Jeux de l’Acadie : De père en fils 33 ans plus tard

Trente-trois ans après avoir remporté la bannière des Jeux de l’Acadie au volleyball masculin avec la délégation de Kent, Colin Thériault souhaite transmettre l’expérience à son fils, Zavier. Le jeune volleyeur de Baie-Sainte-Anne représentera les Bleus à Miramichi.

Colin Thériault garde un bon souvenir des Jeux de l’Acadie de 1985 à Bouctouche. Alors élève de l’école de Baie-Sainte-Anne, il avait aidé les Bleus à gagner le tournoi de volleyball de la septième Finale des jeux.

Cette année, l’histoire se répète. L’équipe de volleyball masculine de l’école régionale de Baie-Sainte-Anne a gagné la finale régionale des Jeux de l’Acadie, méritant ainsi le privilège de représenter Kent à la finale. Et comme en 1985, les Bleus sont l’équipe hôtesse des Jeux.

Il va donc sans dire que les Jeux de l’Acadie de Miramichi seront spéciaux pour le duo père-fils de la baie.

«C’est le fun, surtout étant donné que mon jeune va vivre ses premiers Jeux de l’Acadie. C’est important pour moi, et je souhaite qu’il vive la même expérience que j’ai vécue à dans le temps», mentionne celui qui est aujourd’hui enseignant d’éducation physique à l’école Baie-Sainte-Anne.

«C’est spécial d’être parmi tous les francophones des Provinces atlantiques, puis de faire un sport qu’on aime en même temps. Je souhaite une bonne expérience pour mon jeune et pour toute l’équipe.»

La qualification de l’équipe de volleyball de Baie-Sainte-Anne est impressionnante si l’on considère que l’établissement compte seulement 132 élèves, de la maternelle à la 12e année. Selon M. Thériault, le succès de l’équipe est dû au dévouement des jeunes sportifs et à leur passion pour le sport.

«Depuis septembre, ces jeunes-là viennent au gymnase chaque matin à 8h et ils s’amusent au volleyball. Ils viennent par eux-mêmes, et ils font des touches, des manchettes, des services, etc. Ils reviennent au midi, et c’est la même chose. Ils sont 15 à 25 jeunes de la sixième à la huitième année, chaque fois.»

Quant à savoir s’ils seront en mesure de remporter la bannière comme en 1985, M. Thériault croit que le défi sera de taille. Les champions en titre, Restigouche, seront encore une puissance cette année. Il prévoit également de belles performances des délégations du Sud-Est et de Chaleur.

«Pour y arriver, nous allons nous appuyer sur notre défensive. Nous comptons là-dessus pour gagner de gros points.»

Pour la première fois de l’histoire des Jeux de l’Acadie, la ville francophone minoritaire de Miramichi accueille l’événement qui rassemble chaque année plus de 1000 jeunes sportifs. C’est donc une occasion unique pour les jeunes de Baie-Sainte-Anne, qui pourront compter sur un avantage du terrain. Le petit village côtier est situé à peine à 30 minutes de route du site de la compétition.

«Les gens de la baie vont venir appuyer les jeunes. On va souhaiter que ceux de Miramichi réalisent que c’est Baie-Sainte-Anne qui représente Kent et qu’ils viendront nous appuyer aussi.»

C’est la deuxième année consécutive que l’école régionale de Baie-Sainte-Anne participe à un sport d’équipe aux Jeux de l’Acadie. L’an dernier, l’équipe féminine de volleyball de la baie a représenté Kent aux Jeux. Auparavant, l’école n’avait pas participé à un sport d’équipe depuis 2005, soit le basketball masculin.

La barre est haute pour la délégation hôtesse

Menée par ses talentueuses équipes de frisbee ultime, d’athlétisme et de vélo de montagne, la délégation de Kent espère offrir un résultat à la hauteur de ses prestations des dernières années.

Les Bleus ont obtenu plus de 40 médailles, en 2016, et 42, en 2017. Outre le Sud-Est, qui a monté sur le podium 60 fois l’an dernier, aucune autre délégation n’a mis la main sur plus de 25 médailles.

Kent pourra compter sur un effort solide de son équipe de frisbee ultime mixte. L’an dernier, la troupe des entraîneurs Colin Belliveau et Maïka Martin avait monté sur la plus haute marche du podium. Étant donné que la catégorie d’âge de ce sport a haussé d’un an depuis les derniers jeux, la formation de l’école Clément-Cormier sont les grands favoris, cette année.

«On a gagné la bannière l’an dernier et l’équipe est sensiblement la même cette année. Ils ont donc des attentes de gagner à nouveau», mentionne le chef de mission adjoint Daniel Belliveau.

L’athlétisme est depuis longtemps la vache à lait de la délégation de Kent et les Jeux de 2017 n’étaient pas une exception. Les Bleus ont fini au deuxième rang l’an dernier, tant chez les 12-13 ans que chez les 14-15 ans.

Cette année, Kent pourra compter sur des athlètes d’expérience comme Gabrielle Côté, qui a fracassé les records du 800m et du 1200m dans la catégorie 12-13 ans en 2017, ainsi qu’Émily Doucet, qui a gagné trois médailles d’or et une d’argent dans les deux derniers jeux combinés.

«On n’a pas eu une grosse participation aux jeux régionaux en athlétisme, mais Kent a une tradition forte dans ce sport. Les jeunes s’entraînent très fort, et on espère continuer l’élan.»

M. Belliveau prévoit aussi que Kent décrochera quelques médailles au vélo de montagne, sport qui gagne en popularité dans la région grâce au travail d’Éric Lemay. L’entraîneur de Bouctouche a une forte participation dans son Club cycliste VéloKent.

Les joueurs de badminton mixte, qui ont décroché la médaille d’argent en 2017, seront également à surveiller.