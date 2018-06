Jeux de l’Acadie: Vivre les Jeux sans pression supplémentaire pour le Sud-Est

C’est une fois de plus l’équipe des Dynamos de l’école Carrefour de l’Acadie qui représentera la délégation Sud-Est aux Jeux de l’Acadie. - Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Même si la victoire n’est pas nécessairement le but ultime des délégations qui vont participer à la 39e Finale des Jeux de l’Acadie à Miramichi, les jeunes du Sud-Est doivent tout de même composer avec une pression constante.

Chaque année, tous les observateurs placent la délégation en blanc et noir en tête du classement avant les compétitions.

Ce qui amène évidemment son lot de pression sur les épaules des jeunes athlètes.

«On le remarque pendant les jeux, soit quand une équipe n’a pas eu une belle partie ou une bonne performance. On essaie de les encourager, mais ils se donnent tellement, ce n’est pas facile pour eux», convient la cheffe de mission, Monique Bourque.

Mais toute cette pression n’a pas que des effets néfastes sur les jeunes compétiteurs et compétitrices.

«Nous, on veut qu’ils vivent de beaux jeux mais veut, veut pas, les jeunes sont compétitifs et c’est quand même un tournoi ou une finale. J’admire vraiment les jeunes qui ont cette belle énergie de vouloir performer et ce goût de la compétition. Gagner ou perdre, ça fait partie du sport. C’est aussi important de vivre la défaite. Ils doivent apprendre comment gérer ça», mentionne également celle qui en sera à une 20e finale des jeux, dont une comme athlète (en basketball féminin).

La délégation du sud-est comprendra 145 athlètes et 38 personnes de soutien, pour un total de 183.

L’objectif de tous sera très clair à Miramichi.

«Tout le monde veut performer à son maximum et fournir de belles prestations. Nous, comme personnel d’encadrement, on veut que les élèves vivent une belle expérience. C’est très rare qu’ils puissent vivre un événement sportif et culturel francophone de cette envergure-là», indique celle qui est cheffe de mission depuis les jeux de 2014 à Bathurst.

«Très souvent, ils vont la vivre une fois et ça leur donne la piqure pour revenir l’année suivante. Plusieurs nous demandent comment faire pour revenir l’année d’après parce qu’ils ont adoré leur expérience. Pour moi, c’est ça le succès. Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, c’est moins important à mes yeux. Ce que je veux, c’est qu’ils fassent de leur mieux et qu’ils aient une belle performance.»

Plusieurs des athlètes qui vont représenter la région n’en seront pas à leur première participation.

«Nous en avons plusieurs en vélo de montagne qui reviennent. Certains en seront à leur troisième année. En athlétisme également. En volleyball, c’est une équipe entière (les Dynamos de l’école Carrefour de l’Acadie) qui revient de l’an passé. Mais on a aussi beaucoup de nouveaux, des jeunes qui vont vivre les jeux pour la première fois», explique Monique Bourque.

«Je pense notamment à une équipe de mini handball de Fredericton. Comme les jeux étaient dans la capitale l’an passé, ils ont vu ce que c’était et ils ont voulu participer. Cette fois, ils vont le vivre différemment en participant. Ils avaient cette drive-là d’y arriver. C’était beau de voir ça.»

Michael Vautour: un bénévole hors pair

Michael Vautour représente ce dont tous les chefs de mission rêvent: un bénévole aussi fiable qu’infatigable!

Celui qui, dans la vie de tous les jours, est assistant en éducation à l’école Le Carrefour de l’Acadie, de Dieppe, en sera à sa 27e Finale des Jeux de l’Acadie, en fin de semaine, à Miramichi.

Et il ne démontre aucun signe de fatigue!

«J’adore travailler avec les jeunes et développer leur potentiel. J’adore aussi la collaboration qu’on retrouve aux Jeux de l’Acadie», raconte-t-il.

Depuis l’an dernier, l’entraîneur de l’équipe de volleyball les Dynamos a le plaisir de diriger sa fille Joline, qui faisait partie de l’équipe qui a remporté la finale régionale.

«On avait terminé deuxièmes l’an passé et, cette fois, on y va pour la médaille d’or», affirme-t-il avec enthousiasme.

Son aventure aux jeux est loin d’être terminée puisque son fils Maxime (qui est âgé de 10 ans) devrait participer aux compétitions d’athlétisme ou de volleyball au cours des prochaines années.

«Maxime est aussi un sportif, ça veut dire que je vais continuer avec lui pendant encore quelques années», annonce fièrement celui qui a participé aux jeux comme athlète en 1988 à Memramcook (en mini-handball) et en 1989 à Bathurst (en athlétisme).

La cheffe de mission de la délégation du sud-est, Monique Bourque, en prendrait des dizaines des bénévoles comme Michael Vautour.

«Il dirige un groupe de filles depuis la quatrième année (les Dynamos). Il a voulu les emmener aux jeux régionaux quand elles étaient en sixième année (en 2016). Il voulait qu’elles prennent de l’expérience», souligne-t-elle

«Elles ont gagné en septième année et cette année, elles retournent encore une fois. C’est devenu une équipe pratiquement imbattable. C’est plaisant de voir le développement sportif de cette équipe», ajoute-t-elle.

«Un bénévole comme lui nous donne de la stabilité. C’est ce qu’on cherche tous comme délégation. Les gens d’expérience nous permettent de mieux accompagner et encadrer les nouveaux athlètes. C’est plaisant pour nous d’avoir la rétroaction d’un bénévole comme Michael. Il peut souvent rassurer tout le monde quand les choses ne vont pas comme prévu et remettre les choses en perspectives. C’est important que les jeunes entendent ça.»