Rachelle Haché accueillera l’Acadie sur son «terrain de jeu»

Rachelle Haché est une jeune vedette montante au sein de l’équipe d’athlétisme des Aigles Bleues de l’Université de Moncton. Même qu’on chuchote, ici et là, qu’elle est appelée à laisser son empreinte dans l’histoire du programme. Comme dirait l’autre, ce n’est pas peu dire et il y a de quoi sourire à l’avenir. Depuis quelques semaines, la jeune femme a toutefois une autre excellente raison de faire risette puisqu’elle a la chance de renouer avec l’un des grands amours de son adolescence perdu, les Jeux de l’Acadie.

Mercredi matin, lors de ma visite au Carrefour Beausoleil de Miramichi, ma première intention était d’interroger des athlètes de l’école.

Je voulais connaître l’importance de cette finale aux yeux de ceux et celles qui allaient avoir l’honneur de vivre ce moment historique dans leur cour. Historique, il va de soi, puisqu’ils seront les premiers de cette municipalité à vivre l’expérience en 39 ans.

Malheureusement, ils ont rapidement fait dégonfler ma balloune en m’annonçant que les athlètes n’étaient pas disponibles, eux qui ont déjà terminé leur année scolaire.

Rachelle Haché fait partie de l’équipe d’athlétisme des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. On la voit discuter avec son entraîneur, Steve LeBlanc. – Archives

Heureusement, le président du COFJA, Marc Allain, qui s’adonne à être aussi le directeur général de l’école, a eu un beau flash.

Pour m’être entretenu longuement avec l’homme pendant l’avant-midi, je peux vous confirmer qu’il pense vite et qu’il est très apprécié auprès des jeunes. C’est même la première fois que je voyais un directeur d’école se faire arrêter par des enfants de 5 ans qui souhaitaient l’enlacer. Mais dans quel monde vivons-nous? Moi, dans mes lointains souvenirs, nous cherchions plutôt à éviter les directeurs d’école, de peur de nous faire tirer les oreilles. Il est vrai que pour ma part, j’étais loin d’être le plus sage.

«J’ai la personne parfaite pour ce que tu veux faire, me lance Marc Allain d’un ton enjoué. Elle est tout ce que les Jeux de l’Acadie représentent. Elle travaille justement ici pour les Jeux.»

C’est alors qu’il me parle de Rachelle. Il m’explique que c’est une jeune Acadienne du coin qui a pris part aux finales d’Edmundston (2011), d’Argyle (2012), de Richibucto/Saint-Louis-de-Kent (2013) et de Bathurst (2014). Elle a même remporté l’or en 2012 et en 2014 au lancer du disque.

– Qu’on m’apporte ce trésor national, me suis-je exclamé, ivre de bonheur. En fait, ce ne sont pas les mots que j’ai utilisé, mais j’aurais aimé y penser.

Quelques minutes plus tard, arrive cette impressionnante et grande jeune femme en tunique grise et sandales avec des bras pour me faire dire «Pardon mononcle!» en un rien de temps. Pas besoin de l’avis d’un expert pour comprendre que j’ai devant moi une force de la nature. Rachelle Haché, c’est la Brienne de Torth de Miramichi. Vous savez, la géante blonde de la populaire télésérie Game of Thrones.

Chanceux que je suis, elle est aussi fort sympathique. Assez rapidement, je découvre qu’elle est convaincue d’au moins deux choses en ce qui la concerne.

Primo, si les Jeux de l’Acadie n’étaient pas arrivés dans sa vie en 2011, elle ne serait assurément pas une athlète. Et secondo, toujours sans les Jeux, elle serait également une personne nettement moins épanouie.

«Jamais je n’aurais eu l’idée de tenter ma chance en athlétisme si ça n’avait pas été des Jeux de l’Acadie, me dit-elle. Et je ne serais donc pas aujourd’hui dans l’équipe des Aigles Bleues. Pour moi, tout a commencé avec les Jeux de 2011.»

«Les Jeux de l’Acadie m’ont aussi aidé à sortir de ma coquille», confesse-t-elle.

«Je venais d’une petite école, j’étais alors très gênée et j’avais toujours eu le même petit groupe d’ami(es) autour de moi. Là, tout d’un coup, j’ai pu interagir avec des jeunes des autres régions et des autres provinces. Ç’a m’a aidée à prendre confiance. Et puis, de se retrouver pendant près d’une semaine éloignée de chez toi, de ne plus avoir ta mère ou ton père pour s’occuper de toi, ça aide aussi à prendre de la maturité. Pendant ces cinq jours, tu dois un peu te débrouiller par toi-même», raconte Rachelle, visiblement heureuse de replonger dans ses souvenirs.

Vous avez sans doute déjà compris que Rachelle a grandi à Miramichi. Le Carrefour Beausoleil, ç’a été son terrain de jeu de la maternelle jusqu’à la 12e année. Et, de façon on ne peut plus clair, elle me parle de la fierté qu’elle ressent de savoir que la jeune élite sportive acadienne de l’Atlantique va venir s’exprimer sur son terrain de jeu.

«J’étais tellement excitée quand j’ai su que les Jeux s’en venaient ici. De savoir que nous pouvons présenter à Miramichi un gros événement comme celui-là veut dire beaucoup», affirme-t-elle.

«C’est agréable de savoir que tous les gens de Miramichi vont pouvoir découvrir ce que sont vraiment les Jeux de l’Acadie. Il y a beaucoup de monde du coin qui ne le savent pas encore. C’est pourquoi je crois que cette finale est tellement importante pour les jeunes Acadiens d’ici. J’espère que ça va donner le goût à plus de jeunes de notre école de faire du sport et d’essayer à leur tour de participer aux Jeux de l’Acadie. La semaine prochaine, ils vont avoir l’occasion de se rendre compte à quel point c’est un événement amusant», révèle-t-elle.

Je l’écoute et je comprends mieux pourquoi le COFJA lui a demandé de leur donner un coup de main dans l’organisation de la 39e Finale. Non seulement elle en connaît un rayon sur les Jeux de l’Acadie, mais elle aime d’un amour véritable cette brillante institution que l’on doit au non moins brillant Jean-Luc Bélanger.

«En 2014, à ma dernière année, j’étais très triste de savoir que je ne pourrais plus y retourner. L’année d’après, quand des gens me demandaient si j’y retournais, ça me faisait chaque fois mal au cœur de leur dire que j’étais maintenant trop vieille. J’aurais tellement aimé y retourner. Encore aujourd’hui, je m’ennuie de cette période. Mes quatre participations aux Jeux de l’Acadie sont parmi mes plus beaux souvenirs d’enfance», m’assure la jeune femme qui dit avoir tourné sur ses 19 ans tout récemment.

Tourné sur ses 19 ans? Quel belle façon de me dire son âge. Elle a bien rigolé quand je lui ai dit que j’aimerais ça moi aussi pouvoir dire que je tourne sur mes 19 ans. Mais à mon âge, on ne tourne pas, on atterrit.

Une famille de sportifs

Rachelle, qui aspire à obtenir un baccalauréat en science infirmière, a grandi dans une famille qui a toujours carburé aux sports.

Son père, François, est un ancien joueur de hockey. Henrietta, sa mère, a excellé au basketball et au volleyball.

Son frère Étienne (basketball et frisbee ultime), de même que ses sœurs Catherine (mini-handball et athlétisme) et Martine (athlétisme), la petite dernière, ont tous pris part à plus d’une reprise aux Jeux de l’Acadie. C’est d’ailleurs la première fois en 10 ans que François et Henrietta n’auront pas à se présenter à une finale pour encourager un membre de leur marmaille. Mais comme la Finale est dans leur propre cours, vous pouvez parier qu’ils iront néanmoins se promener ici et là, ne serait-ce que pour voir des visages familiers.

C’est en discutant de sa famille que j’apprends que sa sœur aînée Catherine évoluera pour l’équipe de hockey des Aigles Bleues cet automne.

Est-elle est aussi costaude que toi?, lui ai-je demandé en la dévisageant des pieds à la tête.

«Non, elle est un peu plus petite et moins large», me lance-t-elle en riant.

Ah oui, il y a aussi une cousine et deux cousins, Érica, Justin et Jonathan Blackmore, qui sont allés aux Jeux de l’Acadie à plus d’une occasion.

Lors de la 39e Finale, Rachelle s’est vu confier plusieurs missions, dont celle de s’assurer que tout se passe bien pour la remise des médailles après les finales de chaque sport. Je n’ai aucun que tout ça est en bonnes mains.

Dans les prochains mois, Rachelle Haché aspire à gravir un autre échelon dans son développement. Une participation aux Championnats canadiens universitaires font ainsi partie de ses objectifs à court terme. À plus long terme, elle rêve de participer aux Jeux d’été du Canada de 2021, qui seront présentés dans la région du Niagara, et aussi aux Jeux de la Francophonie qui auront lieu à Moncton la même année.