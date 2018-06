Geneviève Lalonde à Paris: «J’ai envie de courir vite!»

Geneviève Lalonde pète la forme et c’est avec sa confiance des beaux jours qu’elle anticipe sa participation au Meeting d’athlétisme de Paris, ce samedi, au superbe stade Sébastien-Charléty. Ce rendez-vous fait partie de la Ligue de diamant, une série de 14 rencontres réparties sur quatre continents et regroupant l’élite mondiale. L’événement de Paris est le septième de la saison.

L’Acadienne de Moncton se sent tellement en confiance qu’elle croit plus que possible d’améliorer son record canadien de 9 minutes 29 secondes et 99 centièmes au 3000 m steeplechase, une marque qu’elle a établie aux Jeux olympiques de Londres en août dernier.

«Je me sens très bien, révèle la jeune femme âgée de 27 ans. L’entraînement va bien et j’ai vraiment hâte de courir contre les meilleures filles du monde dans une atmosphère francophone.»

«Est-ce que je peux battre mon record? Bien sûr. J’ai quand même réalisé cette marque malgré une infection pulmonaire et malgré le fait que je sois tombée par-dessus une barrière», rappelle-t-elle avec justesse.

«Si la course se présente bien, j’aimerais m’approcher de 9m20s», dit-elle.

La commande peut sembler lourde, mais il ne faut pas oublier que Lalonde va se retrouver dans un groupe qui impliquera, entre autres, la jeune surdouée kényane Celliphine Chespol, 19 ans seulement, et sa compatriote Béatrice Chepkoech.

Ces deux vedettes du steeple sont parmi les rares femmes sur la planète à avoir brisé la barrière des neuf minutes. Même que Chespol a réussi un temps de 8m58s78c, en mai 2017, et ça se veut le deuxième chrono le plus rapide de l’histoire. Notons que le record mondial appartient à sa compatriote Ruth Jebeth, auteure d’un temps de 8m52s78c en août 2016. En ce qui concerne Chepkoech, son record personnel est de 8m59s84c réussi en août dernier.

«Elles sont extrêmement rapides et quand elles se retrouvent à une compétition de la Ligue Diamant, il faut s’attendre à ce qu’elles soient à leur mieux. C’est garanti que ça va aller vite et c’est justement ce qui va m’aider à aller vite moi aussi. J’ai envie de courir vite et de m’y mettre à fond», affirme Geneviève Lalonde.

Parmi les autres filles à surveiller samedi, notons deux autres Kényanes, Hyvin Kiyeng et Norah Jeruto.

Lalonde n’aura pas le temps de pavoiser trop longtemps dans la Ville Lumière puisqu’elle doit revenir au plus tôt à Ottawa, où elle participera à compter du 3 juillet aux Championnats canadiens.

Que ses rivales canadiennes se le tiennent pour dit, l’Acadienne est bien déterminée à conserver son titre national.