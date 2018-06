Jeux de l’Acadie: Antoine Roy tentera de répéter ses exploits en athlétisme

Il y a des tonnes d’enfants qui doivent s’armer de patience avant de développer une certaine expertise dans un nouveau sport. Et il y en a d’autres, plus rares, qui n’ont besoin que de quelques minutes pour tout maîtriser. En deux temps trois mouvements, peu importe la discipline, les voilà parmi l’élite de leur groupe. Dans le cas de ces enfants, on dit d’eux qu’ils sont des naturels. Antoine Roy est un naturel.

Il faut dire que le jeune athlète de Petit-Rocher a de bons gênes puisque son père André a déjà pris part aux Jeux d’été du Canada en 1993 à Kamloops, en Colombie-Britannique. Il était un spécialiste du 400m.

C’est sans oublier que son oncle Rémi, un gardien de but au soccer, a pris part aux Jeux d’été de 1997 à Brandon, au Manitoba.Il a également disputé quelques saisons chez les professionnels.

Jusqu’ici, en trois Finales des Jeux de l’Acadie, Antoine compte déjà sept médailles. C’est énorme quand on sait qu’il sera à Miramichi en fin de semaine et aussi à Grand-Sault en 2019.

Antoine a fait ses débuts aux Jeux de Charlottetown en 2015 avec l’équipe de mini-handball. Alors âgé de 11 ans, Antoine avait aidé la délégation Chaleur à se hisser sur la troisième marche du podium.

En 2016, aux Jeux de Caraquet, il a encore une fois mis la main sur le bronze avec l’équipe de mini-handball, en plus d’ajouter des médailles d’argent dans les épreuves du 800m et du 1200m en athlétisme.

L’an dernier, à Fredericton, qui se voulait sa dernière année d’éligibilité dans le groupe 12-13 ans, Antoine s’est couvert d’or à trois reprises en massacrant (le mot est faible) ses adversaires dans les épreuves du 800m, du 1200m et du javelot.

Pour la 39e Finale présentée à Miramichi, Antoine figure parmi les favoris dans les trois mêmes épreuves.

L’entraîneur de l’équipe d’athlétisme 14-15 ans, Frédéric Savoie, ne serait pas du tout surpris de voir son jeune prodige rafler au moins deux médailles d’or. Au pire, il s’attend à le voir chaque fois très près de la plus haute marche du podium.

«On va se dire les vraies affaires, Antoine c’est un naturel. C’est un excellent athlète», affirme l’entraîneur qui a lui-même remporté sa large part de médailles dans les courses de longue distance aux Jeux de 2013 (Richibucto/Saint-Louis-de-Kent) et de 2014 (Bathurst).

Parlant de «vraies affaires», le véritable sport d’Antoine Roy est le hockey sur glace. Il y excelle tellement qu’on croit qu’il devrait à coup sûr évoluer un jour dans la LHJMQ. Il ne sera toutefois éligible qu’au repêchage de 2020. Il n’empêche que ce joueur de centre pouvant jouer à l’aile a disputé quelques parties avec le Moose du Nord la saison dernière, à l’âge de 13 ans, et qu’il se débrouillait fort bien devant des hockeyeurs âgés pour la plupart de 16 et 17 ans. Il devrait être l’un des meilleurs joueurs du circuit bantam AAA l’hiver prochain tout en demeurant affilié au club midget AAA.

«L’athlétisme m’aide beaucoup pour le hockey, soutient le jeune gaillard de 5 pieds 11 pouces et 160 livres. Ça me garde en forme et ça me permet de développer encore plus ma force musculaire. J’adore les Jeux de l’Acadie. Il y a tellement de grands athlètes qui sont passés par là. Et puis, je m’y suis fais plusieurs nouveaux amis.»

Antoine anticipe de bons résultats sur la piste d’athlétisme de l’école James-M.-Hill le week-end prochain. Toutefois, il y a deux mois, il n’affichait pas la même confiance.

«Je me suis cassé deux côtes en janvier au hockey et je me suis brisé à nouveau les deux mêmes côtes en mars lors du Championnat provincial. Ç’a pris un bout de temps pour guérir», raconte-t-il.

«Ça ne fait qu’un mois et demi que j’ai pu reprendre l’entraînement. Je devrais par contre être à 100% pour les Jeux de Miramichi. Je vise un temps de 2m08s au 800m et de 3m30s au 1200m. Pour le javelot, je crois possible d’aller chercher au moins 36 mètres», confie celui qui compte également prendre part à la compétition de frisbee ultime en 2019 pour la 40e Finale qui sera disputée à Grand-Sault.

Un groupe expérimenté qui devrait accumuler les bons résultats

Comme la région Chaleur se présentera à Miramichi avec un groupe passablement expérimenté, et ce dans la grande majorité des sports, la chef de mission Nadia Cormier dit s’attendre à une récolte similaire sinon supérieure à celle de l’an dernier.

Aux Jeux de Fredericton, l’an dernier, les athlètes et les artistes de Chaleur ont récolté sept médailles d’or, sept autres d’argent et huit de bronze pour un total de 22 podiums. Chaleur a d’ailleurs remporté les bannières du mini-handball et du concours La Voix des groupes avec l’ensemble Monocycles, qui a aussi mis la main sur la bannière du meilleur esprit sportif.

Selon Nadia Cormier, des podiums sont fortement envisageables pour le volleyball masculin (Carrefour Étudiant de Beresford et La Croisée de Robertville), le mini-handball (Domaine Étudiant de Petit-Rocher), La Voix des groupes (ÉSN de Bathurst), le badminton (ÉSN), en improvisation (Carrefour Étudiant), l’équipe féminine de soccer (Domaine Étudiant), l’équipe masculine de soccer (Place des Jeunes de Bathurst) et les deux groupes d’âge en athlétisme. Et rien ne dit que le volleyball féminin (Carrefour Étudiant) et le vélo de montagne ne parviendra pas à causer la surprise. Quant au frisbee ultime (ÉSN), qui avait déçu l’an dernier avec une septième place, on s’attend à y voir une nette amélioration. En fait, on vise un top 5.

«Nous avons plusieurs équipes qui sont de retour, révèle Nadia Cormier. Nous avons donc beaucoup d’expérience. Nous sommes en bonne position pour aller chercher un top 3 dans plusieurs disciplines. Nous nous attendons donc à une récolte aussi bonne sinon meilleure que l’an dernier.»

Nadia Cormier aime particulièrement les chances de l’équipe d’improvisation du Carrefour Étudiant.

«Nous avions déjà une bonne équipe à Fredericton, mais celle de cette année est selon moi encore meilleure. L’équipe de volleyball masculin sera également très forte. Et pour La Voix des Groupes, il s’agit de deux membres de l’équipe gagnante de 2017 qui ont décidé de faire un duo», mentionne la chef de mission.

Le coureur de fond et lancer de javelot Antoine Roy sera par ailleurs la principale vedette en athlétisme. Sans garantir l’or dans les trois épreuves auxquels il va prendre part, d’autant plus qu’il n’en sera qu’à sa première année d’éligibilité dans le groupe 14-15 ans, on s’attend à voir le jeune athlète de Petit-Rocher récolter trois médailles.

«Nous avons une équipe jeune, mais je crois que nous pouvons créer la surprise, indique l’entraîneur-chef de l’équipe 14-15 ans Frédéric Savoie. Et à part Antoine, nous avons aussi Niguel Gionet, au saut en longueur, qui devrait aller chercher un podium.»

L’entraîneur de l’équipe d’athlétisme 12-13 ans, Annie-Julie Violette, croit elle aussi possible d’aller chercher quelques médailles.

«Julianne Godin, au saut en hauteur, Emma Fitzpatrick, au lancer du disque, Mia Boudreau, au 80m, et les relais féminin et masculin du 4x100m ont de bonnes chances de médailles», estime Annie-Julie, qui est elle aussi une ancienne athlète de Chaleur avec des médailles d’argent au saut en hauteur et au relais lors des Jeux de Bathurst en 2015.