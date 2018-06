Grande entrevue: Sophie Perron et le combat de sa vie

À l’aube de la trentaine, on atteint ce qu’on appelle la maturité. On a le sentiment d’entamer nos plus belles années sur le plan professionnel et l’idée de passer les soirées du week-end dans les bars est soudainement moins alléchante. D’abord parce que nos goûts musicaux ont évolué, mais aussi because qu’on se rend compte que les plus jeunes sur la piste de danse étaient à la maternelle pendant qu’on était occupé à préparer notre entrée à l’université ou au collège. Pour plusieurs, avoir 30 ans est également le wake up call qu’il est temps de songer à fonder une famille, question de voir au moins une branche (ou deux) sous son nom dans l’arbre généalogique, et d’entendre un petit être humain te dire papa ou maman et, qui sait, plus tard d’en voir d’autres t’appeler mémère ou pépère. Sophie Perron, elle, la trentaine l’a accueilli avec un cancer du sein.

Le jour d’une telle nouvelle ne s’oublie jamais. Pour Sophie, ç’a eu lieu le 27 octobre 2013. Quand même brindezingue que le destin lui ait fait amorcer une marche vers le côté obscur le jour même où nous quittait le chanteur rock Lou Reed, l’auteur de la célèbre Walk on the Wild Side.

C’est mon bon ami Bruno Lurette, le gars qui sait combattre de 1001 façons, qui m’a suggéré de discuter avec Sophie. Il avait le sentiment qu’elle avait une belle histoire à raconter. Il avait raison.

Je précise d’abord que le nom de Sophie Perron me semblait familier. J’ai ensuite découvert que nos chemins s’étaient déjà croisés à quelques reprises au milieu des années 2000.

La première fois remonte au samedi 28 février 2004, à la Légion royale canadienne de Bathurst. C’est ce soir-là que Sophie, alors âgée de 20 ans, avait effectué ses premiers pas en boxe amateur. Des débuts victorieux contre une Néo-Écossaise répondant au nom de Jennifer Moraze.

En fouillant dans mes archives, je me suis aussi souvenu de l’avoir trouvé fort jolie. Même que le macho que j’étais (jadis) était allé recueillir ses réactions à chaud. Je lui avais demandé comment on pouvait se faire imposer un compte de huit en fin de combat après s’être étouffée.

«Mon saignement de nez me donnait envie de vomir. Ça allait dans ma gorge et c’est pour ça que je toussais. La boxe, ça magane un peu, mais c’est le fun», m’avait-elle entre autres répondu.

Tout de suite, j’ai compris que j’avais affaire à une tomboy. J’ai toujours eu un faible pour les tomboys.

Malheureusement, après quelques autres combats ici et là, nos chemins se sont séparés quand elle a abandonné le Noble art quatre ans plus tard pour des raisons qu’elle ignore elle-même.

Il aura finalement fallu un cancer, un premier combat amateur en boxe thaïlandaise (muay-thaï) et Claire Lamarche… euh… pardon… Bruno Lurette pour célébrer nos retrouvailles.

J’ai cheminé un brin depuis, mais Sophie a cheminé encore plus.

«J’ai été diagnostiqué avec un cancer du sein le samedi 27 octobre 2013. J’avais 29 ans quand je l’ai su, mais j’ai eu mon 30e anniversaire avant de commencer mes traitements», me confie-t-elle sans détour, comme si elle était en train de me raconter ses dernières vacances à Cayo Coco.

Je vous préviens, cette fille-là a une force de caractère hors du commun.

Et entre vous et moi, je n’ai rien contre que Sophie soit aussi spontanée parce que son histoire me touche particulièrement. Ma maman Élodie est décédée du même type de cancer le 16 juin 1988. Elle n’avait que 44 ans.

C’est chez elle que Sophie fait la découverte d’une bosse qui a cru bon s’inviter sur son sein droit. Pour des raisons qui n’appartiennent qu’à elle, elle mettra plusieurs semaines avant de se décider à aller voir son médecin.

«Pourtant, quand j’ai trouvé la bosse, j’aurais pu te dire tout de suite que c’était ça (un cancer). J’avais un drôle de feeling. Mais j’ai attendu trois mois avant d’aller faire vérifier ça. J’ai attendu jusqu’au point où je n’avais plus le choix. Ça faisait mal et je ne pouvais plus ignorer les symptômes», confesse-t-elle.

«Pourquoi j’ai attendu si longtemps? Je crois que je n’étais pas prête pour avoir la nouvelle. Cela dit, même ça n’aurait peut-être pas changé grand-chose si j’y étais allée plus tôt, c’est certain que la tumeur aurait été à un stade moins avancé. Le docteur m’a dit que la tumeur était très agressive. Aussitôt que j’ai eu la confirmation que j’avais un cancer, la suite s’est déroulée très vite.»

«Au départ, ç’a été un bout pas mal difficile, mentionne-t-elle. J’étais quelqu’un qui s’était toujours entraîné pour garder la forme et qui essayait de bien manger. Je faisais tout ce qu’on est censé faire pour avoir la santé. Je ne m’attendais jamais à une nouvelle comme ça. Il y a un petit historique de cancer des deux côtés de ma famille, mais aucun cancer du sein. Et un cancer du sein est supposé d’être héréditaire. La vie m’a donc fait participer à une loterie et c’est moi qui a gagné. J’aurais préféré m’acheter un billet de 6/49.»

Est-ce que je vous ai dit que cette fille avait une force caractère hors du commun?

Ses parents (Luc et Jeanne) sont présents lorsqu’elle obtient le résultat de ses tests.

«J’étais contente qu’ils soient là parce que je n’ai pas eu à le leur annoncer moi-même la nouvelle. Comme nous sommes une famille très proche et que je ne me sentais pas capable de l’annoncer à mes frères (Bruno et René), c’est ma mère qui a eu le fardeau de leur dire», indique-t-elle.

Le temps d’encaisser un brin le choc, les médecins passent à l’action.

«J’ai d’abord eu droit à deux chirurgies. La première était pour enlever la masse cancéreuse. Ils en avaient aussi profité pour enlever des glandes lymphatiques qui étaient contaminées sous mon bras droit. Et la deuxième chirurgie consistait à aller chercher les autres (trucs) qui étaient aussi loin que le cancer était répandu», me résume-t-elle.

Ç’a ensuite été la chimiothérapie qui a suivi. Ceux et celles qui ont vécu la chimiothérapie peuvent témoigner que c’est beaucoup moins amusant de la vivre que de prononcer lettre par lettre ce mot lourd de sens à voix haute.

Maladroitement, je lui demande si elle a perdu ses cheveux. Et encore plus maladroitement, après lui avoir signalé que je n’avais pas un poil sur le caillou, je lui dis que ça doit être autrement plus déboussolant de vivre cette expérience quand on a une belle crinière. Cimonac qu’il m’arrive parfois de poser des drôles de questions.

Heureusement, elle comprend où je veux en venir et ma façon de l’aborder à ce sujet la même fait rire.

«J’ai perdu mes cheveux assez rapidement. Dès la première semaine qui a suivi mon premier traitement, ils ont commencé à tomber. Je les avais toutefois coupés court avant de commencer les traitements. Je ne sais pas pourquoi, mais me disais que ça allait être moins difficile de perdre des cheveux courts que des cheveux longs», me révèle Sophie.

Après une légère pause, elle ajoute que son plan de match était en fait de se raser complètement la tête aussitôt que ses cheveux se mettraient à tomber.

«C’est ce que j’ai fait quand ce moment-là est venu. Je me suis rasé la tête dans la deuxième semaine», me dit-elle.

Cela dit, la perte de ses cheveux n’était pas son premier souci. Elle a beau être coquette, elle aime encore plus la vie. Ses traitements de chimiothérapie lui ont fait réaliser encore plus à quel point nous sommes éphémères.

«Tu sors d’une session de chimio complètement épuisée. Tu ne peux pas t’imaginer à quel point c’est difficile avant de passer par là. C’est très dur sur le système. Moi, j’ai eu droit à deux sortes de traitement et chacun avait des effets secondaires différents. Pour le premier, tu es toujours malade. Tu vomis régulièrement. Pour le deuxième, tu dois particulièrement endurer des douleurs musculaires et aux os. Tu te sens comme s’ils étaient en train d’empoisonner ton corps», m’explique-t-elle.

Ces deux séries de trois traitements, elle les subira consécutivement aux trois semaines. Toutefois, entre chaque traitement, on lui fait passer des tests afin de s’assurer que le cœur, les signes vitaux, etc., sont capables de supporter une nouvelle dose de chimio. Bref, pour voir voir si le corps est capable d’en prendre encore plus. Contrairement à la boxe, où tu peux éviter les coups et en donner, un combat contre le cancer consiste à encaisser. Une tape dans la gueule derrière l’autre.

Une fois les traitements terminés, Sophie a ensuite eu droit à la radiation. Pendant sept semaines consécutives, on lui administre 35 rondes de radiation cinq jours semaine.

«Tu ne sens rien sur le coup, mais au fur à mesure que ça avance tu sens des brûlures et tu dois mettre de la crème. C’est comme si tu attrapais des coups de soleil», souligne-t-elle.

Mais si ça fait moins mal que la chimio, les effets secondaires sont néanmoins plus significatifs. Dans son cas, on l’avait prévenu que la radiation allait détruire une partie de son poumon droit. C’est ce qui est arrivé.

En dépit de tout ça, Sophie soutient que le plus difficile aura été le regard des autres. Le regard de ses proches, comme celui de ses ami(e)s. «Je pouvais comprendre que mon cancer représentait l’inconnu pour la famille et mes proches. Je perdais mes cheveux et je souffrais. C’était difficile pour eux de regarder ça. Sauf que je n’aimais pas de voir cette peine dans leur regard. En fait, je n’aimais pas leur pitié. Au lieu de m’aborder simplement pour me demander comment ça allait, leur façon de le faire sonnait plus comme s’ils avaient pitié de moi. Je trouvais ça insupportable. Comme je suis une fille qui n’a pas la langue dans sa poche, j’ai fini par le dire à tout le monde. Je leur ai fait savoir qu’il fallait qu’ils arrêtent de me parler de cette façon», signale-t-elle.

Après la radiation et quelques semaines de repos, Sophie est ensuite passée à l’étape de la réhabilitation. Encore là, la côte sera haute à remonter. Son bras droit, par exemple, est très faible. La physiothérapeute lui fait même savoir que les haltères, la boxe et autres exercices nécessitant des efforts extrêmes sont pour elle des choses du passé. Le hic, c’est que la physiothérapeute ignorait à quel point Sophie avait une méchante tête de cochon.

Lentement mais sûrement, elle retrouve un peu de mobilité dans son bras droit. Assez, du moins, pour la convaincre de retourner au gymnase. Les premières semaines sont néanmoins gênantes puisqu’elle ne peut faire des exercices qu’avec des poids de trois livres.

À la même époque, l’un de ses anciens entraîneurs de boxe, Danny Brown, l’invite pour aller voir à l’oeuvre Bruno Lurette dans un combat d’arts martiaux mixtes présenté à Moncton. Elle a une révélation.

«L’atmosphère qu’il y avait dans la salle m’a ramené à l’époque où je boxais. Je n’avais pas réalisé avant ça à quel point je m’ennuyais de ce monde-là. J’adorais pourtant m’entraîner avec les autres. J’aimerais cette ambiance familiale qui règne dans un club. Après le combat, j’ai donc parlé un peu avec Bruno et il m’a invité à venir m’entraîner avec lui. C’est comme ça que j’ai commencé le muay-thaï», indique-t-elle.

Trois fois semaine, elle se rend soit au club de Bruno à Kedgwick, soit dans le sous-sol de Mathieu Bouchard qui est plus près de la maison. En fait, tout dépend de sa disponibilité en raison de son travail. Trois autres fois semaine, elle est à Eel River Bar pour parfaire sa boxe en compagnie de Freddy Corrigan et Joe Simonson.

«Je savais boxer, mais je n’avais aucune idée comment ajouter les autres éléments pour devenir une combattante de muay-thaï. Ç’a pris un certain temps avant que ça devienne naturel de me servir aussi de mes jambes et de mes genoux pour frapper l’adversaire. Ils ont tous été très bons pour moi. Mais encore là, même en regardant mon premier combat, tu peux immédiatement voir que mon background est la boxe», relève Sophie, qui a livré son premier match de boxe thaïlandaise le 26 mai dernier au Willie O’Ree Place à Fredericton. Elle a triomphé par TKO au troisième assaut devant Jessie Kay.

Les magnifiques photos qui accompagnent ce texte sont toutes l’oeuvre du photographe Kevin Holwell. Ces photos racontent elles aussi, à leur façon, les dernières années de Sophie. On peut y voir à la fois sa détermination, sa résilience et son bonheur. J’aime aussi le superbe tatouage sur son bras gauche. C’est un cadeau qu’elle s’est fait récemment.

«J’ai toujours voulu avoir un tatouage, admet-elle. Comme je suis friande de mythologie grecque, j’ai choisi comme thème la déesse guerrière Athéna. Elle est désormais toujours avec moi pour me rappeler d’être forte.»

La soirée du 26 mai était d’autant plus émotive que sa mère Jeanne était présente.

«C’est la première fois qu’elle venait me voir combattre. Elle ne l’avait jamais fait pour la boxe. C’était beaucoup d’émotion à gérer ce soir-là. J’ai pensé à tout ce que j’ai vécu ces dernières années. J’arrive quand même de loin. En tout cas, maman a pu voir que sa tomboy de fille était fait tough», affirme-t-elle en riant.

«C’est quand même drôle parce que dès le départ mes parents n’ont jamais été d’accord de me voir combattre. Moi, depuis que je suis toute petite que je rêvais de le faire. Sauf qu’eux ne voulaient pas. Tous les autres sports c’était correct, mais la boxe ça ne passait pas. Il a fallu attendre que je sois assez vieille pour commencer à boxer. C’est drôle parce que mon père est un grand amateur de boxe. J’en ai souvent regardé avec lui à la télévision. C’était OK quand il voyait une autre fille se battre, mais pas la sienne», lance-t-elle en éclatant riant.

«Je crois que mes parents avaient peur de ces histoires de commotion cérébrale. Juste l’idée de voir leur fille manger des coups de poing dans la face, il n’en était pas question. Quand je me mets à leur place, j’imagine que ça doit être difficile à regarder. Si j’avais une fille, je serais probablement moi aussi craintive au début. Le problème c’est que j’aime ça», indique-t-elle.

– Tu viens de t’imaginer dans un rôle de mère, est-ce que ça fait partie de tes projets?, que je l’interroge.

«Oui. Je veux des enfants. Sauf que je ne sais pas encore si je peux en avoir. Il faut d’abord que ma rémission soit complétée. Ils vont m’examiner en août 2019 et ce n’est qu’après que je vais le savoir. J’ai hâte de savoir.»

D’ici là, Sophie connaît déjà la date de son prochain combat puisqu’elle affrontera la Rimouskoise Magaly Albert, le 15 septembre, à l’aréna de Kedgwick.

«Je ne sais pas où tout ça va me mener. Et honnêtement, je n’ai pas vraiment d’objectif avec le muay-thaï. En ce moment, je veux juste me sentir vivante. J’aime le thrill de m’entraîner, de me rendre au gymnase pour lever des poids et de courir. Il n’y a rien qui m’allume autant. Pour moi, c’est devenu comme une nourriture spirituelle», m’annonce-t-elle.

Est-ce qu’elle se verrait tenter un retour en boxe? Suivre les traces d’une Annie Mazerolle chez les professionnelles?

«Il n’y a rien d’impossible. Par contre, je commence à monter en âge. J’ai quand même 34 ans», dit-elle.

– Et alors? Bruno Lurette arrive bien à 60 ans et il combat encore.

Il n’en faut pas plus pour que Sophie éclate de rire. Il faut dire que Bruno est âgé de 43 ans.

«Il ne va pas nous aimer là…», s’inquiète-t-elle en continuant néanmoins de rire.

Il fait bon de voir Sophie Perron croquer dans la vie comme dans une belle grosse pomme. Quand elle n’est pas occupée à travailler (elle est gérante de projet chez E.M. Diotte Construction) ou à s’entraîner, elle adore aller se promener dans la nature, où elle pratique d’ailleurs la chasse et la pêche, aime lire et quand l’inspiration est là faire de la peinture. Elle cumule aussi les fonctions d’entraîneure civile pour les cadets de l’air de Dalhousie.

Le cancer en a-t-elle fait une femme plus forte?

«Je ne suis peut-être pas plus forte, mais je vois assurément la vie d’un côté différent. La Sophie d’avant et la Sophie d’après sont différentes. Et même si j’ai toujours été une personne qui appréciait la vie, aujourd’hui je m’assure seulement de faire des choses qui me rendent heureuse. J’aime passer du temps avec ma famille et des gens que j’aime. C’est important de s’entourer de monde qui sont là pour toi», souffle-t-elle.

Je termine l’entrevue en lui posant ma question fétiche.

– As-tu une bucket list de choses que tu aimerais accomplir?

«Définitivement un camp d’entraînement en Thaïlande comme le font régulièrement Bruno Lurette et Marie-Ève Maltais. Ce serait un rêve. Je voudrais aussi faire un saut en parachute. Et puis, j’aimerais bien posséder une Chevelle.»

– Une Chevelle?

Elle pouffe de rire devant ma réaction.

– Une Chevelle?, que lui répète sur le ton du gars qui doute de la santé mentale de son intervenante.

«Oui oui, une Chevelle», me largue-t-elle avant de recommencer à rire.

«J’adore les vieilles voitures musclées comme la Chevelle ou encore la Corvette. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai toujours été fascinée par les vieilles voitures. Surtout celles de la fin des années 1960 ou au début des années 1970. Elles étaient fortes dans ce temps-là avec des belles courbes. Tu pouvais entendre la force dans le rumble (grondement). J’adore le son des véhicules à carburateur.»

«Comme tu peux voir, je suis une vraie fille à char», me lance-elle en riant à nouveau.

Une fille à char? Mets-en! Qui d’autres qu’une fille à char pour parler de force dans le rumble.

En tout cas, avis aux vendeurs d’autos usagées, il y a une tomboy de Charlo qui se cherche une Chevelle.