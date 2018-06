Jeux de l’Acadie: l’émotion et l’énergie déjà palpables

Les jeux sont faits, les délégations en vue de la 39e Finale des Jeux de l’Acadie sont toutes arrivées à Miramichi. Le mot «fébrile» ne parvient cependant pas à décrire l’état d’esprit de ces centaines d’athlètes.

L’émotion est palpable et l’énergie est à son comble. C’est avec une poussée d’adrénaline extrême que ces jeunes athlètes sont débarqués au Carrefour Beausoleil de Miramichi, mercredi après-midi.

La délégation de Kent était la première sur place. L’équipe de frisbee ultime est gonflée à bloc.

«J’ai hâte, très hâte», nous indique Chloé Dallaire entourée de ses coéquipières.

Elle ne cache pas la joie et l’excitation qu’elle ressent et qui transparaissent dans sa voix.

«On espère gagner pour une deuxième année consécutive», ajoute-t-elle.

Ce sont surtout les rencontres et les amitiés qu’elle forgera au cours des prochains jours qui seront le plus mémorables, croit-elle.

Non loin derrière l’équipe vêtue de la couleur marron, le Restigouche, s’est fait entendre haut et fort. Ils se sont dirigés vers l’édifice en chantant leur cri d’équipe.

Impossible qu’ils puissent passer inaperçus. Ils portaient fièrement un chapeau de cowboy blanc et une réplique du logo de Superman sur leur chandail où l’on a substitué le «S» pour un «R».

Une image à la hauteur des attentes de Thomas Doucet qui participera aux compétitions de volleyball.

«C’est vraiment le fun, chaque année c’est différent. Ce n’est jamais pareil, ça change tout le temps», indique le jeune homme.

«Nous allons essayer de faire de notre mieux, mais nous voulons nous qualifier pour jouer au moins les demi-finales. Nous allons faire du mieux qu’on peut!»

L’esprit compétitif se fait ressentir; chacune des équipes tente d’être plus bruyante que l’autre.

Il est clair lorsque l’on voit ces jeunes prodiges que les performances seront au rendez-vous.

Par ailleurs, la marée rouge vif n’a pas tardé à envahir le lieu d’accueil. Ils sont prêts à faire sentir leur présence.

Audrey Roy fait à la fois partie de l’équipe de soccer et de celle d’athlétisme (150 m et relais). Elle anticipe déjà les épreuves auxquelles elle prendra part.

«Ce sont des activités amusantes. C’est stressant, mais c’est un bon stress. J’ai hâte aux qualifications et j’espère qu’on jouera en finale (du soccer).»

Myriam Frenette (frisbee ultime) de la région Chaleur, est enjouée par l’énergie qui découle de l’arrivée des délégations.

«J’aime l’énergie et j’ai hâte de rencontrer les autres et de me faire des amis.»

Elle n’espère rien de moins qu’un top-5.

«(Ce qui fera la différence) c’est si on joue en équipe et que tout monde donne tout ce qu’il a. Nous pourrons gagner si c’est le cas.»

L’avenir s’annonce prometteur pour l’équipe menée par Nadia Cormier (cheffe de mission).

Du côté de la Péninsule acadienne, les coéquipières Vicky Robichaud et Amy Comeau (volleyball) sont reconnaissantes de la chance qu’elles ont de fouler les pistes des Jeux de l’Acadie.

«Nous sommes fières d’être ici et nous avons travaillé fort pour y être», indique Amy.

L’important c’est d’abord d’être ici, peu importe le résultat.

«Nous allons essayer de nous rendre le plus loin possible, poursuit Vicky. Sinon, bien ce n’est pas grave.»

«C’est une occasion unique que d’être ici et ce sera toute une aventure», renchérit Amy.