’il a encore de la famille dans la Miramichi, d’où sa mère Heather est originaire. D’ailleurs, son grand-père Hugh Moar est une légende du hockey senior à Chatham, lui qui figure même depuis 1992 au Temple de la renommée de Miramichi. Hugh Moar n’aura malheureusement pas la chance de voir à l’oeuvre son petit-fils dans l’uniforme du Titan puisqu’il est décédé en janvier à l’âge de 76 ans.

«Nous ne lui avons évidemment pas garanti le poste de numéro un, mais c’est clair qu’Outen apporte une belle profondeur devant les buts. Avec (Andrew) MacLeod, (Félix-Anthony) Éthier, (Alec) MacVicar et (Thomas) Gosselin, ça risque d’être une belle bataille au camp. Pour nous, cette profondeur est un pas dans la bonne direction», mentionne Couturier, qui ignore toutefois encore si Evan Fitzpatrick va se présenter au camp.

«Evan est maintenant âgé de 20 ans et sous contrat avec les Blues de St. Louis, dit-il. S’il veut venir au camp, c’est évident qu’il est le bienvenu.»

Couturier a de plus confirmé que Joseph Murdaca ne sera pas au camp d’entraînement.

«Nous allons cependant tenter de trouver une place ailleurs pour Joseph. Il est un gardien de calibre junior majeur. Tu ne participes pas deux années de suite au tournoi de la coupe Memorial sans avoir un certain talent», mentionne le DG du Titan.