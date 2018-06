Dossier – Choisir la facilité ou sortir de sa zone de confort? (4e partie)

L’Acadie Nouvelle vous présente aujourd’hui le quatrième et dernier reportage du journaliste Stéphane Paquette portant sur la situation des joueurs de hockey acadiens repêchés par la LNH depuis 2003.

«Pour certains, c’était plus important d’aller marquer 100 buts à ÉSN que d’aller jouer à Miramichi dans le midget AAA.»

Sylvain Couturier en a vu passer des hockeyeurs qui offraient un beau potentiel, mais qui ont préféré aller s’éclater avec leurs amis au niveau des écoles secondaires plutôt que de faire le choix déchirant de s’expatrier pour atteindre leur plein potentiel.

Sauf que le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst croit que cette façon de voir les choses est en train de changer.

«Je pense que c’est une question de mentalité. Un gars comme Luc Bourdon y est arrivé parce qu’il est sorti de sa zone de confort, quand il est allé jouer à Miramichi (dans le midget AAA). Il a ensuite quitté le Nouveau-Brunswick pour aller jouer à Val-d’Or», souligne-t-il.

«Je me souviens quand Sean (Couturier) a joué avec l’équipe provinciale, j’ai trouvé qu’il y avait de très bons joueurs. Je ne dis pas qu’ils auraient fait la LNH, mais ils auraient pu aller plus loin. Il y a en a trois ou quatre dans le groupe qui ont décidé d’aller jouer au hockey avec leur école secondaire, au lieu d’aller jouer dans le midget AAA», constate-t-il.

«Cela dit, je pense qu’on a quand même vu l’effet Luc Bourdon. Je regarde des gars comme Sean ou Justin Haché, qui ont suivi ses traces. Ce sont deux beaux exemples.»

Justin Haché, de Petit-Rocher, a notamment gagné la coupe Memorial avec les Cataractes de Shawinigan, en 2012. Plus tard, dans l’uniforme des Screaming Eagles du Cap-Breton, il a remporté le trophée Kevin-Lowe remis au meilleur défenseur défensif de la LHJMQ en 2013-2014. – Archives

Couturier reconnaît que le bassin de joueurs limité de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick complique drôlement les choses.

«C’est sûr que la population entre en ligne de compte quelque part. Mais les joueurs du Nouveau-Brunswick sont prêts à s’éloigner de leurs familles de plus en plus jeunes. On en a eu plusieurs exemples lors du repêchage de cette année, des gars comme Josh Lawrence (Sea Dogs de Saint-Jean) ou Alexandre David (Titan d’Acadie-Bathurst), qui sont allés jouer ailleurs. Je pense que ce phénomène pourrait faire une grosse différence dans les années à venir.»

Plusieurs font le choix de rester à la maison, mais ils sont de plus en plus nombreux à placer leur développement au sommet de leur liste de priorités, ce qui ne fut pas toujours le cas.

«Je me souviens quand Sean évoluait dans le midget AAA, c’était très important pour les jeunes de remporter le championnat provincial scolaire. Mais ce n’était pas si important que ça de remporter le titre de la ligue midget AAA. Je trouvais ça un peu dommage.»

Plusieurs avancent le calibre de jeu inférieur dans les plus petites provinces pour expliquer le nombre limité de patineurs qui ont atteint le niveau professionnel.

Sylvain Couturier n’y croit pas.

«Les meilleurs joueurs de midget AAA qui viennent de Moncton, de Bathurst ou d’ailleurs sont de calibre avec les meilleurs joueurs des autres provinces. Mais je pense que c’est la profondeur des équipes midget AAA au Québec qui fait la différence.»

Selon lui, il y a de l’espoir, affirme le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst, qui vient tout juste de gagner la coupe du Président et la coupe Memorial.

«Je regarde notre équipe cette saison et je constate qu’on avait pas mal de joueurs des Maritimes (Mitchell Balmas, Ethan Crossman, Adam Holwell, Evan Fitzpatrick, Jordan Maher, Cole Rafuse, Logan Chisholm, Marc-André Lecouffe, Keenan MacIsaac, Elijah Francis et Noah Dobson). Nous avons d’excellents joueurs de hockey ici. Je crois aussi que notre hockey s’améliore constamment. Les jeunes ont plus d’options maintenant que par le passé. Je pense que le niveau de compétition s’améliorer tous les ans.»