La grosse mitaine de Josh Dennis fait le travail

Quand il est arrivé au niveau senior, on ne savait pas trop quel rôle Josh Dennis allait jouer, à quelle position il allait évoluer. Trois ans plus tard, l’Acadien de Dieppe est devenu le meilleur joueur de premier but de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick.

L’athlète âgé de 23 ans a toujours été un joueur polyvalent. Il peut évoluer au champ extérieur, au premier but, remplir le rôle de frappeur désigné, en plus d’être un excellent lanceur gaucher.

Mais la retraite de Derek Wilson, la saison dernière, lui a ouvert toutes grandes les portes du premier coussin chez les Fisher Cats de Moncton.

Il a sauté sur l’occasion comme un lion sur une antilope bien dodue.

«J’essaie seulement d’être sur les buts le plus souvent possible et de bien jouer défensivement. En fait, je veux tout faire pour aider l’équipe», raconte-t-il avec modestie.

Depuis le début de la saison, plusieurs mauvais relais de ses coéquipiers sont allés mourir dans sa grosse mitaine.

«J’ai toujours essayé de mettre l’accent sur ma défensive. Je pense que j’ai gagné beaucoup de confiance depuis les séries de l’an passé. Je tente juste de poursuivre sur cette lancée.»

Dennis affiche aussi une belle constance avec un bâton dans les mains. Le cogneur gaucher se retrouve parmi les meneurs, avec une moyenne de ,318.

«À mes premières saisons dans le baseball senior, j’avais moins de présences au bâton. Avec le temps, la confiance s’est installée tranquillement et je montre plus de constance. J’essaie de plus en plus de sélectionner les meilleurs lancers à frapper», mentionne-t-il.

Au plan collectif, Dennis affirme que les joueurs des Fisher Cats ont encore faim, malgré un premier championnat provincial depuis 2005, acquis en septembre.

«On a vraiment une bonne équipe de baseball. Il reste juste à trouver des façons de marquer des points et les victoires vont venir. C’est pour ça qu’on joue. Personne n’aime perdre dans cette équipe. On est tous ici pour gagner et on sait qu’on est capable. On est tous des gars compétitifs et on a un amour pour le baseball.»

Le gérant Patrick Tardif ne se gêne pas pour sortir l’encensoir quand il est question de son numéro 33.

«On est très content de son rendement défensif. Il va aussi très bien en attaque. C’est très important pour une équipe d’avoir un excellent joueur de premier but parce que ça enlève de la pression sur les joueurs d’avant-champ. Ils savent qu’ils n’ont pas à réussir le lancer parfait et qu’ils ont une marge de manoeuvre au premier but», explique celui qui entame sa deuxième campagne à la barre de l’équipe.

«Il a pris beaucoup de confiance depuis sa première année. Il nous apporte maintenant une bonne présence de vétéran. Il joue maintenant un gros rôle dans l’équipe.»