Jeux de l’Acadie: près de 30 000 repas composés à 70% de produits du N.-B.

On dit qu’avec un ventre bien nourri, on travaille mieux. Ce vieil adage est le point de départ mis en place par le comité des services aux participants pour le volet alimentation de la 39e Finale des Jeux de l’Acadie, laquelle prend son envol ce mercredi à Miramichi.

Imaginez-vous donc que le COFJA s’est mis en tête de servir pendant les cinq journées des Jeux près de 30 000 repas composés à plus de 70% de produits néo-brunswickois. Un défi gargantuesque quand on sait que nous ne sommes aucunement dans la période de la récolte.

Le président du COFJA, Marc Allain, qui est également le directeur général du Centre scolaire communautaire Carrefour Beausoleil, ne cache pas sa fierté.

«(Notre plan de match pour) la nourriture est la chose dont je suis le plus fier, dit-il. En fait, c’est le reflet de ce que nous faisons déjà au Carrefour. La nourriture, dans notre école, est une pierre angulaire. Nous nourrissons, entre autres, 269 élèves et une soixantaine d’enfants de notre service de garde avec des produits locaux en grande majorité.»

«Nous voulions montrer ce qui est capable d’être fait à partir de nourriture produite au Nouveau-Brunswick. Pour prouver que c’est possible de le faire. Fredericton avait monté la barre à un niveau jamais atteint l’an dernier et nous nous attendons à les dépasser à Miramichi. Et l’année prochaine, j’espère que les Jeux de Grand-Sault vont faire encore mieux et qu’en 2020 Saint-Jean fera monter la barre encore plus haute», poursuit Marc Allain.

C’est au chef cuisinier du Carrefour Beausoleil, Patrick Mills, que cette mission pour le moins colossale a été confiée.

Et, justement pour s’assurer qu’il soit fin prêt pour le sprint qui l’attend lui, ses cuisiniers et son équipe de bénévoles, Patrick Mills a eu l’occasion de mieux en comprendre les rouages en jouant un rôle actif l’an dernier aux Jeux de Fredericton.

«L’objectif premier était d’abord d’aller aider le COFJA de Fredericton, mais ça m’a aussi donné une bonne idée de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins bien, affirme celui qui n’est pas le dernier venu puisqu’il compte plus de 35 ans d’expérience dans une cuisine.

«Nous partons du principe que des athlètes performants sont des athlètes heureux. Quand les athlètes sont contents, c’est plus facile pour les chefs de mission, pour les entraîneurs et pour tout le monde finalement. Les parents peuvent comprendre ça. À la maison, quand les enfants sont contents, tout va bien. Aussitôt qu’ils sont malheureux, c’est là que ça ne fonctionne pas. Alors, si tu as 1300 athlètes qui ne sont pas contents, c’est clair que ça ne sera pas beau», image le chef cuisinier.

Patrick Mills prend évidemment très au sérieux son mandat. Ça fait près de neuf mois que lui et ses cuisiniers se préparent.

«L’important n’est pas de savoir si nous sommes capables de le faire, mais bien si nous sommes en mesure de le faire comme il faut. Personnellement, comme professionnel, il y a une certaine fierté de m’assurer qu’à la fin de la journée les jeunes ont mangé à leur faim, qu’aucun d’entre eux n’a été malade et qu’ils ont tous aimé la bouffe de chaque repas», mentionne-t-il.

«L’an dernier, à Fredericton, je me suis mêlé aux athlètes, aux chefs de mission et aux gens du COFJA pour leur demander comment c’était. Je voulais avoir leur feedback. Je voulais savoir ce qui pourrait être amélioré ou changé. C’est quelque chose que je fais déjà ici à l’école avec les élèves du Carrefour. Je sais que ça fait une différence. Je parle avec les jeunes et je vais m’asseoir avec eux. Je parle aussi aux parents. La nourriture fait une grande différence dans la vie des jeunes. Et s’ils voient que le chef cuisiner s’intéresse à ce qu’ils mangent, ça leur donne confiance. Ils savent à quoi s’attendre.»

«J’apporte donc la même idéologie aux Jeux de l’Acadie. Et dans le fin fond, ce sont les athlètes qui vont en bénéficier. Je crois que c’est important d’établir un standard pour l’alimentation. Saint-Jean, qui présentera la Finale de 2020, m’a déjà demandé mon aide. Ça me fait plaisir parce que je crois qu’il est important de partager nos connaissances pour faire en sorte que ça devienne un peu comme un document quant à la marche à suivre. Ça éviterait ainsi de recommencer à zéro chaque année. Certes, le menu peut changer mais pas la façon de faire. C’est important d’avoir une belle constance», indique Patrick Mills.

Le chef cuisinier confirme que la grande majorité des produits qui seront consommés par les athlètes, les entraîneurs, les accompagnateurs, les gens du COFJA et les bénévoles proviendront du Nouveau-Brunswick.

«Je dirais que ça va se jouer entre 70 et 80%, indique-t-il. C’est un gros défi parce que ce n’est pas le temps de la récolte. Nous avons dû préparer minutieusement nos produits dans la dernière année en les congelant. Les pâtes à lasagne, par exemple, nous viennent de Fredericton et ont été préparées avec la farine de Speerville Flour Mill. La viande, elle, vient de Miramichi. J’ai même un agriculteur à Acadieville qui a planté de la laitue romaine et de la laitue frisée plus tôt que prévu cette année afin que nous soyons assurés d’en avoir pour les Jeux. Les athlètes vont donc avoir droit à de la laitue locale toute fraîche», souligne Patrick Mills.

«Bien sûr, c’est beaucoup de planification et ça demande du temps. Ce n’est pas quelque chose que tu prépares à la dernière minute. Ce sont des heures et des heures pour passer au travers de tous les menus pour s’assurer que tout sera là, que la quantité des denrées sera correcte et que tout ça va être arrivé à temps. Je me suis aussi assuré d’avoir un menu pour les enfants végétariens. Ainsi, la plupart des repas ont des options végétariennes, en plus d’un bar à salade et d’un bar à pâtes», dit-il.

Le chef cuisinier du Carrefour Beausoleil ne s’en cache pas, il aime travailler avec les jeunes.

«J’ai travaillé dans plusieurs endroits au fil des années en Ontario, que ce soit dans des gros hôtels, des gros restaurants et même dans des restaurants de fast food. Revenir au Nouveau-Brunswick pour m’occuper d’une cafétéria est une autre expérience et j’ai découvert que c’était le fun de travailler avec les jeunes. Ils sont tellement honnêtes dans leur goût. Et moi, je trouve ça motivant de travailler pour les motiver à changer justement leurs goûts. Ça fait trois ans que je suis ici et au début les jeunes ne mangeaient pas de salade. Aujourd’hui, ils en veulent plus dans leur assiette», révèle Patrick Mills.

«J’ai hâte que ça commence. Dès le premier repas, ça va être go et l’adrénaline va embarquer jusqu’à la fin. Quand nous aurons dormi trois ou quatre heures par nuit, ce sera pas mal tout», ajoute-t-il.