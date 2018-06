L’occasion pour de jeunes athlètes de briller dans plusieurs sports

Francis Basque et Julie-Pier Gauvin, de la Péninsule acadienne, sont devenus des joueurs de frisbee ultime. - Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

Combinés, ce sont pas moins de 18 ans d’expérience sportive que se partagent Francis Basque, Julie-Pier Gauvin et Jacob Picard. Les trois athlètes de la Péninsule acadienne en sont à leurs sixième et dernier Jeux de l’Acadie.

Les trois membres de la délégation jaune partagent essentiellement le même parcours au cours des six dernières années.

Ayant fait leur début en mini handball pendant deux ans, ils se sont ensuite lancé dans le volleyball les deux années subséquentes (féminin et masculin respectivement), pour finalement aboutir comme joueur de frisbee ultime à leurs deux dernières participations.

La raison est fort simple, il n’avait pas le choix!

«Le changement était obligatoire ou presque, indique Francis. Tu ne peux que jouer au handball en 5e et 6e année. Le volleyball c’est uniquement pour les 7e et 8e année. Tandis que le frisbee est pour les 9e et 10e année.»

Néanmoins, les athlètes avouent tous avoir préféré leur année au volleyball.

«Je joue encore (au volleyball), poursuit Francis. J’ai été dans des compétitions provinciales, j’aime vraiment ça.»

Pour Julie-Pier Gauvin, le volleyball est le sport qu’elle pratique depuis plus longtemps.

«Je joue depuis que je suis en 6e année et je continue à le faire», explique-t-elle.

L’avis de Jacob est toutefois plus nuancé que celle de ses coéquipiers.

«Le volleyball a été mon préféré, mais je les ai tous aimés parce que j’aime jouer en équipe. J’aime aussi le frisbee parce qu’il n’y a pas de contact et donc moins de risque de blessure», raconte-t-il.

Toutefois, qui dit nouvelle discipline dit aussi nouvelle équipe. L’adaptation a été vécue différemment par les jeunes acadiens.

Selon Jacob, le plus difficile a été de trouver son rôle dans sa nouvelle équipe.

«Tout le monde à son rôle. Tu dois observer tes collègues et voir ce qu’ils font pour comprendre les forces et les faiblesses de chacun. C’est important pour la chimie au sein du groupe.»

Francis a plutôt opté pour l’observation.

«J’ai regardé mon équipe faire et lorsqu’on change d’équipe et de sport on se fie sur eux pour nous montrer ce qu’ils ont appris.»

Maintenant dévoués au frisbee, ils espèrent repartir et terminer leur carrière des jeux avec une médaille autour du cou.

Julie-Pier croit avoir la stratégie pour le faire.

«Le frisbee est plus technique que les autres sports que j’ai faits, explique celle qui a aussi participé aux compétitions d’athlétisme (800m) par le passé. Il faut savoir bouger et le cardio est nécessaire.»

Il est ainsi primordial d’être le plus souvent possible en mouvement pour déjouer l’adversaire.

L’esprit compétitif et analytique est ce qui fera une différence selon Francis

«Je joue au hockey et je fais beaucoup de compétition. Pour me préparer, j’aime regarder les autres jouer et comprendre leur jeu. Je regarde aussi des équipes professionnelles jouer, ça m’aide à mieux lire le jeu.»

S’ajoute à ça sa préparation mentale et solitaire qui lui sont amplement bénéfiques.

Ce qu’ils retiendront surtout ce sont les amitiés qu’ils auront forgées pendant six ans. Mais c’est surtout le rendez-vous annuel avec ces mêmes personnes qu’ils n’oublieront pas.

«J’ai aimé l’aspect de compétition, mais c’est plutôt le côté social des jeux que j’ai apprécié, assure Jacob. Ce n’est pas tant les danses et les activités de groupe, mais juste le fait que tu peux te rendre à la cafétéria et t’asseoir n’importe où et quelqu’un va te parler.»

«L’expérience a été incroyable, ajoute Julie-Pier. Je me souviendrais des amis que je me suis faits.»

Francis n’a pas été en mesure de cibler qu’une seule chose mémorable.

«L’ensemble de l’événement est impressionnant. Les compétitions, les connaissances, les rencontres que l’on fait. Il y a des jeunes avec beaucoup d’habiletés ici. Et le travail remarquable des bénévoles qui sont dévoués aux jeux…»

L’équipe de frisbee ultime de la Péninsule acadienne a complété la première journée avec une fiche de 1-1. Ils ont baissé pavillon en matinée contre le Sud-Est. En début d’après-midi, ils ont triomphé de Chaleur.