Jeux de l’Acadie: François Richard poursuit sa domination

La journée d’athlétisme, événement phare des Jeux de l’Acadie, se sera déroulée sous un temps plutôt frais et gris. Des conditions météorologiques qui ont compliqué le travail des athlètes en ce dernier jour de compétitions.

Le sol encore humide en raison de la pluie des derniers jours a fait en sorte que les jeunes coureurs, sauteurs et lanceurs ont dû revoir quelque peu leur stratégie pour mieux s’adapter aux conditions.

Le médaillé d’or au saut en hauteur chez les garçons 14-15 ans, Cameron Miligan (Île-du-Prince-Édouard) indique notamment avoir changer ses souliers.

«Normalement, j’utilise des souliers réguliers. Je suis habitué à compétitionner avec cette paire. J’ai dû prendre mes chaussures à crampons parce que je glissais au moment de sauter.»

Cameron Miligan a remporté l’or au saut en hauteur. Il visait le record des Jeux, mais a dû se contenter d’un record personnel. – Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

Le jeune Prince-Édouardien a tenté d’égaliser le record de Jeux, mais en vain. Vieux de 1990, c’est Jason Thomas du Sud-Est qui avait réalisé un saut de 1,72m.

«J’ai voulu le battre, mais lorsque je les ai vu mesurer, ça m’a déconcentré. J’ai réalisé que c’était haut et j’ai douté. J’avais une certaine crainte qui m’habitait», explique-t-il.

Son saut de 1,68m lui aura tout de même valu la plus haute marche du podium. C’est également un record personnel pour Miligan.

L’indétrônable François Richard

François Richard, du Sud-Est, est monté sur la plus haute marche du podium au 1200 mètres. Antoine Roy, de Chaleur, a terminé deuxième. Le bronze est allé à Charles-Antoine Boudreau, de Terre-Neuve-et-Labrador.- Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

Par ailleurs, l’indétrônable François Richard du Sud-Est a une fois de plus triomphé. Il a pris le premier rang au 1200 et au 2000 mètres. Des temps de 3:28.92 et 5:59.47 respectivement lui ont value l’or.

Ce n’est pas sans difficulté toutefois qu’il a réussi ses exploits.

«La pluie change beaucoup de chose. J’ai dû m’adapter. Généralement, la température a un impact sur la course. C’est aussi le cas quand il fait chaud. Lorsqu’il y a une petite pluie, c’est rafraîchissant. Mais c’est définitivement un facteur.»

Celui qui en est à ses troisièmes et derniers jeux est très fier de son parcours.

«C’est quelque chose que je voulais faire depuis que j’étais jeune. C’est vraiment spécial de venir ici et de remporter des médailles.»

Au 1200m, Antoine Roy de Chaleur a terminé deuxième avec un temps de 3:39.19. Le bronze a été gagné par Charles-Antoine Boudreau de Terre-Neuve-et-Labrador.

Boudreau a d’ailleurs été dans une course très serrée pour obtenir le bronze. Il a battu son plus proche rival d’à peine deux secondes.

«Je suis resté derrière pour une bonne partie de la course pour conserver de l’énergie. Je me suis donné à fond dans les derniers 100m.»

Marco Richard (6:57.53), de Kent, et Gabriel Lebel (7:05.99), du Madawaska-Victoria, ont complété le podium du 2000m.

Emily Doucet… de justesse

Au 1200 mètres féminin, Emily Doucet (à droite), de Kent, a devancé de justesse Madeleine McLeod, du Sud-Est. – Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

Chez les filles, Emily Doucet, de Kent, a remporté les honneurs du 1200m grâce à un chrono de 3:53.88. Un véritable photo-finish alors qu’elle n’a devancé la représente du Sud-Est, Madeleine McLeod, de 10 centièmes de seconde.

«Je me disais de toujours en donner plus. C’était une très belle course,» note celle qui a aussi été couronnée au 800m.

«Ç’a été difficile de la rattraper (Emily), a indiqué McLeod. Je suis restée avec elle tout le long. C’était une bonne course.»

Anika Leigh (4:09.68), du Restigouche, est montée sur la troisième marche du podium.

Une image qui résume bien l’esprit des Jeux: Emily Doucet, de Kent, et Madeleine McLeod, du Sud-Est, se sont enlacées après que la première ait battu de justesse la deuxième au 1200 mètres. – Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

Résultats 14-15 ans