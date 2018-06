Plusieurs Titan voudront faire leur preuve aux camps de la LNH

Si Noah Dobson a été le seul joueur du Titan d’Acadie-Bathurst qui s’est fait réclamer en fin de semaine lors de l’encan de la Ligue nationale de hockey, pas moins de cinq autres membres de l’équipe championne de la Coupe Memorial ont reçu des invitations à des camps de développement.

Ainsi, Adam Holwell a été invité au camp des Maple Leafs de Toronto, Samuel Asselin à celui des Jets de Winnipeg, Michal Ivan à celui des Kings de Los Angeles, Justin Ducharme à celui des Ducks d’Anaheim, Mitchell Balmas, à celui des Flyers de Philadelphie, et Samuel Asselin, quant à lui, se présentera au camp des Blue Jackets de Columbus.

À noter que L’Italien et Ducharme évolueront respectivement pour le Drakkar de Baie-Comeau et les Saguenéens de Chicoutimi la saison prochaine.

«Winnipeg est l’une des équipes qui avait le plus d’intérêt à mon endroit, affirme L’Italien. Ça va être intéressant de participer à leur camp de développement et mon principal objectif est de jouer mon meilleur hockey afin de voir où tout ça va me mener.»

«L’objectif pour moi, c’est sûr que c’est de faire une bonne impression afin d’obtenir une invitation au camp des recrues, indique pour sa part Samuel Asselin. Je veux aussi profiter de cette occasion pour en apprendre le plus possible et garnir ma banque de connaissances. On parle et on apprend avec les meilleurs au monde dans leur domaine, donc c’est vraiment cool de pouvoir sortir d’ici et m’enrichir de leurs connaissances et de pouvoir ensuite les appliquer.»

En comptant Dobson (Islanders de New York), Jeffrey Viel (Sharks de San Jose), German Rubtsov (Philadelphie), Antoine Morand (Anaheim) et Evan Fitzpatrick (Blues de St. Louis), c’est donc un minimum de 11 porte-couleurs du Titan lors des dernières séries éliminatoires qui participeront à des camps de développement.

Et les rumeurs vont bon train voulant qu’Olivier Galipeau reçoive lui aussi sous peu une invitation. Ajoutez à ce groupe le nouveau gardien de l’équipe Tyriq Outen qui lui se rendra au camp des Maple Leafs de Toronto.

Le directeur général du Titan, Sylvain Couturier, s’est par ailleurs dit déçu du fait qu’Ethan Crossman et Liam Murphy n’aient pas été invités eux aussi.

«C’est une surprise pour moi. Mais il est encore tôt. Ils pourraient bien être invités malgré tout», confie Couturier, occupé à compléter les derniers préparatifs pour le repêchage européen qui aura lieu jeudi.

Tout indique que le Titan sélectionnera un attaquant lorsque viendra son tour de parler au 49e rang.

De plus, deux nouveaux agents libres, peut-être même trois, seront vraisemblablement confirmés dans les prochains jours pour le camp d’entraînement.

D’autre part, trois attaquants des Wildcats de Moncton ont été invités à des camps de développement, soit les Néo-Brunswickois Mika Cyr et Anderson MacDonald, de même que le Prince-Édouardien Jeremy McKenna. Rappelons que le Russe Alexander Khovanov, un autre attaquant, a été repêché par le Wild du Minnesota, samedi.

Un autre Néo-Brunswickois, le défenseur Adam McCormick, prendra part de son côté au camp des Stars de Dallas.

Enfin, l’ancien attaquant du Titan Jimmy Huntington, qui évoluera pour l’Océanic de Rimouski la saison prochaine, participera au camp des Jets.