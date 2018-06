Le Canadien opte pour Jesperi Kotkaniemi

Jesperi Kotkaniemi - Associated Press: Michael Ainsworth

Le Canadien de Montréal a peut-être trouvé le joueur de centre qu’il recherche depuis 25 ans.

Grâce au troisième choix du repêchage amateur qui se déroule à Dallas, vendredi, le Tricolore a mis la main sur le centre finlandais Jesperi Kotkaniemi.

Sans surpris, le défenseur suédois Rasmus Dahlin a été le premier choix, par les Sabres de Buffalo. Les Hurricanes de la Caroline ont suivi en mettant la main sur l’ailier russe Andrei Svechnikov.

Kotkaniemi, qui a grimpé dans les classements au cours des dernières semaines, a disputé la dernière saison avec l’Assat de Pori, dans la Liiga, la ligue élite de Finlande.

Mesurant six pieds deux pouces et pesant 181 livres, Kotkaniemi a récolté 10 buts et 29 points en 57 matchs. Il a ajouté une aide en sept rencontres éliminatoires, alors que son équipe s’est inclinée en quarts de finale.

Kotkaniemi a notamment retenu l’attention lors du Championnat mondial des moins de 18 ans, inscrivant trois buts et neuf points en sept parties pour aider la Finlande à remporter la médaille d’or.

Le Canadien s’était avancé jusqu’au troisième échelon en gagnant une des trois loteries ayant eu lieu en avril. La formation montréalaise a terminé en 14e position de l’Association Est et au 28e rang de la LNH en vertu d’une fiche de 29-40-13, pour un total de 71 points.