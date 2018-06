Lee Roy rate ses objectifs de peu, mais améliore son record personnel

Lee Roy visait un top-10 au classement général et la première position dans son groupe d’âge au Demi-Ironman de Mont-Tremblant, dimanche. Il a malheureusement pris le 19e rang au total et le troisième échelon parmi les triathlètes âgés de 35 à 39 ans. Ça ne l’a malgré tout pas empêché de réaliser son meilleur chrono à vie en trois participations à l’événement avec un temps de 4 heures, 14 minutes et trois secondes, soit 1m45s de mieux que l’an dernier.

Roy a complété le 1,9 km de nage en 31m35s, les 90 km de vélo en 2h15m22s et le demi-marathon (21,1 km) en 1h22m46s.

Louis Leblond (4h33m22s, 86e) et Martin Larose (4h33m44s, 88e) sont les deux seuls autres Néo-Brunswickois qui sont parvenus à terminer dans le top-100 dans cette compétition qui a attiré 2671 triathlètes.

Chez les dames, Donna Trites a été la meilleure du Nouveau-Brunswick avec un chrono de 5h01m51s, bon pour la 412e position au classement général. Elle a aussi terminé en quatrième place dans son groupe d’âge (45 à 49 ans).

Isabelle Turner (5h07m34s) et Marie-Claude Nadeau (5h14m02s) complètent le top-3 néo-brunswickois féminin.

Guitard remporte le demi-marathon de Miramichi

Rémi Guitard, de Moncton, a remporté le demi-marathon Miramichi Rock N Run, dimanche. Guitard a complété les 21,1 km en 1h19m12s pour devancer dans l’ordre Brad McLellan, de Bathurst (1h25m36s), et Emily Hamilton, de Halifax (1h25m36s). Alexandre Thébeau, d’Aldouane (1h29m50s), Sébastien Poirier, de Tracadie (1h30m22s), et Paul Comeau, de Miramichi (1h32m05s), complètent le top-5. Dans le 10 km, la victoire est allée à Grant Handrigan, de Moncton, avec un temps de 34m31s. Laura Dickinson, de Miramichi, a triomphé chez les dames en 37m05s. Enfin, dans le 5 km, Tim Keilty, de Fredericton (19m36s), et Paula Keating, de Miramichi (19m52), l’ont emporté.