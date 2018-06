Le Titan déniche en Slovaquie un poison en zone offensive

Le Titan d’Acadie-Bathurst a fait de Kristian Kovacik, un centre gaucher de 6 pieds et 192 livres, son choix européen jeudi après-midi, le 49e au total, lors du repêchage des joueurs importés de la Ligue canadienne de hockey. Âgé de 18 ans, Kovacik est un Slovaque comme c’est le cas du défenseur Michal Ivan. Les deux feront donc la paire.

Le directeur général Sylvain Couturier était évidemment très heureux de sa sélection, lui qui n’a jamais caché que la priorité était de mettre la main sur un attaquant, un centre de préférence.

«C’est le joueur que nous avions ciblé, a révélé Couturier une trentaine de minutes après la sélection du Slovaque. Ça fait un mois que nous savons que Kovacik est notre gars. Je viens de lui parler et il est très content de se joindre à notre équipe. Il est déjà en mesure de s’exprimer en anglais. À ce niveau, il est largement en avance sur nos deux Européens (Ivan et German Rubtsov) de la saison dernière.»

Kovacik arrive dans le giron du Titan avec une bonne réputation. En fait, on dit de lui qu’il est un véritable poison en zone offensive. Il possède aussi un tir des ligues majeures.

La saison dernière, avec les formations U-20 et U-18 du HK Dukla Trencin, Kovacik a compilé pas moins de 30 buts et 31 passes pour 61 points en 41 parties. À noter que Kovacik a mené le HK Dukla Trencin au championnat dans les deux groupes d’âge.

«Il va probablement évoluer au sein de notre top 6 offensif, confie Couturier. Si tu regardes les statistiques des deux autres gars du Dukla Trencin qui ont été repêchés avant lui (Oliver Okuliar, Sherbrooke, 25e; Andrej Kukuca, Seattle, 29e), ça se ressemble pas mal. Nous aimons son instinct offensif. C’est aussi un joueur avec un bon physique qui compétitionne beaucoup sur la glace. Il a du caractère. Il va jouer pour nous pour les deux prochaines saisons.»

Kovacik participera au camp des recrues qui prendra son envol le 16 août. Il devrait d’ailleurs disputer un premier match préparation le 19 août au Harbour Station de Saint-Jean. À noter que les vétérans sauteront sur la glace le 20 août.

Le Titan transige une nouvelle fois

Le Titan d’Acadie-Bathurst aurait fait l’acquisition de l’attaquant néo-écossais de 18 ans Logan Timmons, des Foreurs de Val-d’Or. En retour, Acadie-Bathurst céderait à la formation abitibienne un choix de huitième tour en 2021. Timmons a disputé huit rencontres au cours des deux dernières campagnes avec les Foreurs. Il a toutefois été blanchi de la feuille de pointage. Il est un ancien coéquipier de Logan Chisholm avec les Islanders du Cap-Breton Ouest qui avaient remporté la Coupe Telus en 2017.

La saison dernière, Timmons a passé la majeure partie de la saison avec les Mariners de Yarmouth dans la Ligue junior des Maritimes. Séries éliminatoires incluses, il a réussi 22 buts et 45 points en 67 duels.

Un top 6 remodelé

Maintenant que le repêchage européen est chose du passé, le top 6 offensif du Titan risque fort bien de comprendre, outre le nouveau venu Kristian Kovacik, les vétérans Samuel Asselin, Liam Murphy et Ethan Crossman, de même que les jeunes Logan Chisholm et Evan MacKinnon.

Cela dit, le directeur général Sylvain Couturier est néanmoins d’avis que l’entraîneur Mario Pouliot et ses adjoints auront des décisions difficiles à prendre pendant le camp.

«Je crois qu’un vétéran comme Cole Rafuse pourrait mêler les cartes, affirme Couturier. Il a tout ce qu’il faut pour devenir un joueur comme Dawson Theede à 19 et 20 ans. Souviens-toi de Dawson à 18 ans. Personne ne croyait qu’il allait débloquer ainsi. Cole possède sensiblement les mêmes qualités que Dawson. C’est sans compter que les gens sous-estiment beaucoup l’expérience que nos joueurs ont acquise lors des dernières séries éliminatoires. Nous avons des gars qui auraient assurément eu beaucoup plus de temps de jeu s’ils avaient joué avec d’autres équipes.»

Couturier souligne que Marc-André LeCouffe et Domenic Malatesta sont deux autres joueurs qui auront la chance de se trouver une place au sein d’un trio à caractère offensif.

Parmi les autres attaquants qui visent un poste avec l’équipe pendant le camp d’entraînement, on retrouve les Acadiens Mathieu Blanchard et Alexandre David, le Québécois Charles-André Cypihot, les Terre-Neuviens Nick Gosse et Liam Léonard, ainsi que le Néo-Écossais Logan Timmons.

À ne pas oublier non plus Félix-Antoine Tourigny, un prête-camp des Huskies de Rouyn-Noranda. Ce dernier est le fils du réputé entraîneur André Tourigny. Et bien sûr, il y a quelques agents libres qui pourraient surprendre.

Sylvain Couturier a par ailleurs fait savoir que le gardien Tyriq Outen connaissait de très bons moments au camp de développement des Maple Leafs de Toronto.

Un futur choix de première ronde chez les Sea Dogs

Si les Wildcats ont opté de ne pas utiliser leur droit de parole au 13e rang, eux qui comptent déjà sur le duo composé du défenseur suisse Simon Le Coultre et de l’attaquant russe Alexandre Khovanov, les Sea Dogs de Saint-Jean ont par contre profité de l’encan européen pour sélectionner deux attaquants âgés de 17 ans au potentiel immense.

Les Sea Dogs ont d’abord choisi au tout premier rang le Slovaque Maxim Cajkovic que plusieurs recruteurs voient déjà comme un éventuel choix de première ronde pour le repêchage de la LNH en 2019.

Cajkovic, qui a évolué avec la formation U-18 de Malmo la saison dernière, a compilé 24 buts et 38 points en 38 parties. L’ailier droit de 5 pieds 11 pouces et 187 livres a aussi ajouté neuf buts et 14 passes pour 23 points en 14 duels au sein de l’équipe nationale U-18 de Slovaquie.

Puis, avec leur sélection de deuxième tour, les Sea Dogs ont jeté leur dévolu sur le centre tchèque Filip Prikryl, un fabriquant de jeu qui a accumulé pas moins de 29 buts et 77 mentions d’aide pour 106 points en 84 rencontres réparties avec le HC Plzen U-18 et U-20, de même que l’équipe nationale de son pays. Prikryl fait osciller le pèse-personne à 164 livres du haut de ses 6 pieds 1 pouce.

Ces deux Européens viennent s’ajouter à une ribambelle de jeunes recrues de premier plan sélectionnées lors de l’encan midget plus tôt ce mois-ci, soit le gardien Mathias Savoie, les défenseurs William Villeneuve, Jérémy Poirier et Charlie DesRoches, ainsi que les attaquants Joshua Lawrence et Brady Burns.