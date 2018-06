Célébrer la fête du Canada en courant 147 km!

Parce qu’ils souhaitent attirer l’attention sur le sentier Népisiguit Mi’gmaq, trois aventuriers ont décidé de célébrer la fête du Canada en franchissant à la course les 147 kilomètres séparant le Lac Bathurst et la réserve de la pointe Daly. Une trotte qu’ils projettent de parcourir en deux jours dans la canicule, dimanche et lundi.

Ces trois drôles de moineau sont Johanne Thériault et François Demars, tous deux de Bathurst, et Mathieu Fortin, de Caraquet.

Dans les faits, Johanne et François ont fait le même trajet il y a un an en compagnie de trois amis, Robin LeBlanc, Jamie DeGrâce et Samuel Daigle.

«L’an dernier c’était dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, affirme Johanne, une avocate de profession qui carbure également aux courses de sentier. François et moi avions décidé de refaire l’expérience, mais cette fois-ci en sens contraire. Et comme nous voulons que ça se transforme en une tradition annuelle, nous avons pensé lancer une invitation dans les médias sociaux. C’est ainsi que Mathieu Fortin est arrivé dans le portrait. Mathieu est quelqu’un qui aime les défis et il va faire la course avec nous.»

Johanne, François et Mathieu devraient s’élancer dimanche matin aux environs de 8h aux abords de Lac Bathurst, situé au parc provincial du mont Carleton. Pour cette première journée, le trio espère franchir près de 60 km.

«Le sentier n’est pas terminé dans le coin et c’est plus ou moins bien marqué. Nous allons probablement être obligés de faire des détours et parfois dans l’obligation de revenir sur nos pas. Ça devrait aller beaucoup mieux pour la deuxième journée parce que le sentier est beaucoup mieux entretenu. Nous allons donc faire plus de kilomètres lundi», explique Johanne.

Le hic, c’est que lundi, la météo annoncée est de 30 degrés Celsius. Ils devraient toutefois ressentir une température de 36 degrés.

«C’est un beau défi, tant physique que mental, convient-elle. Heureusement, ça ne se fait pas seul. Il y a quelqu’un (René Vienneau) qui sera là pour nous ravitailler. Il y a ici et là des routes secondaires qui donnent accès au sentier. Par exemple, nous n’aurons pas à transporter notre équipement de camping. Nous allons seulement courir avec notre nourriture et notre eau. Et, en raison de la chaleur, c’est clair qu’il va falloir évaluer au fur et à mesure les capacités de chacun. Si tout va bien, on devrait arriver un peu après le souper lundi.»

«C’est tellement un beau sentier, dit-elle. C’est un beau joyau que nous avons dans la région, avec des paysages remarquables tout au long de la rivière Népisiguit. C’est évident que ce n’est pas une activité pour tout le monde, mais nous espérons que d’autres coureurs vont s’ajouter au cours des prochaines années.»

«Même qu’à moyen ou long terme, nous croyons au potentiel de ce parcours pour que ça devienne une véritable compétition. Une chose est sûre, ça ferait une course magnifique. Tu pars dans la beauté naturelle de la région Chaleur et tu montes jusqu’au plus haut sommet des Provinces maritimes avec le mont Carleton», ajoute Johanne.

«Mais pour le moment, notre seul objectif est de capter l’attention sur ce fantastique sentier. Pas seulement aux yeux de coureurs fous comme nous, mais également aux yeux du public en général qui souhaite s’aventurer dans certaines sections», termine Johanne Thériault.