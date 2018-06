Jeux de l’Acadie: de la Voix junior à la Voix des groupes

Philippe LeBouthillier, de Pont-Landry, garde de bons souvenirs de son passage à la Voix Junior. - Photo gracieuseté, OSA Images et TVA.

De La Voix Junior à La Voix des groupes, Philippe LeBouthillier ajoutera une nouvelle corde à son arc lors la 39e Finale des Jeux de l’Acadie.

Si par le passé il nous a plutôt habitués à des performances en solo, cette fois il sera accompagné de deux amis lors de la compétition à Miramichi.

Marianne Duguay et Yohan Robichaud seront ses alliés. Le trio misera notamment sur quatre chansons francophones tirées du répertoire acadien et québécois.

Néanmoins, c’est un défi que le jeune homme de Pont-Landry a bien hâte de relever.

«Quand on est seul, c’est pas mal nous qui décidons de ce qu’on veut faire lors des prestations. En groupe, il faut travailler en équipe et avoir une bonne communication», explique-t-il en guise de comparaison.

Certes, une adaptation sera nécessaire, mais il assure que la chimie est bien instaurée au sein du groupe.

«On se voit deux à trois fois par semaine pour répéter. Nous avons la chance d’être encadrés par Manon Gosselin (cheffe de mission et enseignante de musique) et de Catherine Breau (ancienne lauréate des Jeux).»

Le trio sera fin prêt à livrer la marchandise le soir venu.

«Je suis confiant que nous allons livrer une performance. Je pense que les gens vont aimer ça.»

Il n’est toutefois pas question de se mettre de la pression supplémentaire, poursuit l’adolescent de 15 ans.

«Chaque fois que je prends part à une compétition, je ne pense pas que c’en est une. Si tu penses que c’est une compétition, tu ne te concentres pas sur ton meilleur. Tu regardes plutôt ce que les autres ont de plus que toi et ce que toi tu as en moins. J’évite de penser au négatif.»

Pour ce qui est de la stratégie, l’Acadien assure que ce sont les détails autres que la voix et la musique qui pourront leur donner un avantage.

«Il ne faut pas juste regarder le côté vocal et le côté musique. Il faut aussi regarder comment est notre présence sur scène et comment nous travaillons bien ensemble. Les gens qui vont juger pourront voir que nous avons une bonne chimie.»

L’étudiant de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie ne doute pas de ses capacités. Son expérience à La Voix Junior, entre autres, lui aura donné un bagage intéressant.

«La Voix m’a permis de mieux gérer mon stress. Là-bas, j’ai appris à chanter sur de grandes scènes, surtout au Centre Bell.»

«J’avais tout le temps un gros stress quand je chantais et j’avais les jambes qui tremblaient, enchaîne-t-il. C’était déstabilisant, mais je n’ai plus ça maintenant.»

À force d’acquérir de l’expérience sur des scènes aussi importantes, il est beaucoup plus confiant lorsqu’il se présente sur des scènes moins imposantes.

«Ça me stress beaucoup moins et je suis plus détendu», affirme-t-il.

Les compétitions de La Voix des groupes des Jeux de l’Acadie doivent se tenir le vendredi 29 et le samedi 30 juin. Les jeunes interprètes participeront préalablement à différents ateliers préparatifs le jeudi.

Une force en mini-handball et en frisbee ultime

La cheffe de la délégation de la Péninsule acadienne qui sera envoyée aux Jeux de l’Acadie à la fin juin n’a pas d’attentes particulières.

Manon Gosselin souhaite bien sûr revenir à la maison avec des médailles, mais le but principal pour son équipe sera d’être compétitif.

«Les médailles c’est toujours plaisant à avoir, dit-elle. Nous demandons d’abord et avant tout à nos jeunes de donner leur 100%. Notre objectif c’est que les jeunes puissent profiter de chaque moment et de goûter pleinement aux Jeux de l’Acadie.

Cela dit, elle est d’avis que sa délégation sera en mesure d’être une force dans quelques disciplines.

«Nous avons des espoirs de médailles pour le mini-handball et le frisbee ultime. Nous avons bien fait dans ses disciplines par le passé.»

Le succès de ces deux sports sera en partie dû au fait que l’équipe sera majoritairement inchangée.

Mme Gosselin croit aussi que son équipe de volley-ball féminin peut monter sur le podium. Même son de cloche du côté du badminton.

Au volet artistique, elle croit avoir un groupe féroce pour la compétition de la voix des groupes.

«Nous pouvons compter sur Philippe LeBouthillier, ancien de La Voix Junior. Il sera jumelé à Marianne Duguay et Yohan Robichaud. Je pense qu’ensemble ils seront solides.»

La tâche sera plus ardue toutefois au vélo de montagne.

«Notre équipe n’est pas complète. Nous avons de la difficulté à recruter, surtout chez les filles. Nous ne sommes pas au même point que les autres équipes.»

Selon elle, ce phénomène s’expliquerait par un manque d’intérêt chez les filles et en raison des coûts associés à l’équipement nécessaire.

«Les bons vélos de montagne pour faire de la compétition sont dispendieux. Ce n’est pas tout le monde qui a les moyens de s’en procurer un», explique-t-elle.