Madawaska-Victoria: «Amusez-vous, donnez du 110% et soyez des ambassadeurs de notre région!»

Le message lancé par la cheffe de mission de la délégation Madawaska-Victoria à l’endroit des participants qui prendront part à la 39e Finale des Jeux de l’Acadie ne pourrait pas être plus clair.

«Il faut s’amuser et profiter de la semaine avant toute chose», affirme Martine Dufour, qui sera à la tête d’une délégation formée d’environ 140 jeunes et de 40 adultes vouées à l’encadrement, au bien-être et à la sécurité de ces participants.

Tout comme de nombreux parents, ceux-ci mettront bientôt le cap vers Miramichi, ville hôtesse de ce grand rendez-vous qui rassemble l’Acadie d’ici et d’ailleurs depuis 1979.

«Ce sera certainement une semaine agréable. Oui, il y a des médailles d’or, d’argent et de bronze à gagner, mais récolter la bannière de l’esprit sportif m’apparait encore plus important», a raconté Martine Dufour, peu de temps avant son départ vers le comté du Northumberland.

«Le Prix de l’amitié, qui favorise le respect et la collaboration, a pris de la valeur et a quelque peu mis de côté cet aspect compétitif présent dans les Jeux de l’Acadie», raconte celle qui a contribué à la conquête de cette bannière en 2017 à Fredericton et qui aimerait bien répéter l’exploit une fois de plus cette année.

Force est d’admettre que la délégation Madawaska-Victoria déborde d’entrain et de plaisir alors que se mettra enfin en branle la 39e Finale des Jeux de l’Acadie et la présentation jeudi.

«Je dirais que tout s’est bien déroulé jusqu’à maintenant et que tout le monde est content, tout roule à merveille», a indiqué Martine Dufour.

Dans le cadre d’une récente rencontre, organisée à Grand-Sault, il est permis de croire que tout est en œuvre afin d’assurer la réussite de la prochaine édition de la Finale des Jeux de l’Acadie.

«Ça peut paraître anodin, mais il faut s’assurer qu’il y aura des repas végétariens disponibles et que les fiches d’allergies alimentaires des jeunes participants sont à jour», a illustré Martine Dufour.

«En plus, 85% des aliments servis proviendront de producteurs locaux», se réjouit la cheffe de mission de la délégation Madawaska-Victoria.

La pression? La jeune Allyana ne connait pas ça

Allyana Lavoie est l’une des nombreuses athlètes de la délégation Madawaska-Victoria qui prendra part aux Jeux.

Âgée de 13 ans, l’élève de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault affiche une confiance sans bornes à la veille de se diriger vers Miramichi et de s’élancer sur la piste d’athlétisme de l’École James M. Hill.

Même si elle affirme ressentir un plaisir certain à quelques jours de l’ouverture l’adolescente, qui prendra part aux sprints de 100 et 200 mètres, dit ne ressentir aucune pression.

En fait, Allyana Lavoie ne connait pas ça, le fait de se mettre inutilement de la pression sur les épaules.

Malgré son jeune âge et une seule participation à ce jour à une Finale des Jeux de l’Acadie en 2017, la participante originaire de Saint-André fait pratiquement figure d’athlète de haut niveau pour qui les compétitions n’ont plus de secret.

Peu importe où elle se trouve, il faut préciser que les sports et les activités physiques font partie de son quotidien depuis pas moins de 11 années!

«J’ai commencé à faire de la gymnastique à l’âge de seulement deux ans. Maintenant, je suis même en mesure d’enseigner la gymnastique les fins de semaine», explique la jeune athlète, qui semble concilier sports et réussite scolaire avec grande aisance.

Une première expérience à savourer pour une famille de la région de Grand-Sault

Que l’on soit bénévole de longue date, athlète qui collectionne déjà les médailles et les podiums ou simple parent accompagnateur, vivre la Finale des Jeux de l’Acadie s’avère toujours une expérience unique.

Tous en ressortent généralement marqués par des souvenirs de toutes sortes qui resteront longuement gravés dans la mémoire.

Si l’expérience s’avère généralement positive année après année, imaginez ce que vont vivre les athlètes, parents et accompagnateurs qui prendront part à cet événement multisports et rassembleur pour une toute première fois…

De passage à Miramichi cette semaine, la petite famille Moreau-Morency en sera à une première présence à cette grande fête culturelle et sportive acadienne.

Marie-Soleil Moreau-Morency, âgée de 11 ans, défendra les couleurs de la délégation Madawaska-Victoria au sein de l’équipe d’improvisation.

«J’ai très hâte, c’est une nouvelle expérience pour moi et ça risque d’être le fun!», a affirmé la jeune improvisatrice de l’école Mgr Lang, à Drummond.

Sa mère et son père auront eux aussi droit au baptême de la Finale des Jeux de l’Acadie. L’idée de séjourner à Miramichi semble loin de leur déplaire.

«Je vais dire à Marie-Soleil de porter ses lunettes d’exploratrice et de maximiser son expérience», a affirmé sa mère, Josée Moreau-Morency.

Quant à Daniel Morency, il vivra ce moment en étant à la fois simple parent et membre de l’équipe d’encadrement en provenance du nord-ouest.

«Je suis rassuré et je n’ai pas de crainte en tant que parent. Les jeunes seront bien encadrés par les responsables de notre délégation et suis certain que tout le monde aura du plaisir».

La 40e Finale des Jeux de l’Acadie sera présentée à l’été 2019 dans la région de Grand-Sault.

Parions qu’en parcourant les nombreux sites dans un an à peine, l’on risque fort de croiser les membres de la famille Moreau-Morency sur le chemin…