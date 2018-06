Jeux de l’Acadie: des jeunes pépés pépés!

Si par hasard vous vous adonniez à passer par la cafétéria du Miramichi Valley High School vendredi midi, vous avez compris tout ce qu’était l’ambiance des Jeux de l’Acadie. Au loin, très loin, une chorale de délégations s’était formée pour scander «Nous autres on est pépé, pépé! Eux autres sont pas pépés!» Une énergie incroyable, mais surtout des jeunes très heureux.

Le troisième jour de la 39e Finale des Jeux de l’Acadie donnait place aux derniers matchs de la ronde préliminaire de même qu’aux premières rencontres éliminatoires.

Petit à petit, les médailles approchent et l’émotion est palpable chez les jeunes.

C’est notamment le cas chez Marny Richardson et l’équipe de volleyball féminine de la Péninsule acadienne qui connaît un succès fou depuis le début de tournoi. Elles ont une fiche parfaite en trois matchs disputés.

«Quand on veut vraiment avoir quelque chose, on va aller le chercher, indique la jeune athlète de Tracadie. (On connaît du succès) parce qu’on ne laisse pas les balles tomber par terre. On fait tout pour les retourner de l’autre côté.»

Pour Zachary Daigle, joueur de volleyball pour le Sud-Est, l’ambiance est à son meilleur.

«C’est ma 3e participation et c’est la meilleure ambiance des trois années, mentionne le jeune homme natif de Dieppe. Il y a une belle atmosphère et on a une très bonne équipe.»

Le Sud-Est a d’ailleurs disputé des matchs très serrés. Sa seule défaite en trois rencontres a nécessité une manche supplémentaire. Chaleur aura finalement eu raison des Gris.

La compétition est également féroce au badminton, comme l’indique Pierre-Luc Arsenault, joueur de Kent.

Âgé de 15 ans, il reconnaît que le calibre des autres athlètes est impressionnant.

«C’est vraiment le fun. Il y a de la vraiment bonne compétition. Les autres équipes sont très compétitives.»

Pierre-Luc jouera notamment en simple, en double et en double mixte. S’il préfère jouer en simple, il ne cache le plaisir qu’il a à partager le terrain avec ses camarades.

«En simple, tu joues ton propre jeu. Si tu rates un coup, c’est de ta propre faute. Il faut aussi être beaucoup plus vite qu’en double», note-t-il au niveau de la différence entre les compétitions.

Après avoir baissé pavillon à ses trois premiers matchs, l’équipe de Kent espère renouer avec la victoire.

Le social avant tout!

La concentration occupe une grande place dans le succès d’un athlète, comme le démontre cette jeune joueur de badminton de Chaleur. – Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

Au-delà des compétitions qui offrent des moments d’émotions particulièrement poignants, les athlètes ne s’en font pas trop du résultat.

Bien entendu, il aimerait tous gagner et repartir de Miramichi couverts d’or. La réalité fait en sorte qu’une seule équipe peut réussir cet exploit.

C’est pourquoi les jeunes participants misent surtout sur l’aspect social qu’apportent les jeux.

«Il y a une vraiment bonne énergie qui provient de tout le monde, raconte Gabrielle Proulx qui fait partie de l’équipe d’improvisation Chaleur. J’aime vraiment ça comme expérience.»

Celle qui en est à ses premiers jeux assure que ses attentes étaient élevées.

«C’est exactement ce que j’avais imaginé! C’est vraiment spécial de voir tout le monde ensemble.»

Du côté de Madawaska-Victoria, Claudie Ladouceur Côté, joueuse de soccer, apprécie les rencontres qu’elle fait.

«C’est le fun de connaître du nouveau monde, mais ça nous rapproche aussi de nos propres coéquipiers. Même si on joue ensemble souvent, être ici aux jeux et passer une semaine ensemble, c’est différent.»

Kiana Harquail et Madison Ferguson athlètes en badminton pour le Restigouche sont de leur côté reconnaissantes de l’impact à plus long terme des jeux.

«Il y a un bon aspect social qui fait en sorte que je suis moins gênée d’approcher les autres», note Kiana.

«Nous sommes plus réunis en équipe et on apprend à mieux se connaître», conclut Madison.