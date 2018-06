Soccer: le N.-B. continue de se démarquer

Voilà déjà plusieurs semaines que l’on vous parle de l’émergence du soccer néo-brunswickois. Vous ne tomberez donc pas en bas de votre chaise si on vous dit que deux équipes féminines ont écrit une page d’histoire au Coastal Summer Challenge 2018, qui avait lieu en fin de semaine dernière, à Brunswick, au Maine.

Il y a deux semaines, c’était la formation masculine U-16 qui remportait pour la toute première fois le tournoi Memorial Day Needham Invitational, à Boston.

Cette fois, ce sont deux équipes féminines qui signent des triomphes historiques.

En fait la domination des équipes du Nouveau-Brunswick a été tellement évidente que ce sont deux de ses équipes qui se sont retrouvées face à face en finale dans le groupe des U-13.

Les Blancs ont inscrit une victoire de 2 à 1 sur les Bourgognes pour remporter le titre lors du match ultime.

Chez les U-14, nos représentantes ont vaincu Le Far Post SC (Vermont) 2 à 0 en finale pour mériter la bannière.

C’est la première fois que des équipes néo-brunswickoises s’imposaient à cet événement qui regroupe les meilleures équipes de leur groupe d’âge du Vermont, du Maine et du New Hampshire.

«C’est un groupe qui a beaucoup d’habiletés techniques et tactiques», raconte l’entraineuse adjointe des U-13, Louise-André Holt.

«Le travail qu’elles mettent durant les entraînements est vraiment incroyable. C’est aussi un groupe de filles très discipliné et très dévoué envers leur sport. Elles ont une passion sans pareil pour le soccer.»

Selon elle, son groupe ne manque pas de modèles présentement.

«Le succès de l’équipe nationale féminine compte pour beaucoup dans leur motivation. Il y a aussi le fait que nos équipes universitaires se font reconnaître de plus en plus. Les filles ont de plus en plus d’opportunités d’avoir des bourses d’études ou de participer à des programmes sports-études, que ce soit au Canada ou aux États-Unis», explique-t-elle.

«Les filles voient que le rêve se concrétise pour plusieurs d’entre elles et elles se donnent ça comme objectif à long terme. C’est une belle motivation pour elles. Je dirais aussi que c’est un groupe de filles exceptionnel, qui porte l’écusson du Nouveau-Brunswick avec énormément de fierté. Elles ont aussi un sens des responsabilités que j’ai rarement vu.»

La sélectionneuse adjointe affirme ne pas être surprise par le rendement de son équipe en fin de semaine.

«Cette année, la victoire était attendue, aussi drôle que ça puisse paraître. Quand on s’est rencontré pour les premiers essais en novembre, on avait déjà remarqué qu’on avait un groupe qui était vraiment spécial et qui dépassait ce qu’on avait vu par le passé», indique l’enseignante à l’école Sainte-Anne de Fredericton.

«La chimie s’est aussi créée presque instantanément et une confiance qui s’est installée dès le début. Personne ne sent la responsabilité de porter l’équipe sur ses épaules et de faire tous les buts.»

Les deux filets de la finale ont été l’oeuvre de Khalan Clark (Moncton) à la 13e minute et de Lauren Adams (Saint-Jean) à la 40e minute..

L’équipe provinciale participera aux Championnats de l’Atlantique, qui auront lieu à St. John’s (Terre-Neuve) du 5 au 8 juillet.