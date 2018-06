Jeux de l’Acadie: Le Restigouche aimerait répéter son exploit de l’an dernier

Avec quatre bannières sportives en poche lors de la dernière finale des Jeux de l’Acadie, la délégation du Restigouche a réalisé un véritable tour de force, si bien que celui-ci sera difficile à reproduire à Miramichi.

Toutefois, l’ardeur au travail sera de la partie… comme c’est toujours le cas !

C’est ce que promet la cheffe de délégation du Restigouche, Annie Cormier, qui s’attend tout de même à de belles performances de la part de ses athlètes.

«Quatre bannières, c’était du jamais vu pour le Restigouche. On est une petite délégation. Arriver à rivaliser de la sorte avec les délégations plus puissantes démontre bien tout le travail qui a été fait par les jeunes et les équipes d’entraîneurs au cours des dernières années», estime-t-elle.

Pour cette 39e Finale, Mme Cormier dit avoir en main de très bons éléments.

«On a une très belle délégation encore une fois cette année. Cela dit, trois des quatre équipes qui nous avaient procuré les bannières sportives à la dernière finale sont en reconstruction, ce qui complique un peu les choses. Mais ça ne signifie pas pour autant que nous ne serons pas dans le coup.

L’objectif est toujours de l’emporter ou de vendre très cher notre peau aux autres équipes», exprime-t-elle.

Mme Cormier croit que sa délégation pourrait une fois de plus surprendre en soccer, une force depuis quelques années au Restigouche. «Tant au niveau féminin que masculin, on connaît beaucoup de succès. Et ça, on le doit aux programmes estivaux qui sont solides et qui attirent énormément de jeunes», souligne-t-elle.

La cheffe de délégation croit aussi que la délégation pourrait aussi surprendre au niveau de l’improvisation et même l’ultimate frisbee.

Parmi les noms à surveiller à la finale, Mme Cormier a notamment celui de Justin Post sur le bout des lèvres, un jeune athlète qui s’illustre en badminton. Sinon Jared Ndopedro (soccer masculin) a démontré, selon Mme Cormier, qu’il était un athlète accompli qui devrait grandement aider son équipe à se démarquer. Idem pour Jolaine Lagacé (soccer féminin), également de la PRP, qui a déjà trois bannières à son actif au niveau des Jeux de l’Acadie.

Souriez !

Outre les bannières sportives, la cheffe de mission espère pouvoir mettre la main sur des bannières d’esprit sportif ou le prix de l’amitié. Longtemps la force du Restigouche, la région a été blanchie à ce chapitre l’an dernier. «C’est certain que ça nous a déçus, car nos jeunes n’ont pas changé d’attitude. Nous avons tout de même mis beaucoup d’emphase cette année à rappeler à nos jeunes – et même leurs parents – que l’important n’est pas tant de gagner et qu’ils doivent conserver une attitude positive. L’important, c’est l’expérience des Jeux, ça dépasse la victoire», souligne-t-elle.

Nouvelle école, meilleur espoir

L’arrivée en scène cette année du Galion des Appalaches, cette école régionale qui vient en remplacer trois autres, pourrait par ailleurs solidifier certaines disciplines.

Il faut dire que le phénomène s’est produit une première fois il y a quelques années avec l’école Mosaïque du nord qui venait consolider les forces de trois écoles dans le Restigouche-Est (Domaine des copains de Balmoral, Arthur-Pinet d’Eel River Crossing et Coin des amis de Dundee). C’est ce qui risque d’arriver ici également alors que les athlètes des anciennes écoles Apollo XI de Campbellton, Versant-Nord d’Atholville et Mgr Melanson de Val-d’Amour porteront les mêmes couleurs.

«On voit vraiment la différence avec la Mosaïque. Depuis que celle-ci a vu le jour, l’école a remporté beaucoup de discipline aux Jeux régionaux. Et ça ne peut faire autrement, car les meilleurs éléments de chacune des anciennes écoles se retrouvent côte à côte au lieu de lutter l’un contre l’autre. Cela dit, on va peut-être ressentir ces unions au Galion davantage au cours des années à venir lorsque la chimie sera plus établie entre les jeunes. Cette année, avec la création de l’école et le déménagement des élèves, on a senti que c’était davantage une période de transition, tant pour les jeunes que pour les entraîneurs. Il y a des disciplines, par exemple, où l’école n’était pas représentée, comme le volleyball masculin par exemple. Mais tout cela devrait rentrer dans l’ordre dès l’an prochain et je suis certaine que de grosses équipes vont émerger de cet établissement», est persuadée Mme Cormier.