Jeux de l’Acadie: Le COFJA de Grand-Sault est un observateur attentif

Dès l’instant où il a su qu’il allait présenter la 40e Finale des Jeux de l’Acadie, Bertrand Beaulieu a commencé son processus d’organisation.

À un environ un an des prochains jeux et alors que la représentation 2018 bat son plein, le président de la COFJA 2019 des jeux de la grande région de Grand-Sault assure que la machine est bien en branle.

Une quarantaine de membres de son équipe sont d’ailleurs à Miramichi pour observer.

«Je leur ai donné comme mandat d’avoir deux regards, explique M. Beaulieu. Le premier, repérer ce qu’ils aiment et ce qu’ils voudraient refaire. Le deuxième, ce qui fonctionne moins bien.»

La délégation de Grand-Sault travaille de pair avec celle de Miramichi en vue de prochains jeux.

«Chaque COFJA bénéficie du COFJA précédent, note-t-il. Déjà, eux-mêmes nous disent de faire une chose différemment ou de ne pas en faire une autre parce que ça fonctionne moins bien.»

De plus, M. Beaulieu et son équipe auront la lourde tâche d’organiser l’événement qui marquera le 40e anniversaire des jeux. Ce n’est pas forcément une pression supplémentaire, mais il veut rendre ces jeux mémorables pour tout le monde.

«Nous voulons le souligner de façon particulière. On veut monter d’un cran comparer aux autres années. Ça touche tant l’accueil des athlètes que les compétitions et les cérémonies.»

Pour ce faire, il mise sur une équipe qui est déjà complète à 99%, notamment le comité des finances.

«Nous avons comme objectif d’amasser 350 000$ localement, soit en argent, en bien ou en service. Je suis sûr qu’on pourra le faire. Déjà certains commanditaires ont manifesté leur intérêt.»

D’ici un an, il aura entre autres deux défis à régler.

Le premier touche les installations.

«C’est la responsabilité de la municipalité de fournir les installations, mais nous travaillerons de pair avec elle pour obtenir les fonds nécessaires.»

Ces fonds seront déployés pour la pelouse sur les terrains et les pistes d’athlétisme parmi tant d’autres.

«Nous aurions aimé commencer ce printemps, mais idéalement ce sera fait avant le gel de cet automne. On ne veut pas être pris à le faire aux printemps prochains, ce sera serré.»

Son autre défi, qui s’avère plutôt un avantage, a été de retenir son équipe.

«Ils voulaient tout commencer tout de suite! J’ai dû les calmer un peu, blague-t-il. Je ne voulais pas voler la vedette à Miramichi. Concentrons-nous sur les jeux ici et ensuite on commencera.»

«Comme je leur ai dit l’autre jour, il y a un an on marchait, maintenant on trotte et après on va courir!»

Son objectif est que tout soit en place dès début juin 2019. Bien entendu, il y a toujours des détails de dernières minutes à régler.

Son plus grand souhait cependant est que les jeux fassent découvrir les municipalités de Grand-Sault, de Drummond, de Saint-André et de Saint-Léonard qui se partageront les épreuves.

«C’est une chose amener les gens chez nous, mais il faut qu’ils reviennent. C’est comme à Miramichi, avant je ne venais pas, je passais à travers. Ces derniers jours j’ai des choses intéressantes qui me font croire qu’à l’avenir je ferais un petit détour.»

Il espère aussi que les jeux rassemblent davantage les communautés.

«Il y a déjà de la collaboration entre les régions, mais j’espère qu’il y en aura plus. J’espère que les organismes vont collaborer ensemble davantage.»

Néanmoins, c’est l’expérience que les jeux apportent qui le rend fébrile.

«J’ai hâte de vibrer avec les jeux. Ce sont 4, 5 jours qui sont haut en émotions. C’est pour nous une fierté de les accueillir. C’est un très beau rassemblement.»

La dernière fois que Grand-Sault a été l’hôte des jeux, c’était en 1992.